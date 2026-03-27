CM योगी की सख्ती के बाद PUCH AI के साथ किया गया MoU रद
इंवेस्ट यूपी के CEO विजय किरन आनंद ने कहा कि कंपनी को तीन दिन में दस्तावेज जमा करने को कहा गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 8:45 AM IST
लखनऊ: प्रदेश सरकार ने PUCH AI के साथ किया गया MoU रद्द कर दिया है. यह कंपनी बेंगलुरू की नई स्टार्टअप है. इसके साथ 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का MoU हुआ था. जांच में खामियां मिलने पर सरकार ने इसे रद्द कर दिया है.
इंवेस्ट यूपी के CEO विजय किरन आनंद ने भी कहा कि कंपनी को तीन दिन में दस्तावेज जमा करने को कहा गया था. अगर वह SOP के अनुसार पूरी नहीं करते, तो MoU कैंसल हो जाएगा. अंततः जांच में पाया गया कि कंपनी ने जरूरी विवरण नहीं दिए.
प्रोजेक्ट के पैमाने के लिए नेट वर्थ और विश्वसनीय वित्तीय लिंकेज नहीं थे. इसलिए सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए 26-27 मार्च को MoU रद्द कर दिया. इंवेस्ट यूपी का बयान आया कि यह निर्णय उच्च नैतिकता और पारदर्शिता के लिए लिया गया है.
इससे कोई अधिकार या दायित्व नहीं बचेगा. इस घटना पर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई. विपक्षी दलों ने इसे सरकार की जल्दबाजी और गंभीरता की कमी बताया.
अखिलेश यादव ने कसा तंज: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा कि PUCH AI से पहले 'पूछ' क्यों नहीं लिया गया. उन्होंने 5 प्रतिशत कमीशन जैसे आरोप भी लगाए. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह MoU रद्द करने का सख्त फैसला लिया.
CM योगी ने किया था पोस्ट: इंवेस्ट यूपी की ओर से इस बात की जानकारी गुरूवार देर रात सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 मार्च को पोस्ट किया कि PUCH AI के साथ यह समझौता प्रदेश में AI पार्क, बड़े डाटा सेंटर, AI कॉमन्स और AI यूनिवर्सिटी लाएगा.
यह भारत का पहला 'AI CITY' प्रोजेक्ट माना जा रहा था, जिसके लिए लखनऊ एयरपोर्ट के पास जमीन भी चिह्नित की गई थी. इंवेस्ट यूपी के माध्यम से यह MoU साइन हुआ था. यह AI क्षेत्र में निवेश लाने की शुरुआत थी.
विवादों में रहा MoU: घोषणा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर भारी विवाद शुरू हो गया. लोग सवाल उठाने लगे कि कंपनी सिर्फ डेढ़ साल पुरानी है. इसका सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपए से भी कम है. इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्षमता नहीं है.
कंपनी के फाउंडर सिद्धार्थ भाटिया ने सफाई दी कि यह पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप है. कोई सरकारी पैसा नहीं लगेगा. राजस्व हानि की कुछ रिपोर्ट्स गलत हैं. फिर भी आलोचना बढ़ती गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले दिन स्पष्ट किया कि MoU बाध्यकारी नहीं है. यह सिर्फ प्रारंभिक कदम है.
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