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मां को हवाई यात्रा कराई, मेरा सपना पूरा हुआ...कवि स्वयं श्रीवास्तव बोले- हिंदी का बढ़ रहा ग्राफ

स्वयं श्रीवास्तव बुधवार देर रात कानपुर में एक कवि सम्मेलन कार्यक्रम में आए थे. उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

युवा कवि स्वयं श्रीवास्तव से खास बातचीत.
युवा कवि स्वयं श्रीवास्तव से खास बातचीत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 7:36 PM IST

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कानपुर : 'हम मध्यमवर्गीय परिवारों से जो लड़के आते हैं, उनके छोटे-छोटे सपने होते हैं. कभी जब हम अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई करते थे और ऊपर आसमां से कोई हवाई जहाज गुजरता और उसकी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती तो उसे देखने के लिए बाहर निकलते थे. मैं मन ही मन सोचता था, एक दिन अपने माता-पिता को इसी हवाई जहाज की यात्रा करानी है.

कुछ दिनों पहले जब मैं अपनी मां के साथ यूपी से बाहर एक कार्यक्रम के लिए गया, तो वह उनकी पहली हवाई यात्रा थी. उसी दिन मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया. आज मैं जो हूं, उनकी बदौलत हूं.' यह कहना है युवा कवि स्वयं श्रीवास्तव की. बुधवार देर रात कानपुर में एक कवि सम्मेलन कार्यक्रम में आए उन्नाव के रहने वाले स्वयं श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत से कई मुद्दों पर बात की.

युवा कवि स्वयं श्रीवास्तव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. (Video Credit; ETV Bharat)

सवाल: एक युवा अगर कवि बनना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा?
जवाब: हर युवा को बहुत अधिक पढ़ना चाहिए. आपको ये जानना और समझना पड़ेगा, समाज में जो गतिविधियां जारी हैं उनमें सही क्या है और गलत क्या? ये वो दौर है, जब लोग 30 सेकेंड की रिल्स में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको समाज के नए विषय को सामने लाना होगा. समाज को नई दृष्टि से देखना होगा. मैं फिर कहूंगा, खूब पढ़िए.

सवाल: हिंदी को लेकर युवाओं की रुचि बढ़ रही है या कम हो रही? कवि सम्मेलनों में क्या असर दिखता है?
जवाब: हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रचार-प्रसार कभी कम नहीं हो सकता. निश्चित तौर पर जो जेन जी हैं उनकी अपनी शब्दावली जरूर है. मगर, जिन प्रदेशों में हिंदी को लेकर विवाद है वो इसलिए है क्योंकि हिंदी का ग्राफ बढ़ रहा है. ग्राफ तभी बढ़ता है, जब कोई भाषा अधिक से अधिक प्रयोग होने लगती है. हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे देश में हर वर्ग को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है.

सवाल: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कविताओं का भंडार है. कवि सम्मेलन में क्या कुछ फर्क दिखता है?
जवाब: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कविताओं का होना और कवि सम्मेलनों में कवियों को सामने से सुनना, दोनों ही विधाओं में बड़ा अंतर है. सब कुछ होने के बावजूद आज भी कवि सम्मेलन में वो श्रोता जरूर पहुंचते हैं जिन्हें कविताओं से लगाव है, प्यार है. कानपुर के कार्यक्रम में देखिए, सभागार भरा पड़ा है. अगर कवि जनता की नब्ज पकड़ना सीख गए, तो समझिए दर्शक और श्रोता आपको तलाशते हुए जरूर पहुंचेंगे.

सवाल: आपके प्रेरणास्रोत कौन हैं, कविताओं से जुड़ाव कैसे हुआ? कवि बनने की ही क्यों सोची?
जवाब: कविताओं की दुनिया में मैं बाय प्रोडक्ट आया हूं. महेंद्र सिंह धोनी मेरे फेवरेट हैं. उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है. लौकिक दुनिया में मेरे आराध्य श्रीकृष्ण हैं. कविता लिखने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि मुझे लगा मैं किसी मुद्दे को अपने ढंग से कैसे बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ सभी के सामने ला सकता हूं. हर कवि भी यही काम करता है. लोगों के दिलों तक अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है, तो दिल जीतने का हुनर अपने में लाना होगा.

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