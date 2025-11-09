ETV Bharat / state

झारखंड के 25 साल: नक्सलियों के गढ़ में पहली बार हिंसा मुक्त चुनाव, IPS रीष्मा रमेशन ने दिखाई बहादुरी

नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले पलामू में पहली बार हिंसा मुक्त चुनाव कराने पर एसपी रीष्मा रमेशन से खास बातचीच.

SP Rishma Rameshan
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 9, 2025 at 12:42 PM IST

नीरज कुमार की रिपोर्ट

पलामू: अविभाजित बिहार और झारखंड का हिस्सा पलामू में किसी भी तरह का चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती रही है. कई इलाके नक्सलियों के गढ़ के रूप में चर्चित रहे हैं. झारखंड में पहली बार नक्सलियों ने पलामू क्षेत्र में ही चुनाव के दौरान आईईडी का इस्तेमाल किया था.

झारखंड 15 नवंबर को 25 साल का हो जाएगा. इन 25 सालों में झारखंड के लाल आतंक का केंद्र माने जाने वाले पलामू में सबसे बड़ा बदलाव आया है. 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान पलामू में कोई नक्सली हिंसा नहीं हुई. 1990 के बाद यह पहली बार था जब नक्सली चुनाव के दौरान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए. चुनाव के दौरान हिंसा का न होना झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है. 1970 के दशक में शुरू हुई नक्सली हिंसा के खिलाफ पलामू के 70वें एसपी को सफलता मिली. लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा की कमान 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी रीष्मा रमेशन के हाथ में थी.

एसपी रीष्मा रमेशन से बातचीत करते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

नक्सलियों के गढ़ में पहली बार नहीं हुआ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल

झारखंड के गठन के बाद पहली बार, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान, पोलिंग पार्टी ने पलामू के चक, महुडंड और मिटार सहित कई इलाकों में रोड से गुजरी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया. इन इलाकों में किसी भी चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग होती थी. यह पहली बार था जब हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो. पलामू में 30 से ज्यादा सड़कें थीं, जो पोलिंग पार्टी और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थीं और नक्सली हमलों का लगातार खतरा बना रहता था. 2024 के चुनावों में पहली बार, पुलिस कर्मियों और राजनीतिक दलों के सदस्यों ने चुनावों के दौरान पलामू में मनातू से चक तक सड़क पर प्रचार किया. झारखंड के गठन के बाद से, इस सड़क पर सबसे ज्यादा बारूदी सुरंग विस्फोट हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आधा दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं.

पलामू में विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराना क्यों थी चुनौती?

पलामू में चुनावों के दौरान नक्सली हमलों और हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है. नक्सलियों ने चुनावों के दौरान आईईडी का इस्तेमाल किया है. नक्सली हमलों में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और एक थाना प्रभारी तक शहीद हो चुके हैं. पलामू बिहार के गया और औरंगाबाद की सीमा से लगा हुआ है, जिससे नक्सली हमले करने के बाद आसानी से बिहार में घुस आते हैं. 2004 से 2019 के बीच चुनाव के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच 20 से ज़्यादा मुठभेड़ हो चुकी हैं. चुनाव के दौरान हुए नक्सली हमलों में एक दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं. इस दौरान नक्सलियों ने स्कूल, पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्रों समेत लगभग 25 सरकारी इमारतों को उड़ाया था. नक्सली अक्सर चुनाव बहिष्कार की धमकी देते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

आईपीएस रीष्मा रमेशन को राज्यपाल ने किया सम्मनित

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों का नेतृत्व किया. यह पहली बार था जब पलामू में किसी महिला आईपीएस अधिकारी की तैनाती हुई थी. झारखंड के राज्यपाल और चुनाव आयोग ने भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पलामू एसपी को सम्मानित किया. ईटीवी भारत संवाददाता ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर एसपी रीष्मा रमेशन से खास बातचीत की.

एसपी ने ईटीवी भारत को बताया कि पलामू शुरू से ही एक चुनौतीपूर्ण जिला रहा है, लेकिन पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया. वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर पलामू पुलिस के हर जवान ने कड़ी मेहनत की है. इसी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है.

चुनाव की घोषणा के पहले से शुरू हुई थी तैयारी

एसपी रीष्मा रमेशन बताती हैं कि पुलिस ने चुनाव की घोषणा से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी. आईआरबी और अन्य बलों की मदद से संवेदनशील इलाकों में बारूदी सुरंगें हटाने का काम शुरू हो गया था. हर सड़क को चिह्नित कर उसे सैनिटाइज किया गया. एसपी बताती हैं कि पलामू, गढ़वा और लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए गए अभियानों ने माओवादिओं को कमजोर किया है. बिहार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया और अभियान चलाया गया. जिससे नक्सलियों की संख्या में भी कमी आई है. पहले, वे मतदान केंद्रों, मतदान के दिन या अन्य किसी भी समय प्रभावित करने की कोशिश करके चुनौतियां पेश करते थे. नक्सली खतरा काफी हद तक कम हो गया है.

मनातू चक रोड से पोलिंग पार्टी को ले जाना थी बड़ी चुनौती

एसपी बताती हैं कि पोलिंग पार्टी और जवानों को मनातू चक रोड पर ले जाना एक बड़ी चुनौती थी. 2019 के चुनावों तक, इस सड़क से कोई भी पोलिंग पार्टी या जवान नहीं गुजरे थे. यह निर्णय लेने से पहले कई सवाल उठे: क्या सही हो रहा है और क्या गलत? इस निर्णय पर गंभीरता से विचार किया गया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पूर्व में तैनात अधिकारियों से भी परामर्श किया गया. कई दौर की बैठकें हुईं, जिसके बाद पोलिंग पार्टी को सड़क मार्ग से ले जाने का निर्णय लिया गया. पोलिंग पार्टी के गुजरने से पहले, नक्सलियों के खिलाफ कई अभियान चलाए गए और सड़क पर लैंड माइंस की जांच की गई.

लड़कियों की पढ़ाई को लेकर संवेदनशील हैं एसपी रीष्मा रमेशन

एसपी रीष्मा रमेशन नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती हैं. लेकिन उनकी सामाजिक उपस्थिति भी है. कई लड़कियों ने अपनी पढ़ाई के लिए उनसे मदद मांगी है, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करके अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है. एसपी का कहना है कि यह अच्छी बात है कि लड़के और लड़कियां अपनी पढ़ाई के लिए मदद मांग रहे हैं. समाज को उन बच्चों का साथ देना चाहिए जिन्हें पढ़ाई में मदद की जरूरत है.

