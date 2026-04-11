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सरकार देश को गलत दिशा में ले जा रही... IAS कन्नन गोपीनाथन बोले- गलत होने पर भी चुप रहने वाले असली देशद्रोही

IAS हमने इसी बात के लिए ज्वाइन किया कि मैं इस देश का जो नागरिक है उसके लिए बेहतर कर पाऊं. 370 हटाने के बाद कश्मीर में महीनों तक लॉकडाउन रहा. जितने लीडर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया. हाउस अरेस्ट कर लिया गया. ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया. इंटरनेट बंद कर दिया. अगर मान लीजिए यह उत्तर प्रदेश में होता तो क्या यह स्वीकार्य होता. जनता को प्रतिक्रिया रखने का अधिकार होना चाहिए.

सवाल : इस्तीफे की वजह क्या थी, सात साल बाद भी अब तक एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ ? जवाब : एक तो यह समझना है कि मेरा IAS बनना कोई सपना नहीं था. IAS बनकर क्या करना था वह ज्यादा इंपॉर्टेंट था. IAS बनकर मेरे लिए बहुत क्लियर था जो एक नागरिक का अधिकार है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए. मैं मानता हूं कि अगर आज आपको इतनी आजादी है मूव करने की तो कल उससे ज्यादा मूवमेंट करने की आजादी होनी चाहिए.

सात साल बीतने के बावजूद अब तक केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. हालांकि पिछले साल कन्नन गोपीनाथन ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और अब कांग्रेस में सक्रिय हो गए हैं. लखनऊ में ईटीवी भारत ने IAS कन्नन गोपीनाथन से बातचीत की.

लखनऊ : 2019 में केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई थी. इसके बाद कश्मीर में जो परिस्थितियां बनीं उससे देश का एक IAS अधिकारी इस कदर खिन्न हुआ कि प्रशासनिक सेवा से ही इस्तीफा दे दिया. यह IAS अधिकारी कोई और नहीं, केरल में पैदा हुए और (MJMUT) कैडर से प्रशासनिक सेवा में आए कन्नन गोपीनाथन हैं.

अगर सरकार कहती है कि हम उन सब को चुप करा देंगे तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है. मुझे लगा था कि अपनी बात रखना जरूरी है. यह सही नहीं हो रहा है. हो सकता है कि सब मुझसे सहमत न हों, लेकिन मुझे जो लगता था कि ये सही नहीं है. सरकार गलत दिशा में देश को ले जाना चाह रही है. मुझे साथ देना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं बाहर आ गया. बाहर आए हुए सात साल हो गए, लेकिन मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया. उसका प्रोसेस तक शुरू नहीं किया. उसका अलग रीजन हो सकता है, वह सरकार बताएगी क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है.

जानिए कौन हैं IAS कन्नन गोपीनाथन. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल : केरल चुनाव में क्या आपको किसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता था?

जवाब : 2019 में मैंने इस्तीफा दिया था. उसके बाद 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ. 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ. उसके बाद 2026 में वापस केरल में चुनाव हुआ. मैं दिल्ली मिजोरम दादरा नगर हवेली कैडर का IAS अधिकारी हूं. 2026 का इलेक्शन केरल में था तो चार-पांच माह पहले ही मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी. उसके बाद उन्होंने केरल से चुनाव लड़ने के लिए बोला भी, पर मैंने उन्हें यही कहा कि जब तक मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं होता, तब तक मेरे लिए चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं होगा. आखिर क्यों इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे. ऐसा भी नहीं है इसके लिए मुझे सैलरी दे रहे हैं या मैं सस्पेंड हूं. वह भी नहीं बता रहे हैं. इतना तो जानना मेरा हक है.

सवाल: यूपी में IAS अधिकारी वीआरएस ले रहे हैं. हाल ही में रिंकू सिंह राही ने भी इस्तीफा दे दिया. आखिर क्यों IAS नौकरी छोड़ रहे हैं?

जवाब : बात ये है कि सरकार को मजबूत होना चाहिए. इसमें पावर ऊपर से और ऊपर जाता रहता है. जनता तक नीचे आने वाली पावर उल्टा ऊपर जाती है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्ति आएगा वह सब ठीक कर देगा. उन्हें लगता है जो वह कर रहे हैं वही सही है और सबको पालन करना चाहिए, तो यह कौन सा मॉडल है? यह राजा महाराजाओं वाला मॉडल है. जब राजा हुआ करते थे तब वैसा करते थे.

अब मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती. अगर सवाल पूछेंगे तो नौकरी से हटवा देंगे. इस तरीके का जो रवैया है वह मुझे लग रहा है लोकतंत्र में ठीक नहीं है. जो लोग सोचने की काबिलियत रखते हैं उन्हें लगता है ये सही नहीं है, इसलिए चुपचाप रहने से बेहतर बाहर निकलना और अपनी बात रखना होता है. मैं तो मानता हूं जो चुप रहता है वही देशद्रोही है. जिस दिशा में देश बढ़ रहा है वह सही नहीं है. बावजूद अगर चुप रहता है वह कहीं न कहीं देश के साथ ठीक नहीं कर रहा है.

IAS कन्नन ने कहा, मेरा चुनाव लड़ना बड़ा मुद्दा नहीं है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल: इस्तीफा स्वीकार होने पर भविष्य में कहां से चुनाव लड़ेंगे, पसंदीदा सीट कौन सी होगी?

जवाब: चुनाव लड़ने का न कोई सपना था न कोई मंशा है. मैं यही कहूंगा कि मेरा जो सपना है वह देश में हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाना. उसका कल का अधिकार आज के अधिकार से ज्यादा होना चाहिए. उसके लिए मैं जो काम कर सकता हूं उसी के लिए करता रहूंगा, इसलिए केरल में अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो मुझे कोई समस्या नहीं है. छह-सात साल से आप मुझे सैलरी भी नहीं देंगे. मुझे नौकरी भी नहीं करने देंगे. मेरा इस्तीफा भी स्वीकार नहीं करेंगे. मुझे चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे तो इस तरीके का जो खुलेआम कर रहे हैं वह ठीक नहीं है. मेरा चुनाव लड़ना या न लड़ना मुझे लगता है यह बड़ा मुद्दा नहीं है.

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