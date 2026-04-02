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नेशनल ट्राइबल गेम्स ने बदली छत्तीसगढ़ की फिजा, भौगोलिक रुप से पिछड़े क्षेत्र की प्रतिभा को ओलंपिक तक पहुंचाना है लक्ष्य- मयंक श्रीवास्तव

आइडिया यह रहता है कि हमारे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए परिचय कराया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए वह खुद तैयार हो सके. जैसे ओलंपिक गेम्स और एशियाई गेम्स होते हैं वैसे खेलो इंडिया में इस तरह के होस्टिंग्स होती है. छत्तीसगढ़ को पहले मेजबानी दी गई है जो उम्मीद की जा रही थी वैसी ही बहुत बेहतर व्यवस्था छत्तीसगढ़ ने की है. इसमें एक पूरी टीम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार का खेल विभाग, केंद्र सरकार का स्पोर्ट्स फेडरेशन यह सभी लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं. यही वजह है कि यह बहुत सफल तरीके से दिख रहा है.

जवाब: खेलो इंडिया गेम्स जो होते हैं वह ओलंपिक और एशियाई गेम्स के मॉडल पर रखा जाता है. इसका जो टेक्निकल कंडक्ट होता है जो एक्चुअल खेल हो रहा है, हॉकी, आर्चरी उसका जो आयोजन है वह काफी उच्च स्तर का होता है. हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का काम है कि यह तय हो कि आयोजन अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरुप हैं. उसमें जो भी सामान लगता है जो भी चीज लगती है वह सारी व्यवस्था राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप की जाती है.

मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के प्रतिभा के साथ ही पूरे देश के वैसे होनहार प्रतिभा को बाहर निकलने का काम करेगा जो कई बार अवसर नहीं मिलने के कारण पीछे रह जाते थे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल गेम्स हुए हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है वह काफी उत्साह जनक है. इससे बहुत सारी प्रतिभाएं देश के स्तर पर उभर कर आई है जो आगे और नाम रोशन करेंगे.

रायपुर: नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है. देश में पहली बार हो रहे ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इस खेल में यहां के वैसे दूर-दराज क्षेत्र के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं जिन तक सामान्य पहुंच थी ही नहीं. नेशनल ट्राइबल गेम्स को लेकर के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मयंक श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

सवाल-नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत सारी सुविधाएं नहीं रही है वहां से जो बच्चे नेशनल ट्राइबल गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं उन लोगों ने इस तरह के आयोजन को लेकर सरकार का आभार व्यक्त किया है. उस तरह के क्षेत्र जो आज भी बहुत पिछड़े हैं उसके लिए क्या योजना है?

जवाब: खेलो इंडिया ग्रासरूट लेवल तक खेलों के सपोर्ट के लिए है. हम इंस्टीट्यूशन सपोर्ट देते हैं, खेलो इंडिया सेंटर हर जगह पर काम कर रहा है. खेलो इंडिया स्टेट स्तर पर एक एक्सीलेंस के तौर पर स्थापित कर रहे हैं जो इलिट लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है. उसके मार्फत खेलो इंडिया अकादमी है. इसके अलावा हम आयोजन कर कर के उन प्रतिभाओं को मौका देते हैं कि आओ अपना टैलेंट दिखाओ और उसके बाद उनके टैलेंट खेलो इंडिया डेवलपमेंट के माध्यम से होता है और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वह खेल सकते हैं.

खिलाड़ी पूरी फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं. खेलो इंडिया एथलीट बन गए तो उनको 10 हजार रुपए स्कॉलरशिप की तरह राशि मिलती है. उसके बाद इनको मंच प्रदान किया जाता है कि आप अन्य बड़े जो टूर्नामेंट है उसमें खेलें और ऐसी संभावना डेवलप करें कि आपका चयन भारतीय टीम में हो सके ताकि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट कर सके.

यह पूरी व्यवस्था है जिसमें इलाके के हिसाब से हम तैयारी नहीं करते हैं. एक ओपन एरिया है, खुला मंच है, खेलो इंडिया रायपुर में है, सुकमा में है, बीजापुर में भी है, दंतेवाड़ा में भी है, बालोद में भी है, राजनांदगांव में भी है. सभी जगह पर यह सपोर्ट हम दे रहे हैं, जो इस गेम्स के लिए जो ट्रायल लिया गया वह सभी जगह पर जाकर के, बुला करके ट्रायल लिए थे. यह एक समावेशी कार्यक्रम है और मैं समझता हूं और आप यदि खिलाडियों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत ऐसी जगह के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको आमतौर पर इस तरह की व्यवस्था के पहुंच विहीन के तौर पर ही जाना जाता है.

सवाल-वैसे प्रतिभागी निकलकर के इस खेल में बाहर आए हैं जहां तक सुविधा बहुत ज्यादा नहीं थी?

जवाब: वैसी तमाम प्रतिभाएं हमें दिखी हैं और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया जी की एक विचार है. इन खेलों को हम ऐसे जगह तक पहुंचाएं जहां तक भौगोलिक रूप से खेल नहीं पहुंचे हैं और सामाजिक दायरा भी बड़ा है. ऐसी कम्युनिटीज को इसमें मौका दिया जा रहा है जिन तक यह अवसर नहीं पहुंचा है. हम यह अवसर पहुंच रहे हैं. छत्तीसगढ़ को यह पहला अवसर मिला है. क्योंकि इसकी वजह भी है कि यहां ट्राइबल्स ज्यादा हैं, उनमें वह प्रतिभाओं का चयन कर सकें, ढूंढ सके और उनको राष्ट्रीय मंच पर ला सकें.

सवाल- आप छत्तीसगढ़ में रहे हैं. कई जिले के पुलिस कप्तान भी रहे हैं. मैं वैसे पदाधिकारी से जानना चाहूंगा खेल उन क्षेत्र के पहुंच से बहुत दूर रहा है जो नक्सल का इलाका रहा है. कितना फायदा होगा इस खेल से?

जवाब: देखिए इस तरह के खेलों से ही इस तरह के क्षेत्र का फायदा होता है. जहां से प्रतिभाएं निकाल कर आती हैं. खेलो इंडिया जो स्कीम है 2018 से शुरू हुई. 2018 से अब तक बहुत सारे खेल के एक सिस्टम को इन्होंने बदल दिया है. अब खिलाड़ी के पास मंच का रोना नहीं है. अब खिलाड़ी के पास अपना हुनर दिखाने के लिए अवसर की कमी नहीं है.

खिलाड़ी को यह पता है कि यह मंच है उसको अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. दूसरा जो हम बोल रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस पहुंच रहे हैं पहले यह कोई सोच नहीं सकता था कि भारत के हर जिले में खेलो इंडिया का एक केंद्र पहुंचा है. जहां पर एक कोच होगा लोगों को सिखाएगा और उसका पैसा केंद्र सरकार देगी. लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं धीरे-धीरे यह खिलाड़ी भी मेन एक्सट्रीम में आएंगे अब पहुंच की जो समस्या थी वह भी देश में खत्म हो रही है

सवाल- नक्सली मुक्त भारत और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के नारे के साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि नेशनल ट्राइबल गेम्स के तौर पर मिली है, आयोजन और इसके बाद क्या है?

जवाब: खेलो इंडिया बहुत सारे गेम्स के आयोजन करते रहता है. यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम्स, विंटर गेम्स, ट्राइबल गेम्स सब शुरू हुआ है. खेलो इंडिया वाटर गेम्स अभी जो अगला होगा. बरसात के बाद खेलो इंडिया मार्शल गेम्स होगा अभी उसका होस्ट डिसाइड नहीं हुआ है. छत्तीसगढ़ को इस तरह की और सौगात मिलती रहेगी. हम लोगों ने खेलो इंडिया के माध्यम से एक विशेष सहूलियत दे रखी है. जिसमें सब लोग अपने इंटरेस्ट को डालना है. छत्तीसगढ़ को अगर और खेलों का आयोजन करना है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ में आयोजन अनुभव और उसका एक सफल मॉडल भी खड़ा हो गया है तो और उसके फेवरेबल डिसीजन आने में अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी.

सवाल-इस खेल में शामिल हुए खिलाडियों के लिए क्या कहेंगे?

जवाब: मैं शामिल हुए खिलाड़ियों को यही कहूंगा कि यह पहला अवसर है. इस साल जितनी उत्सुकता और चुनौती को अपना लिया है अगले साल मैं उससे और ज्यादा देखना चाहूंगा. ऐसा होना चाहिए कि यह एशियन गेम्स के लायक खिलाड़ी है ऐसी मेहनत करके लिए ऐसी तैयारी करके आइये.