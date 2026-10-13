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'सड़कों को अस्त-व्यस्त करना लोकतांत्रिक नहीं', इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर मंत्री जयवीर सिंह का तंज

'सड़कों को अस्त-व्यस्त करना लोकतांत्रिक नहीं' ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस साल दीपावली और देव दीपावली के आयोजनों को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है. प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि इस साल अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. दीप प्रज्ज्वलन के साथ ड्रोन शो, लेजर शो और आरती समेत कई आकर्षक कार्यक्रम होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस आयोजन में शामिल होंगे. बातचीत में मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला.

मंत्री जयवीर सिंह से संवाददाता खुर्शीद अहमद की एक्सक्लूसिव बातचीत (Video Credit: ETV Bharat) विपक्ष के मार्च पर सवाल: इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने के मुद्दे पर मंत्री जयवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि देर आए, दुरुस्त आए. अब इंडिया गठबंधन को समझ में आया है कि इस मामले का समाधान न्यायालय के माध्यम से तलाशा जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में याचिका दाखिल की गई है, इसलिए अब न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए. मंत्री ने कहा कि सड़कों पर उतरकर दिल्ली की व्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त करना और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ प्रदर्शन करना उचित नहीं है. लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं का पालन भी जरूरी है.



अखिलेश पर तंज: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उस टिप्पणी पर भी जयवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां बैठ जाएंगे, वहीं धरना शुरू हो जाएगा. इस पर मंत्री ने कहा कि जंतर-मंतर दिल्ली का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. यहां प्रदर्शन होने से संसद और उससे जुड़ी संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका रहती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सुविधा और दिल्ली की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जंतर-मंतर के अलावा रामलीला मैदान सहित तीन अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने का निर्णय लिया है. मंत्री ने इस व्यवस्था को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने और राजधानी की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी.



आजम खान से जुड़े मामले पर क्या कहा?: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े मामले पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उनके विश्वविद्यालय से संबंधित कानूनी प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से इस मामले में पूछताछ की जानी है. यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और कानून अपना काम कर रहा है. मंत्री ने कहा कि संबंधित मामलों में जांच एजेंसियां नियमानुसार कार्रवाई कर रही हैं. ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.