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कोटा में नशे में बदमाशों का उत्पात, लोगों ने टोका तो घरों एवं कारों के तोड़े शीशे

कोटा: शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में सोमवार रात शराब के नशे में बदमाशों ने काफी उत्पात मचाया. 500 मीटर एरिया में तीन जगह हंगामा किया. विवाद होने पर स्थानीय लोगों के वाहनों में भी तोड़फोड़ कर दी. पुलिस ने 8 से 10 जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. बदमाशों में पहले आपस में झगड़ा हो गया था. इसके बाद इन्होंने उत्पात मचाया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें बदमाश कार व घरों पर हथियारों से तोड़फोड़ कर रहे हैं. स्थानीय नागरिकों से गाली गलौज भी की.

नशे में आपस में उलझे: बोरखेड़ा थाने के एएसआई लतीफ मोहम्मद ने बताया कि सोमवार देर रात उत्तम नगर में कुछ बदमाशों में नशा करते समय आपस में झगड़ा हो गया. वहां इन्होंने काफी देर झगड़ा किया. बाद में ये शुभम गार्डन के सामने एसबीआई एटीएम के पास आकर काफी देर झगड़ते रहे. सूचना पुलिस को मिली तो बदमशा आदर्श नगर की तरफ चले गए, जहां भी इनमें झगड़ा हुआ. गाली-गलौच करने लगे. कुछ लोगों ने टोका तो नाराज बदमाशों ने वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ एवं मकानों की खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया. ये लोग मकान खाली करने की बात भी स्थानीय लोगों से कह रहे थे. काफी देर हंगामा कर देवली अरब रोड की तरफ भाग गए.