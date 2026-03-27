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CM योगी की सख्ती के बाद PUCH AI के साथ किया गया MoU रद

CM योगी की सख्ती के बाद PUCH AI से साथ किया गया MoU रद्द. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने PUCH AI के साथ किया गया MoU रद्द कर दिया है. यह कंपनी बेंगलुरू की नई स्टार्टअप है. इसके साथ 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का MoU हुआ था. जांच में खामियां मिलने पर सरकार ने इसे रद्द कर दिया है. इंवेस्ट यूपी के CEO विजय किरन आनंद ने भी कहा कि कंपनी को तीन दिन में दस्तावेज जमा करने को कहा गया था. अगर वह SOP के अनुसार पूरी नहीं करते, तो MoU कैंसल हो जाएगा. अंततः जांच में पाया गया कि कंपनी ने जरूरी विवरण नहीं दिए. प्रोजेक्ट के पैमाने के लिए नेट वर्थ और विश्वसनीय वित्तीय लिंकेज नहीं थे. इसलिए सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए 26-27 मार्च को MoU रद्द कर दिया. इंवेस्ट यूपी का बयान आया कि यह निर्णय उच्च नैतिकता और पारदर्शिता के लिए लिया गया है. इससे कोई अधिकार या दायित्व नहीं बचेगा. इस घटना पर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई. विपक्षी दलों ने इसे सरकार की जल्दबाजी और गंभीरता की कमी बताया. अखिलेश यादव ने कसा तंज: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा कि PUCH AI से पहले 'पूछ' क्यों नहीं लिया गया. उन्होंने 5 प्रतिशत कमीशन जैसे आरोप भी लगाए. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह MoU रद्द करने का सख्त फैसला लिया.