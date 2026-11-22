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बिहार में शराबबंदी की खुली पोल! डीएम ऑफिस का 'बड़ा बाबू' नशे में हंगामा करते गिरफ्तार

किशनगंज में नशे में हंगामा करने पर डीएम कार्यालय के बड़ा बाबू गिरफ्तार ( ETV Bharat )

किशनगंज: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब सेवन के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला किशनगंज जिला मुख्यालय का है, जहां शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में डीएम कार्यालय के जनरल सेक्शन में कार्यरत बड़ा बाबू अशोक सहनी (46) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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