झारखंड के 25 साल: नक्सलियों के गढ़ में पहली बार हिंसा मुक्त चुनाव, IPS रीष्मा रमेशन ने दिखाई बहादुरी

पलामू: अविभाजित बिहार और झारखंड का हिस्सा पलामू में किसी भी तरह का चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती रही है. कई इलाके नक्सलियों के गढ़ के रूप में चर्चित रहे हैं. झारखंड में पहली बार नक्सलियों ने पलामू क्षेत्र में ही चुनाव के दौरान आईईडी का इस्तेमाल किया था.

झारखंड 15 नवंबर को 25 साल का हो जाएगा. इन 25 सालों में झारखंड के लाल आतंक का केंद्र माने जाने वाले पलामू में सबसे बड़ा बदलाव आया है. 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान पलामू में कोई नक्सली हिंसा नहीं हुई. 1990 के बाद यह पहली बार था जब नक्सली चुनाव के दौरान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए. चुनाव के दौरान हिंसा का न होना झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है. 1970 के दशक में शुरू हुई नक्सली हिंसा के खिलाफ पलामू के 70वें एसपी को सफलता मिली. लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा की कमान 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी रीष्मा रमेशन के हाथ में थी.

नक्सलियों के गढ़ में पहली बार नहीं हुआ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल

झारखंड के गठन के बाद पहली बार, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान, पोलिंग पार्टी ने पलामू के चक, महुडंड और मिटार सहित कई इलाकों में रोड से गुजरी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया. इन इलाकों में किसी भी चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग होती थी. यह पहली बार था जब हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो. पलामू में 30 से ज्यादा सड़कें थीं, जो पोलिंग पार्टी और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थीं और नक्सली हमलों का लगातार खतरा बना रहता था. 2024 के चुनावों में पहली बार, पुलिस कर्मियों और राजनीतिक दलों के सदस्यों ने चुनावों के दौरान पलामू में मनातू से चक तक सड़क पर प्रचार किया. झारखंड के गठन के बाद से, इस सड़क पर सबसे ज्यादा बारूदी सुरंग विस्फोट हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आधा दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं.

पलामू में विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराना क्यों थी चुनौती?

पलामू में चुनावों के दौरान नक्सली हमलों और हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है. नक्सलियों ने चुनावों के दौरान आईईडी का इस्तेमाल किया है. नक्सली हमलों में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और एक थाना प्रभारी तक शहीद हो चुके हैं. पलामू बिहार के गया और औरंगाबाद की सीमा से लगा हुआ है, जिससे नक्सली हमले करने के बाद आसानी से बिहार में घुस आते हैं. 2004 से 2019 के बीच चुनाव के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच 20 से ज़्यादा मुठभेड़ हो चुकी हैं. चुनाव के दौरान हुए नक्सली हमलों में एक दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं. इस दौरान नक्सलियों ने स्कूल, पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्रों समेत लगभग 25 सरकारी इमारतों को उड़ाया था. नक्सली अक्सर चुनाव बहिष्कार की धमकी देते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

आईपीएस रीष्मा रमेशन को राज्यपाल ने किया सम्मनित

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों का नेतृत्व किया. यह पहली बार था जब पलामू में किसी महिला आईपीएस अधिकारी की तैनाती हुई थी. झारखंड के राज्यपाल और चुनाव आयोग ने भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पलामू एसपी को सम्मानित किया. ईटीवी भारत संवाददाता ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर एसपी रीष्मा रमेशन से खास बातचीत की.