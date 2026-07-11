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जल संकट का क्या है समाधान? ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए क्या हो रहे काम? रायपुर जिला पंचायत CEO कुमार बिश्वरंजन से खास बातचीत

जवाब: VB G RAM G योजना 1 जुलाई से शुरू हुई है. इससे पहले नरेगा संचालित था. उसके तहत जिले में लगभग 8,800 कार्य स्वीकृत किए गए हैं. वर्तमान में बरसात के कारण मिट्टी मूलक कार्य प्रतिबंधित हैं. इसलिए अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण और अन्य निर्माण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, जो वर्षा ऋतु में संभव हैं.

वृक्षारोपण भी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है. गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि वर्षा जल संचयन केवल सरकार या किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है. जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक इसका प्रभाव नहीं दिखेगा. जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास या पक्के मकान बने हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे 5 से 10 हजार रुपये की लागत से छोटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं, जिससे गांव में जल स्तर बढ़ाने में मदद मिले.

ऐसे ही दूसरा बंद पड़े या सूख चुके नलकूपों को रिचार्ज स्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जा रहा है. ऐसे 57 स्ट्रक्चर चिन्हित किए गए, जिन्हें रिचार्ज स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया जा चुका है. जिन गांवों में पानी की समस्या रहती है, उन्हें चिन्हित कर छत्तीसगढ़ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के सहयोग और CSR फंड के माध्यम से नए रिचार्ज बोरवेल बनाए जा रहे हैं. इनका उद्देश्य बारिश के पानी को सीधे भूजल में पहुंचाकर जल स्तर बढ़ाना है. ऐसे 48 स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 70 से 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है.

जवाब: नरेगा का नया नामकरण करके VB G RAM G किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 'मोर गांव, मोर पानी' महाअभियान चल रहा रहा है. इसके तहत शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों पर विशेष फोकस किया जा रहा है. जिला रायपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम व्यापक स्तर पर किया जा रहा है. सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायत भवनों में यह कार्य किया जा चुका है. अब स्कूलों में भी मिशन मोड पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की योजना बनाई गई है.

रायपुर: वर्तमान समय में जल संचयन और जल संरक्षण की दिशा में काम करना आवश्यक हो गया है. क्योंकि धीरे-धीरे लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है. इस साल गर्मी में ना सिर्फ शहर बल्कि गांवों में भूजल स्तर गिरने और पानी सप्लाई प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई. ऐसे में रायपुर जिले में जल संरक्षण के लिए कौन-कौन से नए अभियान चलाए जा रहे हैं. VB जी राम जी के तहत जल संरक्षण के कितने कार्य स्वीकृत और पूरे हुए हैं. इन तमाम विषयों को लेकर ETV भारत ने रायपुर जिला पंचायत के सीईओ कुमार बिश्वरंजन से बात की.

सवाल: वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जवाब: वर्षा जल संचयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य गर्मी के मौसम में बड़े पैमाने पर तालाबों की खुदाई करना है. इसके लिए 'नवा तरिया' अभियान चलाया गया था. इसके अलावा बंद पड़े नलकूपों को रिचार्ज करने के लिए विशेष स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, ताकि वर्षा का पानी सीधे जमीन में संरक्षित हो सके. रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है. आजीविका डबरी बनाने के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं. पिछले वर्ष हमने लगभग 215 कुएं भी बनाए थे.

सवाल: जिन गांवों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, वहां किस तरह की योजना बनाई गई है?

जवाब: जिन गांवों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, उन्हें चिन्हित किया गया है. ऐसे गांवों में छत्तीसगढ़ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो नोडल एजेंसी है, उसके सहयोग से ऐसे स्थानों का चयन किया जा रहा है, जहां डीप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा सकें. ऐसे 48 स्ट्रक्चर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 36 पूरे हो चुके हैं. नए बोरवेल बनाकर वर्षा जल को सीधे भूजल में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है.

इसके साथ ही ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि वे वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन करें और एक-एक बूंद पानी बचाएं. जल जीवन मिशन के कई नल खुले रहने के कारण पानी की बर्बादी होती है. इस विषय पर भी लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है.

सवाल: जल संरक्षण में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा रही है?

जवाब: ग्राम सभा हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है. जल संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों में ग्राम सभा की अहम भूमिका रहती है. 'मोर गांव, मोर पानी' महाअभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में जल स्तर मापा जा रहा है. पंचायत स्तर पर बोर्ड लगाकर वर्तमान जल स्तर और समय-समय पर उसके अपडेट दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि लोग स्वयं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें.

ग्राम सभा में जल संरक्षण और जल संचयन को विशेष एजेंडा बनाया गया है. जो तालाब सूख गए हैं या जिनकी गहराई कम हो गई है, उनका बड़े स्तर पर गहरीकरण किया जा रहा है. हम चाहते हैं कि यह अभियान जन आंदोलन बने. जब लोग स्वयं इसमें जुड़ेंगे, तब निश्चित रूप से गांवों में जल स्तर बढ़ेगा.

सवाल: इस मानसून सीजन में जिले में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है?

जवाब: वन विभाग की ओर से पर्याप्त संख्या में पौधे लगाने की तैयारी की गई है. वन विभाग के लक्ष्य की जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन नरेगा के माध्यम से पिछले वर्ष लगभग 1 लाख 25 हजार पौधे लगाए गए थे, जिनका रखरखाव अभी भी किया जा रहा है. इस वर्ष लगभग 70 हजार नए पौधे 88 स्थानों पर लगाए जा रहे हैं. ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां बाउंड्री वॉल या तारबंदी उपलब्ध है. सभी शासकीय संस्थानों में, जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहां भी बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है.

सवाल: पौधारोपण के बाद पौधों को जीवित रखने के लिए किस तरह की निगरानी की जा रही है?

जवाब: पौधारोपण की शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहले उन्हीं स्थानों पर पौधे लगाए जाएं जहां फेंसिंग उपलब्ध हो. फलदार पौधों को भी प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि स्वयं सहायता समूह उनकी देखभाल करें. नींबू, आम जैसे पौधों से मिलने वाले फलों को बेचकर आजीविका भी प्राप्त हो सके. जब लोगों का आर्थिक हित जुड़ता है तो वे पौधों की बेहतर देखभाल भी करते हैं. इसके अलावा दिशा समिति की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई है. कुछ उद्योगों को भी पौधारोपण और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी देने की योजना बनाई जा रही है.

सवाल: पौधारोपण में सबसे ज्यादा किस प्रकार की प्रजातियों को प्राथमिकता दी जा रही है?

जवाब: गांवों में जहां स्वयं सहायता समूह और सीएलएफ जुड़े हुए हैं, वहां फलदार और औषधीय पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि लोगों की आजीविका भी बढ़े और वे पौधों का संरक्षण भी करें. सड़क किनारे पौधारोपण में छायादार पौधों को प्राथमिकता दी जाती है. इसके अलावा ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में सहायक हों. यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रतिबंधित अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पौधों का रोपण न किया जाए.

सवाल: पौधारोपण अभियान में स्कूलों, युवाओं और अन्य लोगों को कैसे जोड़ा जा रहा है?

जवाब: बिल्कुल जोड़ा जाएगा, स्कूलों में हम यह प्रोत्साहित करते हैं कि स्कूल के बच्चे और शिक्षक खुद उनके स्कूल का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करें. खुद इनवॉल्व रहे. कहां पर सोक पीट बनेगा कहां पर रिचार्ज पीट बनेगा. नल कहां से आएगा? कहां स्लोप है? लोग बैठकर डिसाइड करते हैं. तैयारी करते हैं तो फिर एक अपनापन रहता है. इसका मेंटेनेंस भी आसान होता है.

भले ही निर्माण कोई और करें लेकिन कैसे बनेगा यह प्लान हम खुद स्कूलों को, आश्रम-छात्रावास के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपके छात्रावास का आप खुद डिजाइन करें. खुद समझो कि इस साल जल स्तर कितना नीचे था. अगले साल कितना नीचे रहेगा? जब हम स्कूल के बच्चों को छात्रावास के बच्चों को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं तो एक आने वाली पीढ़ी को हम जल संचयन जल के इंपॉर्टेंस के ऊपर जागरूक कर रहे हैं.

साथ ही युवा जैसे माई भारत है, नेहरू युवा केंद्र हैं उन सभी को हम व्यापक स्तर पर शामिल कर रहे हैं. सीएसआर जो संगठन हैं. बहुत सारे NGO हैं जो वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को आईडेंटिफाई कर रहे हैं. कुछ लोग खुद से जगह भी मांग रहे हैं ऐसे लोगों को हम जगह भी दे रहे हैं.