ETV Bharat / state

कभी पिता के साथ करती थी मजदूरी आज महिला विश्व कबड्डी का है चमकता सितारा, जानिए संजू यादव की सक्सेस स्टोरी

सवाल : इसके बाद बिलासपुर के अकेडमी में आपका जाना हुआ, फिर वहां से आगे का सफर कैसा रहा. इंटरनेशनल टीम में आपका सिलेक्शन कब हुआ?

जवाब : उस समय ऐसा था कि जब खेती का समय आता था तब मैं ग्राउंड नहीं जा पाती थी. 6 महीने तो खेती का समय होता था और घर में ही मुझे काम करना पड़ता था. पहले तो हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा. सबसे पहले किसी कबड्डी खिलाड़ी को एक कोच चाहिए, प्रोफेशनल डाइट चाहिए और फिजियोथेरेपी चाहिए. एक प्लेयर को इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए. ताकि वह आगे बढ़ सके. शुरुआती दौर में मैं यह सब अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी. मैने जहां से शुरूआत किया था, वहां फ्री में कोचिंग मिलती थी. ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. बस डाइट का थोड़ा सा इशू रहता था. वह मुझे खुद से करना पड़ता था. जो घर में नॉर्मल हम खाना खाते हैं. इस तरह का खाना मुझे खाना पड़ता था.

सवाल : उस दौरान क्या पिता के साथ काम करती थी, मजदूरी या खेती किसानी में पिता का हाथ बंटाती थी.

जवाब : सबसे पहले तो गांव से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. क्योंकि कोरबा से फिर अपने गांव फिर प्रेक्टिस करना और पढ़ाई के सभी स्थान अलग-अलग जगह थे. तो मुझे काफी दिक्कत हुई थी. जहां प्रैक्टिस करती थी. वहां मुझे टीम मिला, वहां कोच मिले. मैंने शुरूआती दौर में अनुज प्रताप सिंह से ट्रेनिंग ली और वहां हॉस्टल में रहती थी. वहां रहना फ्री था. हम लोग सभी साथ में रहते थे. लेकिन मेरी स्थिति वैसी नहीं थी कि मैं साल भर वहां रह पाऊं. 15 दिन वहां रहती थी, फिर 2 महीने मुझे घर पर रहना पड़ता था. तो इस तरह की मेरी दिनचर्या रहती थी.

सवाल : पहली बार सिलेक्शन कब हुआ, गांव से लेकर शहर आने तक का जो संघर्ष रहा उसके बारे बताइए.

जवाब : जहां मैं स्कूल में पढ़ती थी वहां कुछ कबड्डी के टूर्नामेंट होते थे. लड़कियों के टूर्नामेंट भी होते थे. दो-तीन साल वहां टूर्नामेंट खेला. वहां टूर्नामेंट में मैंने देखा कि हमारे गांव की टीम है. क्लब की भी टीम बनती है, तो फिर मैने क्लब ज्वाइन किया और वहां से आगे बढ़ना शुरू किया.

जवाब : वैसे तो मुझे ऐसा कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं याद है, कि किस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा. शुरुआती दिनों में ऐसा था कि मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे मैं इस खेल से जुड़ी, कैसे मेरे अंदर रुचि पैदा हुई. लेकिन यह मुझे था कि मैं शुरुआत से ही खेलती थी और मुझे यह लगता था कि मुझे इस खेल में आगे बढ़ना चाहिए. साल 2021 में मैने जब कोरबा क्लब में स्टार्ट किया. तब मैं आईटीआई कर रही थी. तब मेरी उम्र 19 वर्ष थी और उसके पहले मैं अपने स्कूल में और गांव में जो बच्चे मजे के लिए खेलते हैं. छोटे इवेंट होते थे, उसमें अपने एंजॉयमेंट के लिए पार्टिसिपेट करती थी. तब ऐसा नहीं था कि प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना है या प्रोफेशनल कबड्डी खिलाड़ी बनना है.

सवाल : शुरुआती दिनों के बारे में हमें बताइए की पहली बार आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि अब कबड्डी में जाना चाहिए?

जवाब : मैं कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के गांव केराकछार से हूं. मेरी प्राइमरी और स्कूलिंग गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है. हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल तिवरता से की, उसके बाद मैने पाली में पढ़ना स्टार्ट किया. इसके बाद कटघोरा से कॉलेज की पढ़ाई चल रही है. अभी मैं बीए अंतिम वर्ष की छात्रा हूं. मेरे माता-पिता किसान हैं, मां मेरी हाउसवाइफ हैं और पिता दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं.

सवाल : सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, शुरुआती शिक्षा कहां से हुई और आप कहां से आती है?

संजू देवी यादव को डाइट भी अच्छी नहीं मिलती थी, घर पर जो खाना मिलता था. उसे ही खाने के बाद संजू कबड्डी की कठिन ट्रेनिंग करती थी इसके बाद उन्हें बिलासपुर स्थित एकेडमी में जाने का मौका मिला और फिर वहां से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम तक का सफर तय किया. भारत को वर्ल्ड कप जितवाया यह सफर बेहद अविश्वसनीय और रोमांचक है. अपने अब तक के पूरे सफर और करियर पर संजू ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है.

कैसे ट्राइबल बेल्ट कोरबा के केराकछार गांव की 23 साल की लड़की संजू देवी यादव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में पहचान बनाई है. यह कहानी काफी प्रेरणा देने वाली है. एक समय था जब संजू हॉस्टल में प्रैक्टिस करने के दौरान अपनी प्रैक्टिस भी पूरी नहीं कर पाती थी. क्योंकि खेती किसानी के मौसम में उन्हें वापस अपने गांव पिता के साथ मजदूरी करने जाना पड़ता था.

कोरबा: खेल के क्षेत्र में भारतीय महिला टीम लगातार सफलता के झंडे बुलंद कर रही है. अभी हाल में महिलाओं की क्रिकेट टीम ने वनडे मुकाबले में विश्व कप जीता. उसके बाद महिलाओं की दृष्टिबाधित टीम ने भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता और कुछ दिन पहले महिलाओं की कबड्डी टीम ने कबड्डी का वर्ल्ड कप भी जीत लिया है. इस कबड्डी वर्ल्डकप को जिताने वाली टीम इंडिया की सबसे प्रमुख सदस्य संजू देवी यादव कोरबा जिले से आती हैं. जिनके पिता खेती किसानी के साथ ही दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं.

जवाब : मैंने शुरुआत में ही अपने क्लब से खेलते हुए दो चैंपियनशिप जीती थी. सीनियर, जूनियर और एक नेशनल भी मैने यहां से खेल लिया था. उसके बाद बहतराई एकेडमी के लिए मैंने ट्रायल दिया था. क्योंकि हम जहां थे, वहां पर हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता था. एक खिलाड़ी को जरूरत के अनुसार अच्छे डाइट की आवश्यकता रहती है. हमारे कोच ने ही हमें वहां जाने के लिए प्रेरित किया और वहां फिर अच्छा डाइट, सुविधा मिलना शुरू हुआ. साल 2023 से ही मैं एकेडमी में हूं. इसके बाद सबसे पहले साल 2025 फरवरी में इंडिया कैंप के लिस्ट में मेरा नाम आया और मार्च 2025 में मेरा ईरान के लिए सलेक्शन हुआ. फिर जब ईरान गई तो पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका मिला. 10 घंटे की फ्लाइट थी, एशियाई गेम्स के लिए ईरान में मेरा जाना हुआ और वहां का एनवायरमेंट हमारे यहां से काफी ठंडा है. हमारे यहां तो हर जगह का एनवायरमेंट अलग-अलग रहता है. वहां कुछ ज्यादा ही ठंड तो दो-तीन दे तो मुझे वहां अडॉप्ट करने में ही लग गए.

सवाल : ईरान से लौटने के बाद जब आप वर्ल्ड कप के लिए चुनी गईं, सिलेक्शन हुआ तब कैसी तैयारी थी.

जवाब : वर्ल्ड कप के लिए हमारे चार कैंप लगे थे. कई सारे ट्रायल्स भी दिलाये, बांग्लादेश के ढाका में वर्ल्ड कप हुआ था. 17 से 24 नवंबर तक प्रतियोगिता हुई. हमारा और बांग्लादेश का एनवायरमेंट एकदम एक जैसा था, तो वहां कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई.

सवाल : संजू, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें आपको दो-तीन खिलाड़ियों ने पकड़ रखा है. और आप उन सबको झटकते हुए लाइन तक पहुंचती हैं, पॉइंट स्कोर करती हैं, उस वीडियो के बारे में बताइए वह कौन से मैच का है?

जवाब : उस वीडियो में ऐसा था कि मैं थोड़ी सी डरी भी हुई थी, अगर आप उसमें देखेंगे, तो वह दो मोमेंट है. वो सेमीफाइनल का वीडियो है, जो ईरान के साथ हुआ था. जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा था कि मुझे तो उस मैच से बाहर रखा गया था. क्योंकि मेरे शोल्डर में चोट आ गई थी. तो उसकी वजह से मुझे बाहर किया गया था, लेकिन ऐसी परिस्थिती बनी कि मुझे फिर से अंदर डाला गया और मुझे टीम के लिए अच्छा करना था. मैं काफी नर्वस थी कि कैसे होगा, लेकिन टीम ने, कोच ने मुझे काफी सपोर्ट किया. जिसकी वजह से मैं वह कर पाई. उस टाइम का वह मोमेंट ऐसा था कि मैं डू और डाई राउंड में गई थी और टीम के लिए मुझे पॉइंट लाना ही थ. हमारी टीम 5 पॉइंट से लीड में थी. लेकिन अभी काफी समय शेष था. तो ऐसा हुआ कि मैने रेड डाली और उसमें सुपर टैकल होने का चांस ज्यादा था. उसमें अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होती तो मेरी टीम को दो पॉइंट का नुकसान होता. पहली बार में ही मैने लाइन क्रॉस कर लिया था. लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि मेरा हाथ क्रॉस हो चुका है, तो मुझे ऐसा था की टीम के लिए मैं थोड़ा सा और अपने आपको पुश करूं. वीडियो में वह जो जंप दिख रहा है, वो इंटेंशनली नहीं था. वह एक मोमेंट था. जो मुझसे हो गया. मुझे भी बाद में यकीन नहीं हुआ.

सवाल : सेमीफाइनल के बाद फाइनल मैच चीन के साथ था, वह कैसा मैच था, हमें बताइए ?

जवाब : चाइनीस टाइपे की टीम बहुत अच्छी टीम है. हमें शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी. क्योंकि दोनों टीम बराबरी पर ही चल रही थी. कभी वह लीड में होते थे कभी हम लीड में रहते थे. हाफ टाइम के पहले हमने दो-तीन पॉइंट की लीड ली थी. लेकिन यह मैच काफी टफ था. दो-तीन पॉइंट का आंकड़ा कबड्डी में बहुत ज्यादा नहीं होता है, कभी भी मैच पलट सकता है. तो हमारी टीम ने लास्ट तक धैर्य रखा और हम जीते.

सवाल : गांव से निकली कोरबा की एक लड़की वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा बनी, वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद जब तिरंगा लहराया तब कैसा अनुभव था.

जवाब : वहां पर तो ऐसा था कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना और तिरंगा के पीछे जब राष्ट्रगान बजता है. तो वह अपने आप में ही एक काफी बड़ा एंजॉयमेंट होता है. देश का राष्ट्रीय गान जब किसी दूसरे देश में बजता है. तो अपने देश को गौरवान्वित करने वाला फल होता है. उस समय मैंने यह सोचा था कि मैं पहले कहां थी और मैं अब कहां हूं. मैने अपने देश के लिए मेडल लाया और देश के लिए अच्छा किया, इस बात की काफी खुशी हुई.

सवाल : गांव में अपने पिता के साथ जब दिहाड़ी मजदूरी करती थी, तब दिमाग में कभी ख्याल आया था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनूंगी

जवाब : ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाऊंगा. मैने तो सिर्फ इतना सोचा था की इंडिया के कैंप तक जाना है. कम से कम मेरा इंडिया कैंप तक सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मैं जब घर में थी और गांव में काम करती थी. तब इंडिया टीम के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा था. जब से मैने इस खेल को खेलना शुरू किया था. तब से मेरा इंटरेस्ट बना और सफलता मिलती गयी.

सवाल : कबड्डी के खेल में सबसे बड़ा मुकाम अपने हासिल कर लिया है, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है?

जवाब : मेरा तो आगे का जो प्लान है, वो एशियाड 2026 है. इस पर पूरा फोकस है, मैउसकी तैयारी कर रही हूं. यही चाहती हूं कि मैं भारतीय टीम का हिस्सा रहूं और अपने देश के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन करूं.

सवाल : वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जो अलग-अलग राज्यों की महिला खिलाड़ी हैं, उन्हें राज्य सरकारों ने इनाम दिया है. सरकारी नौकरी भी मिली है, आपकी टीम की कुछ खिलाड़ियों को ही नौकरियां नहीं मिली है, आपने डिप्टी सीएम से मुलाकात की थी, इस विषय में कुछ चर्चा हुई क्या?

जवाब : हमारे टीम में अलग-अलग स्टेट की लड़कियां खेलती हैं. अलग-अलग महिला खिलाड़ी है जो अलग-अलग स्टेट से आती हैं, तो जैसे यूपी में पॉलिसी है कि जो भी इंडिया खेलता है या गोल्ड मेडल लाता है. तो उन्हें डीएसपी की पोस्ट देने का यूपी सरकार ने घोषणा किया है. वैसे ही कर्नाटक में भी कैश प्राइज है और सरकारी नौकरी है. बाकी स्टेट भी जैसे हरियाणा है, हरियाणा में भी कैश प्राइज है और वहां तो पहले एक करोड रुपए प्रदान किया जाता था. अभी का मुझे पता नहीं है. बाकी स्टेट की भी ऐसी पॉलिसी हैं. मैने हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी जो खेल मंत्री भी हैं. उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आगे अच्छा होगा.

सवाल : आपने काफी यंग एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है. युवा कम उम्र में पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी.

जवाब : सबसे पहले तो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के दो पहलू है. किसी बात के दो पहलू होते हैं, कौन उसका अच्छा इस्तेमाल करता है कौन उसका से बिगड़ता है. यह उसके ऊपर डिपेंड करता है. सोशल मीडिया से हमें जानकारी भी मिलती है और उसी की वजह से लोग बिगड़ते भी हैं. तो जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छी बात है, उन्होंने इसका सही इस्तेमाल समझा और जो बिगड़ रहे हैं. वह उनके खुद के ऊपर है.

कोरबा ओलंपिक संघ के सचिव सुरेश क्रिस्टोफर (ETV BHARAT)

संजू के कोच ने और ओलंपिक संघ के सचिव ने क्या कहा ?

संजू की सफलता से जिले भर में खुशी का माहौल है. उनके पहले कोच जिन्होंने पहली बार संजू को गांव में खेलते हुए देखा और क्लब तक लेकर आए वह अनुज प्रताप सिंह हैं. जो जिला कबड्डी संघ के सचिव भी हैं. उन्होंने कहा कि पहली बार संजू को गांव में खेलते हुए देखा था, लगातार 3 साल तक उसे खेलते देखा और लगा की लड़की में लगन है. संजू की टीम हार रही थी, लेकिन वह काफी होनहार खिलाड़ी थी. मैंने ही पता किया और फिर उसे क्लब में आकर प्रेक्टिस करने को कहा और आगे की कहानी सबके सामने है.

संजू ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर उसने सब हासिल किया है. कबड्डी का खेल आसान नहीं है. जब हम गेंद से खेलते हैं तो निर्जीव गेंद होती है. जो हमारे तरफ आती है. लेकिन कबड्डी के खेल में सात खिलाड़ी हमारे सामने होते हैं. 2 मीटर की दूरी पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यह पढ़ना होता है- अनुज प्रताप सिंह, सचिव, जिला कबड्डी संघ और संजू के कोच

कबड्डी के लिए सुविधाएं नाकाफी

संजू के कोच अनुज प्रताप सिंह ने कहा कि कबड्डी काफी कठिन खेल है. लेकिन इसकी तैयारी के लिए हमें जिस तरह की डाइट चाहिए, जिस तरह की सुविधा चाहिए. वह नाकाफी है, एक एकेडमी बिलासपुर में खुली है. अगर ऐसी एकेडमी हर जिले में खोल दी जाए तो ऐसे ज्यादा खिलाड़ियों को हम तैयार कर पाएंगे. हम मिट्टी पर खेलते हैं, लेकिन अब प्रतियोगिताएं मैट पर होती हैं. जिसका दाम ही तीन से चार लाख रुपए होता है. जिसे हम अफोर्ड नहीं कर पाते.

ओलंपिक संघ के सचिव ने क्या कहा ?

ओलंपिक संघ के सचिव सुरेश क्रिस्टोफर ने कहा कि संजू की सफलता काफी अद्भुत है. यह काफी गर्व का विषय है और मैं ईटीवी के माध्यम से प्रशासन से छत्तीसगढ़ शासन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि संजू के लिए इनाम की घोषणा करें. उन्हें कम से कम डीएसपी का पद दिया जाए.

सुरेश क्रिस्टोफर ने आगे कहा कि संजू वर्ल्ड चैंपियन टीम की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनीं हैं. यह काफी बड़ी उपलब्धि है. संजू काफी गरीब घर से आती हैं, उसके पिता मजदूरी करते हैं. इस हाल से निकलकर उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है. देश का नाम रोशन किया है. तो सरकारों को कम से कम इतना तो करना चाहिए, इससे और भी खिलाड़ी प्रेरित होंगे. खेलों का भी भला होगा.