फिल्म गोदान में गाय आरती गाने वाली सिंगर बोलीं- गाय खाने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, जानिए किसने फाइनल किया था गीत

सिंगर अनन्या सिंह ने ईटीवी भारत से की बातचीत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : 'पता नहीं लोग कैसे गाय को मारकर खाते हैं. कहां से इनके दिमाग में ऐसी चीज आती है. ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे. दुनिया में गाय का बड़ा महत्व है. जो लोग गाय को मार कर खा रहे हैं वह दूध भी पीते हैं. इसका सीधा सा मतलब है जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद मत करो. हमारी गाय जो पूरे भारत की गाय है. उनकी सेवा करिए. उनकी रक्षा का पूरा जिम्मा उठाइए.' यह बात हाल ही में आई फिल्म गोदान में गाय माता की आरती गाने वाली सुप्रसिद्ध लोक गायिका अनन्या सिंह ने कही. अनन्या ने बताया, सरसंघचालक मोहन भागवत ने मेरी आवाज में गाई गई इस आरती को सराहा और इसके बाद उन्होंने ही इसे ग्रीन सिग्नल दिया. तब मुझे गोदान फिल्म में आरती गाने का मौका मिला. अनन्या ने ईटीवी भारत से बातचीत में गायों के संरक्षण पर भी बात की. पढ़िए अनन्या ने और क्या कुछ कहा... सिंगर अनन्या सिंह ने फिल्म गोदान और गाय पर की बात. (Video Credit; ETV Bharat) सवाल: आपके जेहन में ये कैसे आया कि गाय माता की आरती बहुत जरूरी है?

जवाब: सबसे पहली बात तो यह की गाय माता की आरती हम लोगों में से कोई नहीं गाता. पूरे देश में वृंदावन में कुछ लोग अपने से कुछ आरती गाय माता की गाते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा गीत, ऐसी आरती बनी नहीं थी. फिल्में हमेशा से बड़ा माध्यम रही हैं जागरूकता की. गाय माता की आरती गाने का विचार तो बहुत पहले से था, लेकिन उसको प्रस्तुत करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. अगर एक फिल्म के तौर पर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ. मुझे एक ऐसी फिल्म मिली जिसमें गाय माता की आरती गाने का अवसर मिला. सवाल: आरती आपने कब लिखी थी?

जवाब: मैं गायिका हूं. मैं लेखिका नहीं हूं. इस गीत को संघ के किसी व्यक्ति ने लिखा है. फिल्म को बनाने में भी संघ के लोगों का बड़ा योगदान है. मेरे इस गीत को फाइनल मोहन भागवत ने किया था. यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी आवाज में ये आरती उन्हें पसंद आई. उन्होंने मुझे यह गाने का अवसर दिया. यह आरती बेसिकली मैंने गाई है. सवाल: मोहन भागवत से मिलने का मौका कब मिला?

जवाब: मेरी मुलाकात नहीं हुई थी. मुझसे पहले एक दो और लोगों ने इस गीत को गया था, लेकिन वह उन्हें उतना उचित नहीं लगा था. फिल्म के हिसाब से उन्होंने मेरी आवाज को पसंद किया और फिर यह फिल्म में शामिल हुआ. ओम जय गैया माता, मैया जय गया माता, इस आरती के बोल हैं. अनन्या सिंह ने कहा, सभी को अपने घर में गाय पालना चाहिए. (Photo Credit; ETV Bharat)