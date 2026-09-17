शराब के नशे में धुत युवक पर किया यूरिन, वीडियो वायरल, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित
वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस, युवक के बारे में पता लगाया जा रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 8:07 AM IST
कानपुर: सड़क पर बेसुध पड़े एक युवक पर यूरिन करने और उसके सिर पर पानी डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पीड़ित युवक अत्यधिक नशे की हालत में होने के कारण चलने में असमर्थ होकर जमीन पर पड़ा दिख रहा है, जबकि उसके साथी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश में जुट गया है. घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह वायरल वीडियो लगभग 20 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है.
एसीपी दिलीप सिंह के मुताबिक, वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों युवकों की पहचान कराने के साथ-साथ घटनास्थल की सटीक पुष्टि की जा रही है. आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की दो विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं.
एसीपी दिलीप सिंह ने बताया कि वीडियो और घटनास्थल की जांच के आधार पर मिले साक्ष्यों के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच में जुटी है कि यह वीडियो किस जगह और कब बनाया गया था. पुलिस अब वीडियो रिकॉर्ड करने वाले युवक और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति की भी जानकारी जुटा रही है, जिससे इस पूरे मामले में संलिप्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके.