काफी रिसर्च के बाद बनी 'द ताज स्टोरी' फिल्म; निर्देशक तुषार बोले- शॉर्ट फिल्मों ने बढ़ाया हौसला

मेरठ: सुर्खियों में रही 'द ताज स्टोरी' फिल्म के निर्माता-निर्देशक मेरठ के रहने वाले हैं. 34 साल के तुषार अमरीश गोयल ने शॉर्ट फिल्मों से शुरुआत करके फिल्म डायरेक्शन तक का सफर सफलतापूर्वक तय किया है. तुषार की पहली फिल्म ने देश भर में अच्छा बिजनेस किया. तुषार का कहना है, कि इन्हें रिसर्च बेस्ड फिल्में करना पसंद है. यही वजह है कि 'द ताज स्टोरी' के लिए उन्होंने खूब रिसर्च किए. किताबें पढ़ीं, कोर्ट की याचिकाएं पढ़ीं, तब जाकर यह मूवी बनाई. ETV भारत ने निर्माता-निर्देशक तुषार गोयल से खास बातचीत की. 12 साल पहले हुई शुरुआत: तुषार गोयल ने बताया कि वह 12 वर्ष से मायनगरी मुंबई में फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं. साल 2013 में उन्होंने करियर की शुरुआत की. 12वीं की पढ़ाई के बाद मेरठ छोड़ दिया था. 2009 से 2012 तक बीएससी एनिमेशन और मल्टीमिडिया का कोर्स किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म निर्माता-निर्देशक सुधीर मिश्रा के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ गए. उन्हीं के साथ रहकर फिल्म निर्देशन की बारीकियां सीखीं. 5-6 साल तक वह बतौर असिस्टेंट काम करते रहे. निर्माता-निर्देशक तुषार गोयल से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) शॉर्ट फिल्मों ने बढ़ाया हौसला: तुषार ने बताया कि काम करते-करते यह जान चुके थे, कि अब उन्हें फिल्म बनानी है. कोई और तो उन्हें मौका देगा नहीं, इसलिए वह खुद डायरेक्शन शुरू करेंगे. इसके बाद कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया. शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू की. मेहनत रंग लाई और एक शॉर्ट फिल्म द पॉटर को सराहना मिली. वह अवॉर्ड विनिंग डाक्यूमेंट्री रही. इसमें उन्होंने जयपुर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाली पहली महिला कुली की कहानी दिखाई थी. इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्हें एक कार्यक्रम में निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री के हाथों पुरस्कार मिला. उनकी शॉर्ट फिल्म की किरदार मंजू को बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. इस शॉर्ट फिल्म ने उनका हौसला बढ़ाया. फिर एक के बाद एक कई शॉर्ट फिल्में चर्चित रहीं. उन्होंने जनसंख्या नाम से एक और शॉर्ट फिल्म बनाई. इसमें अभिनेता हितेन तेजवानी, अवतार गिल और एहसान कुरैशी ने किरदार निभाए. उसे भी काफी सराहा गया. इसके बाद हदफ नाम से शार्ट फिल्म बनाई जो कि एक टेरेरिस्ट पर आधारित थी.