भीड़ प्रबंधन पर यूनिवर्सिटीज में क्राउड साइंस पाठ्यक्रम शुरू करें: हाईकोर्ट
मथुरा वृंदावन के लिए केवल 10 साल का मास्टर प्लान बनाने पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 6:52 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में अवैध निर्माण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक या बड़े आयोजनों में भीड़ को केवल पुलिस बल, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसके लिए भीड़ के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने स्वामी शिव स्वरूपानंद महाराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
भीड़ प्रबंधन पर यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम शुरू हो: कोर्ट ने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों (खासकर अर्बन प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग, समाजशास्त्र और आपदा प्रबंधन की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों) में 'क्राउड बिहेवियर एंड क्राउड मैनेजमेंट' को एक अलग विषय या कोर्स के रूप में शामिल किया जाए. आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की या अन्य प्रमुख संस्थानों के सहयोग से 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्राउड साइंस' स्थापित जाए. साथ ही किसी भी बड़े सार्वजनिक या धार्मिक आयोजन की योजना के समय प्रमाणित क्राउड मैनेजमेंट विशेषज्ञों को शामिल करना अनिवार्य किया जाए.
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की तर्ज पर एक वैधानिक निकाय बनाने पर विचार करने का भी सुझाव दिया. कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) केवल हिंसा न होने तक सीमित नहीं है, राज्य का यह भी दायित्व है कि वह ऐसी स्थितियां बनाए जिससे प्रशासनिक व वैज्ञानिक तैयारी की कमी के कारण किसी नागरिक की जान न जाए.
10 साल के मास्टर प्लान पर नाराजगी: कोर्ट ने मथुरा-वृंदावन के लिए केवल 10 वर्ष का मास्टर प्लान बनाए जाने पर चिंता जताई. कहा कि जब चंडीगढ़, जयपुर व नई दिल्ली जैसी जगहों को दशकों और सदियों के विज़न के साथ विकसित किया गया था तो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र मथुरा का मास्टर प्लान केवल 10 साल का बनाना गंभीर प्रशासनिक विफलता है.
ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण अलग: कोर्ट ने कहा कि प्रशासन भीड़ प्रबंधन को केवल ट्रैफिक व्यवस्था समझ लेता है, जो गलत है. धार्मिक भीड़ का स्वभाव राजनीतिक या अन्य भीड़ से अलग होता है और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि धार्मिक शहरों में अवैध निर्माण आपातकालीन और बचाव कार्यों में बाधा डालते हैं. शहरों को बिल्डर और नौकरशाहों के गठजोड़ के हवाले कर दिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां इसे कभी माफ नहीं करेंगी.
यह था मामला
याचिका में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण के आदेश और इसके विरुद्ध अपील खारिज किए जाने के आगरा कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी गई थी. वृंदावन खद्दर में 167.22 वर्ग मीटर जमीन के मालिक ने आश्रम बनाने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया था. प्राधिकरण ने इसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बताकर खारिज कर दिया और बाद में ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया. याची की अपील कमिश्नर, आगरा मंडल ने भी खारिज कर दी.
याची का कहना था कि प्राधिकरण ने 23 लोगों के खिलाफ ध्वस्तीकरण के आदेश किए थे लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4-5 लोगों पर ही हुई. यह भेदभावपूर्ण है. कोर्ट ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में पिक एंड चूज की नीति नहीं अपनाई जा सकती. साथ ही कोर्ट ने 2022 में बांके बिहारी मंदिर में हुई भगदड़ को याद करते हुए राज्य सरकार को भीड़ प्रबंधन विज्ञान को प्रशासन और नीति का हिस्सा बनाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिया कि याची अपनी शिकायत लेकर दोबारा प्राधिकरण के पास जा सकता है. मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जारी राज्य सरकार के नए सर्कुलर के आलोक में निर्णय लेगा, तब तक के लिए कमिश्नर का आदेश स्थगित रहेगा.
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