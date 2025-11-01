छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से खास बातचीत, कहा- चुनौती को अवसर में बदलेंगे, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे
छत्तीसगढ़ ने पूरे किए 25 साल, रजत जयंती पर तोखन साहू ने दी बधाई और शुभकामनाएं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2025 at 8:57 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर चुका है. राज्य इस अवसर को रजत जयंती समारोह के रूप में मना रहा है. इस खास मौके पर भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने ETV भारत से खास बातचीत की. राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे.
प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को बताया गौरव का क्षण: तोखन साहू ने कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़वासियों के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे. प्रधानमंत्री ने न केवल छत्तीसगढ़ के लोगों का हौसला बढ़ाया बल्कि 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण किया है. यह छत्तीसगढ़ के विकास की नई दिशा तय करेगा.
नक्सलवाद पर लगाम, विकास की नई रफ्तार: मंत्री साहू ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा, “हमारा प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास और गरीब कल्याण जैसे हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है. आज हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है.
‘डबल इंजन की सरकार’ से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा: तोखन साहू ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार मिलकर काम कर रही है. चुनौतियों के सवाल पर कहा कि, छत्तीसगढ़ ने चुनौतियों को देखा है, लेकिन हर चुनौती से उभरकर आगे बढ़ा है. डबल इंजन की सरकार के साथ राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूएगा.”
बस्तर की चुनौती को अवसर में बदलेगा विकास: बस्तर में विकास को लेकर मंत्री साहू ने कहा कि, यह क्षेत्र कभी नक्सलवाद की सबसे बड़ी चुनौती झेल चुका है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है. नक्सलवाद की चुनौती को पार पा रहे हैं अब विकास भी होगा. बस्तर में अब एक नई आशा, एक नया विश्वास और एक नई विकास की किरण निकल रही है. डबल इंजन की सरकार इस चुनौती को अवसर में बदलेगी. बस्तर अब छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेगा.
हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे: अंत में तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे. छत्तीसगढ़ विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा.