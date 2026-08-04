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इंटेक प्रदेशाध्यक्ष बोले, AI अभिशाप, बढ़ेगी बेरोजगारी, कांग्रेस ने 20 साल में एक भी श्रमिक को नहीं दिया टिकट

भीलवाड़ा: राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली मंगलवार को एक दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने गांधी मजदूर सेवालय में इंटक से जुड़े मजदूरों से संवाद कर टेक्सटाइल सिटी के मजदूरों की समस्या की जानकारी ली. उसके बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अभिशाप बताते हुए कहा कि इससे भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी. साथ ही भीलवाड़ा गांधी मजदूर सेवालय में श्रमिक व विधिक सहायता केंद्र का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने सरकार से केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की मांग रखी.

'रोजगार के अवसर होंगे कम': श्रीमाली ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि पहले प्रदेश में कांग्रेस सरकार श्रमिकों का ख्याल रखती थी और इंटक से जुड़े श्रमिकों को विधानसभा चुनाव में तीन श्रमिकों को प्रत्याशी बनाती थी. लेकिन वर्तमान में कांग्रेस सरकार भी श्रमिकों को प्रत्याशी बनाने से दूर हटती जा रही है. प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से आयोजि​त श्रम सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में तीन दिन तक एआई के मानव प्रभाव पर मंथन हुआ. सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. 140 करोड़ जनता जिस मुल्क में हो, वहां युवा बेरोजगारी से चिंतित हैं. भारत में एआई की वजह से रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे.