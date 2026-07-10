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हिमाचल में आपदा के बीच फोन कॉल के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, दूरसंचार विभाग देगा इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा

हिमाचल में दूरसंचार विभाग की बड़ी पहल. आपदा में मोबाइल नेटवर्क बंद होने पर ICR के जरिए दूसरी कंपनी के नेटवर्क से हो सकेगी बात.

आपदा के बीच दूरसंचार विभाग देगा इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा
आपदा के बीच दूरसंचार विभाग देगा इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बरसात का मौसम लौट आया है ऐसे में लोगों बीते वर्षों में आई त्रासदियों का भय भी सताने लगा है. अब प्राकृतिक आपदा के दौरान अब लोगों को मोबाइल नेटवर्क ठप होने की स्थिति में अपने परिजनों से संपर्क करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. दूरसंचार विभाग ने जानकारी दी है कि ऐसी परिस्थितियों में इंट्रा सर्किल रोमिंग (आईसीआर) सुविधा सक्रिय की जा सकती है. इसके तहत यदि किसी एक दूरसंचार कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध नहीं है तो मोबाइल उपभोक्ता दूसरे उपलब्ध टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे.

विभाग के अनुसार आपदा के समय दूरसंचार सेवाएं बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए नेटवर्क सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है. इस व्यवस्था का उद्देश्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मोबाइल कनेक्टिविटी बनाए रखना और उन्हें अपने परिवार तथा संबंधित एजेंसियों से संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराना है.दूरसंचार विभाग के अनुसार, आपदा के दौरान यदि टेलीकॉम नेटवर्क में व्यवधान उत्पन्न होता है और इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा सक्रिय की जाती है, तो मोबाइल उपभोक्ता अपने फोन की डिवाइस सेटिंग्स में जाकर मैन्युअल रूप से नेटवर्क का चयन कर सकते हैं. इसके बाद वो उपलब्ध किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के नेटवर्क से अपने मोबाइल को जोड़ सकते हैं.

दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से भी कर सकेंगे कॉल

इस प्रक्रिया के माध्यम से उपयोगकर्ता उस टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे, जिसका कवरेज संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध होगा. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में लोग दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से भी कॉल कर सकेंगे और मोबाइल कनेक्टिविटी बनाए रख पाएंगे, जिससे आपदा के दौरान संचार व्यवस्था पूरी तरह बाधित नहीं होगी.

2025 में यहां सक्रिय हुई थी ये सेवा

दूरसंचार विभाग ने बताया कि वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के कारण दूरसंचार सेवाओं में व्यवधान आने के बाद चंबा, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति जिलों तथा मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा सक्रिय की गई थी. विभाग ने स्पष्ट किया कि जब भी आईसीआर सुविधा लागू की जाती है तो इसकी आधिकारिक सूचना जारी की जाती है. इस सूचना में उन प्रभावित क्षेत्रों का विवरण दिया जाता है, जहां यह सुविधा उपलब्ध रहेगी, साथ ही यह भी बताया जाता है कि इंट्रा सर्किल रोमिंग व्यवस्था कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगी, ताकि नागरिक समय रहते इस सुविधा का लाभ उठा सकें.

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