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इंटेक प्रदेशाध्यक्ष बोले, AI अभिशाप, बढ़ेगी बेरोजगारी, कांग्रेस ने 20 साल में एक भी श्रमिक को नहीं दिया टिकट

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जिन देशों की आबादी कम है, एआई उनके लिए वरदान हो सकता है.

Shrimali speaking to the media
मीडिया से बात करते श्रीमाली (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
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भीलवाड़ा: राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली मंगलवार को एक दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने गांधी मजदूर सेवालय में इंटक से जुड़े मजदूरों से संवाद कर टेक्सटाइल सिटी के मजदूरों की समस्या की जानकारी ली. उसके बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अभिशाप बताते हुए कहा कि इससे भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी. साथ ही भीलवाड़ा गांधी मजदूर सेवालय में श्रमिक व विधिक सहायता केंद्र का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने सरकार से केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की मांग रखी.

'रोजगार के अवसर होंगे कम': श्रीमाली ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि पहले प्रदेश में कांग्रेस सरकार श्रमिकों का ख्याल रखती थी और इंटक से जुड़े श्रमिकों को विधानसभा चुनाव में तीन श्रमिकों को प्रत्याशी बनाती थी. लेकिन वर्तमान में कांग्रेस सरकार भी श्रमिकों को प्रत्याशी बनाने से दूर हटती जा रही है. प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से आयोजि​त श्रम सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में तीन दिन तक एआई के मानव प्रभाव पर मंथन हुआ. सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. 140 करोड़ जनता जिस मुल्क में हो, वहां युवा बेरोजगारी से चिंतित हैं. भारत में एआई की वजह से रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे.

श्रीमाली ने एआई को बताया खतरा, देखें वीडियो (ETV Bharat Bhilwara)

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'भारत के लिए एआई अभिशाप': उन्होंने कहा कि भविष्य में युवा पीढ़ी के लिए रोजगार में अवरोध पैदा होगा. उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ जिन देशों की आबादी कम है, उनके लिए एआई वरदान साबित हो सकता है. लेकिन भारत के लिए एआई अभिशाप है. एआई से हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता प्रभावित होगी. रिसर्च, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एआई सहायक है, लेकिन टेक्सटाइल, खनन, मजदूरी जैसे क्षेत्रों में एआई आता है, तो रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 8 की जगह 12 घंटे मजदूरों से काम करवाने के सवाल पर इंटक प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार ने लेबर कोर्ट में 12 घंटे मजदूरों की ड्यूटी का प्रावधान कर दिया. इंटक विरोध कर रहा है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है. इस दौरान इंटक से जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता कैलाश व्यास, दीपक व्यास सहित इंटक के पदाधिकारी भी मजदूर मौजूद रहे.

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