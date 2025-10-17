ETV Bharat / state

AAP प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव का बड़ा बयान, कहा- बिहार में बदलाव की बयार बह रही

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने अब तक दो चरणों में उम्मीदवारों की सूची जारी की है. कुल 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है. पार्टी आने वाले दिनों में शेष सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेगी और इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी.



जाति और धर्म से ऊपर उठकर टिकट वितरण: राकेश यादव ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती. उम्मीदवारों के चयन में जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं देखा गया. पार्टी ने हमेशा योग्यता और चरित्र को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बिहार की राजनीति में एक नई सोच लाई है. जहां टिकट पाने के लिए सिफारिश या जातिगत समीकरण नहीं बल्कि जनता के बीच काम करने की क्षमता और ईमानदारी को महत्व दिया गया है.



योग्यता और ईमानदारी ही टिकट का आधार: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का टिकट वितरण फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट है. उम्मीदवार वही होगा, जिसकी छवि साफ-सुथरी हो, जिसने समाज के लिए काम किया हो और जनता के बीच भरोसेमंद चेहरा हो. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को अब जाति और भ्रष्टाचार के जाल से बाहर निकलना होगा. आम आदमी पार्टी इस बदलाव की शुरुआत कर चुकी है और जनता इसका साथ दे रही है. जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की तीसरी सूची भी जारी की जाएगी.



दिल्ली मॉडल से मिली जनता को नई दिशा: राकेश यादव ने कहा कि दिल्ली मॉडल आज पूरे देश में चर्चा का विषय है. अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी काम किए हैं, वही अब बिहार में लागू किए जाएंगे. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हर परिवार को राहत दी. स्कूलों में बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था की गई, मोहल्ला क्लिनिक से गरीबों को मुफ्त इलाज मिला और महिलाओं को आर्थिक राहत देने वाली योजनाएं चलाई गईं.



फ्री बिजली योजना ने देश में नई सोच की पैदा: प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही वह पार्टी है, जिसने देश में फ्री बिजली देने की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इसे “सबसे बड़ा पाप” कहा था, तब भी पार्टी ने अपना काम जारी रखा. आज वही नीतीश कुमार बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री देने को मजबूर हो गए हैं. यह जनता की ताकत और आम आदमी पार्टी की नीतियों की जीत है.



दिल्ली और पंजाब की सरकारें बनीं मिसाल: राकेश यादव ने कहा कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी पार्टी की सरकार ने जनता का दिल जीता है. दिल्ली मॉडल को पंजाब ने अपनाया और अब बिहार के लोग भी उसी परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की सरकारों ने दिखा दिया है कि ईमानदार राजनीति और जनता केंद्रित योजनाओं से विकास संभव है. बिहार में भी आम आदमी पार्टी वही मॉडल लेकर आई है जो जनता को राहत और सम्मान दोनों देगा.



महिलाओं और आम परिवारों को मिली आर्थिक राहत: राकेश यादव ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं और परिवारों के लिए जो योजनाएं चलाईं, उससे हर घर को ₹10,000 तक की मासिक बचत हुई. फ्री बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने दिल्ली की जनता को आर्थिक सुरक्षा दी. बिहार में भी पार्टी का लक्ष्य यही है कि हर गरीब परिवार को राहत मिले और कोई भी नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे.



बिहार में 243 सीटों पर बड़े नेता करेंगे प्रचार: प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली और पंजाब के बड़े नेता बिहार का दौरा करेंगे. अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता बिहार में सभाएं करेंगे. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पूरी टीम बिहार में जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुकी है और जनता से जुड़ाव के लिए गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंच रही है.



भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: टिकट वितरण में टिकट बेचने के एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर पूछे गए सवाल पर राकेश यादव ने कहा कि कुछ चैनलों ने दूसरे दलों के इशारे पर स्टिंग वीडियो में आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिखाया है. उन्होंने कहा कि वीडियो को काट-छांट कर चलाया गया है. जो रिपोर्टर आए हुए थे, वह अन्य पार्टियों का भी नाम ले रहे थे और बता रहे थे. कहां कितने में टिकट बिक रहा है. उनकी पार्टी ने संबंधित नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है और चैनल से पूरे वीडियो को जारी करने की मांग की है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और अगर किसी भी कार्यकर्ता पर संदेह होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



बिहार में राजनीति नहीं, जनसेवा करने आए हैं: राकेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि बिहार में एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित करना है, जहां राजनीति का मतलब जनता की सेवा हो, न कि सत्ता का लालच. उन्होंने कहा कि पार्टी हर वर्ग, हर तबके के विकास के लिए काम करेगी और युवाओं को राजनीति में नई दिशा देगी.



बदलाव की बयार चली: राकेश यादव ने दावा किया कि बिहार की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है. दिल्ली और पंजाब की सफलता ने लोगों में भरोसा जगाया है कि ईमानदार राजनीति से भी सरकार चल सकती है. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में जनता “बिजली, पानी और शिक्षा” पर वोट देगी, ना कि जाति और धर्म पर. दिल्ली और पंजाब में बड़ी संख्या में बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं और उन लोगों ने आम आदमी पार्टी के विकास के मॉडल को देखा है. छठ के समय जब लोग घर आएंगे तो यह विकास का मॉडल लोगों के जेहन में होगा.



बिहार को चाहिए केजरीवाल मॉडल की सरकार: अपने इंटरव्यू के अंत में राकेश यादव ने कहा कि बिहार को अब एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जो जनता को राहत दे, ना कि बोझ. उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल ने देश में यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों में भी जनता को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं दी जा सकती हैं. बिहार में आम आदमी पार्टी उसी जनहितकारी सोच के साथ मैदान में उतरी है. हम वादे नहीं, गारंटी लेकर बिहार में आए हैं.

