बिहार में शराबबंदी की खुली पोल! डीएम ऑफिस का 'बड़ा बाबू' नशे में हंगामा करते गिरफ्तार
DM office clerk arrested: ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच के दौरान उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा 308 एमजी/100 एमएल पाई गई. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : November 22, 2026 at 7:49 PM IST
किशनगंज: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब सेवन के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला किशनगंज जिला मुख्यालय का है, जहां शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में डीएम कार्यालय के जनरल सेक्शन में कार्यरत बड़ा बाबू अशोक सहनी (46) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
प्रशासनिक महकमे में चर्चा
सदर अस्पताल में ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच के दौरान उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा 308 एमजी/100 एमएल पाई गई. सरकारी कार्यालय के कर्मी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक महकमे में भी इसकी चर्चा हो रही है.
शराब के नशे में हो-हल्ला
मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम शहर के धरमगंज स्थित सरदार गोपाल स्कूल के पास अशोक सहनी कथित तौर पर शराब के नशे में हो-हल्ला कर रहे थे. उनके हंगामा करने से परेशान स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही किशनगंज थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक महेश कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया.
ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच
पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए अशोक सहनी के मुंह से शराब जैसी गंध आ रही थी. इसके बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कराई गई. जांच में अल्कोहल की मात्रा 308 एमजी/100 एमएल दर्ज की गई.
शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार
इसके बाद पुलिस ने शराब सेवन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अशोक सहनी शहर के डुमरिया वार्ड संख्या 30 के निवासी भुवनेश्वर सहनी के पुत्र हैं. वे समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय के जनरल सेक्शन में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत हैं.
न्यायालय में किया गया पेश
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी और उन्हें सरकारी वाहन से किशनगंज थाना लाया गया. इस संबंध में सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि शराब के नशे में हंगामा करने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की. वहीं, एसडीपीओ-1 खुशरू सिराज ने बताया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
"शराब के नशे में हंगामा करने की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है."-खुशरू सिराज, एसडीपीओ-1
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