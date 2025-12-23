काफी रिसर्च के बाद बनी 'द ताज स्टोरी' फिल्म; निर्देशक तुषार बोले- शॉर्ट फिल्मों ने बढ़ाया हौसला

ETV Bharat / state

तुषार गोयल ने कहा कि जो युवा फिल्म निर्माण में करियर बनाना चाहते हैं, वह सकारात्मकता के साथ कोशिश करें.

निर्देशक तुषार बोले- शॉर्ट फिल्मों ने बढ़ाया हौसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 1:08 PM IST

मेरठ: सुर्खियों में रही 'द ताज स्टोरी' फिल्म के निर्माता-निर्देशक मेरठ के रहने वाले हैं. 34 साल के तुषार अमरीश गोयल ने शॉर्ट फिल्मों से शुरुआत करके फिल्म डायरेक्शन तक का सफर सफलतापूर्वक तय किया है. तुषार की पहली फिल्म ने देश भर में अच्छा बिजनेस किया.

तुषार का कहना है, कि इन्हें रिसर्च बेस्ड फिल्में करना पसंद है. यही वजह है कि 'द ताज स्टोरी' के लिए उन्होंने खूब रिसर्च किए. किताबें पढ़ीं, कोर्ट की याचिकाएं पढ़ीं, तब जाकर यह मूवी बनाई. ETV भारत ने निर्माता-निर्देशक तुषार गोयल से खास बातचीत की.

12 साल पहले हुई शुरुआत: तुषार गोयल ने बताया कि वह 12 वर्ष से मायनगरी मुंबई में फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं. साल 2013 में उन्होंने करियर की शुरुआत की. 12वीं की पढ़ाई के बाद मेरठ छोड़ दिया था. 2009 से 2012 तक बीएससी एनिमेशन और मल्टीमिडिया का कोर्स किया.

पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म निर्माता-निर्देशक सुधीर मिश्रा के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ गए. उन्हीं के साथ रहकर फिल्म निर्देशन की बारीकियां सीखीं. 5-6 साल तक वह बतौर असिस्टेंट काम करते रहे.

निर्माता-निर्देशक तुषार गोयल से खास बातचीत.

शॉर्ट फिल्मों ने बढ़ाया हौसला: तुषार ने बताया कि काम करते-करते यह जान चुके थे, कि अब उन्हें फिल्म बनानी है. कोई और तो उन्हें मौका देगा नहीं, इसलिए वह खुद डायरेक्शन शुरू करेंगे. इसके बाद कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया. शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू की. मेहनत रंग लाई और एक शॉर्ट फिल्म द पॉटर को सराहना मिली. वह अवॉर्ड विनिंग डाक्यूमेंट्री रही. इसमें उन्होंने जयपुर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाली पहली महिला कुली की कहानी दिखाई थी.

इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्हें एक कार्यक्रम में निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री के हाथों पुरस्कार मिला. उनकी शॉर्ट फिल्म की किरदार मंजू को बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. इस शॉर्ट फिल्म ने उनका हौसला बढ़ाया. फिर एक के बाद एक कई शॉर्ट फिल्में चर्चित रहीं.

उन्होंने जनसंख्या नाम से एक और शॉर्ट फिल्म बनाई. इसमें अभिनेता हितेन तेजवानी, अवतार गिल और एहसान कुरैशी ने किरदार निभाए. उसे भी काफी सराहा गया. इसके बाद हदफ नाम से शार्ट फिल्म बनाई जो कि एक टेरेरिस्ट पर आधारित थी.

अभिनेता परेश रावल को सीन समझाते तुषार.

कैसे बनी 'द ताज स्टोरी': इसी तरह जब मायानगरी में लगभग 12 वर्ष बीत गए तब 'द ताज स्टोरी' की प्लानिंग शुरू की. इसके लिए रिसर्च किए. इतिहासकारों से लेकर तमाम किताबों से कंटेंट जुटाया. फिर स्क्रिप्ट पर काम किया. तुषार ने बताया कि 'द ताज स्टोरी' में मुख्य किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता परेश रावल से जब संपर्क किया तो उन्होंने भी स्क्रिप्ट को बेहद अच्छा बताया. उन्होंने भी अपने कुछ सुझाव भी दिए.

परेश रावल के अलावा फिल्म में अभिनेता जाकिर हुसैन, नमित दास, स्नेग वाघ, अमृता खानविलकर ने भी अदाकारी की है. तुषार ने बताया कि अभिनेता बिजेंद्र काला, अखिलेंद्र मिश्रा, श्रीकांत वर्मा, पंचायत फेम पंकज बेरी समेत अन्य कलाकारों के साथ बतौर डायरेक्टर काम करने का अवसर अब तक मिला है.

इनके साथ काम करने की इच्छा: वह कहते हैं इस फिल्म से उन्हें पहचान दिलाई. फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ रुपए था, लेकिन 6 हफ्ते तक यह सिनेमाघरों में टिकी रही और 28 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

तुषार कहते हैं, कि उनकी दिली इच्छा है, कि भविष्य में अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों के साथ फिल्म बनाएंगे. देश भक्ति और समाज को सकारात्मक संदेश देने वाली कई स्टोरी को लेकर काम चल रहा है.

फिल्म के सेट पर निर्माता-निर्देशक तुषार गोयल व कलाकार.

युवाओं को दिया यह संदेश: तुषार ने कहा कि जो युवा फिल्म निर्माण में करियर बनाना चाहते हैं, वह सकारात्मकता के साथ कोशिश करें. बड़ी फिल्म से ही करियर की शुरुआत करें, यह जरुरी नहीं है. शॉर्ट फिल्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं. सिर्फ धैर्य रखने की जरुरत होती है.

युवा निर्माता-निर्देशक तुषार के माता-पिता का कहना है, कि उन्हें बेटे पर भरोसा है. वह अच्छी स्क्रिप्ट पर आगे भी काम करेंगे. उनके पिता ने कहा कि आज उनको अपने बेटे की वजह से लोग पहचानते हैं. इससे गर्व होता है.

हाल ही में नोएडा फिल्म सिटी में भी तुषार को फिल्मे मकिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए सराहना मिली है. तुषार ने बताया कि उनकी फिल्म अब जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आने वाली है.

संपादक की पसंद

