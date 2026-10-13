'सड़कों को अस्त-व्यस्त करना लोकतांत्रिक नहीं', इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर मंत्री जयवीर सिंह का तंज
पढ़िए प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से संवाददाता खुर्शीद अहमद की एक्सक्लूसिव बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:57 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस साल दीपावली और देव दीपावली के आयोजनों को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है. प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि इस साल अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. दीप प्रज्ज्वलन के साथ ड्रोन शो, लेजर शो और आरती समेत कई आकर्षक कार्यक्रम होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस आयोजन में शामिल होंगे. बातचीत में मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला.
विपक्ष के मार्च पर सवाल: इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने के मुद्दे पर मंत्री जयवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि देर आए, दुरुस्त आए. अब इंडिया गठबंधन को समझ में आया है कि इस मामले का समाधान न्यायालय के माध्यम से तलाशा जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में याचिका दाखिल की गई है, इसलिए अब न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए. मंत्री ने कहा कि सड़कों पर उतरकर दिल्ली की व्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त करना और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ प्रदर्शन करना उचित नहीं है. लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं का पालन भी जरूरी है.
अखिलेश पर तंज: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उस टिप्पणी पर भी जयवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां बैठ जाएंगे, वहीं धरना शुरू हो जाएगा. इस पर मंत्री ने कहा कि जंतर-मंतर दिल्ली का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. यहां प्रदर्शन होने से संसद और उससे जुड़ी संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका रहती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सुविधा और दिल्ली की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जंतर-मंतर के अलावा रामलीला मैदान सहित तीन अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने का निर्णय लिया है. मंत्री ने इस व्यवस्था को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने और राजधानी की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी.
आजम खान से जुड़े मामले पर क्या कहा?: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े मामले पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उनके विश्वविद्यालय से संबंधित कानूनी प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से इस मामले में पूछताछ की जानी है. यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और कानून अपना काम कर रहा है. मंत्री ने कहा कि संबंधित मामलों में जांच एजेंसियां नियमानुसार कार्रवाई कर रही हैं. ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
भव्य दीपोत्सव का प्लान: मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग हर साल दीपावली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. इस साल भी दीपोत्सव को खास बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि अयोध्या में 30 लाख दीप जलाने की तैयारी है. इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भव्य दीपोत्सव का अनुभव मिल सके. उन्होंने कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव अब उत्तर प्रदेश की विशिष्ट पहचान बन चुका है. हर साल इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. सरकार का प्रयास है कि इस बार भी आयोजन को आकर्षक और यादगार बनाया जाए.
वाराणसी में देव दीपावली पर भी दिखेगी भव्यता: मंत्री जयवीर सिंह ने वाराणसी में होने वाले देव दीपावली के आयोजन को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दीपावली के करीब 15 दिन बाद वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन किया जाएगा. इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. देव दीपावली के अवसर पर भी लाखों दीप जलाए जाएंगे. इसके साथ ही ड्रोन शो, लेजर शो और अन्य आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि वाराणसी की देव दीपावली उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस आयोजन में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से भी लोग शामिल होने पहुंचते हैं. सरकार की कोशिश है कि इस बार देव दीपावली को और अधिक भव्य बनाया जाए. जयवीर सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनसे समय मांगा गया है. मुख्यमंत्री से समय मिलने के बाद आयोजन को लेकर उनके साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी.
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