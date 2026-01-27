ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 600 दावेदारों के इंटरव्यू, सक्रियता और परफॉर्मेंस चयन का आधार

प्रदेश युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के लिए पीसीसी मुख्यालय में तीन दिन संभाग वाइज चला साक्षात्कार का दौर.

600 दावेदारों के इंटरव्यू
600 दावेदारों के इंटरव्यू (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
January 27, 2026

जयपुर : युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग किए जाने के बाद अब नई कार्यकारिणी गठन की कवायत तेज हो गई है. इसके लिए प्रदेश युवा कांग्रेस में तीन दिन संभाग वाइज साक्षात्कार का दौर चला. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 23, 24 और 25 जनवरी को राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा और अन्य सह प्रभारियों ने संभाग वाइज दावेदारों के वन टू वन साक्षात्कार लिए और उनके कामकाज को भी परखा. 23 जनवरी को पहले दिन तीन संभागों से 210, दूसरे दिन तीन संभागों से 147 और आखिरी दिन चार संभागों से 200 दावेदारों के साक्षात्कार लिए गए.

दावेदारों की बनाई गई A, B और C कैटेगरी : वहीं साक्षात्कार के दौरान दावेदारों से फार्म भरवा गए और उनसे उनकी संगठनात्मक अनुभव के साथ-साथ कामकाज और अन्य गतिविधियों की जानकारी ली गई. इस दौरान बेहतर संगठनात्मक कामकाज करने और परफॉर्मेंस को लेकर दावेदारों की ए, बी और सी कैटेगरी बनाई गई है. कैटेगरी के हिसाब से दावेदारों को छंटनी करके प्रदेश कार्यकारिणी में दिया जाएगा. हालांकि दिलचस्प है कि साक्षात्कार को धड़ेबंदी और गुटबाजी से दूर रखने के लिए युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और कार्यकारी अध्यक्ष सुधीन्द्र मूंड, यशवीर सुरा को इंटरव्यू से दूर रखा गया था जिससे कि उन पर पक्षपात करने का आरोप नहीं लगे.

राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: गुटबाजी की भेंट चढ़ी युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी! प्रभारी ने दिए भंग करने के आदेश

80 से 100 के बीच बनेगी कार्यकारिणी : वहीं प्रदेश युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी छोटी रखी जाएगी. कार्यकारिणी में 80 से 100 के बीच ही पदाधिकारी बनाए जाएंगे. युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा ने भी इसके संकेत दिए हैं, उन्होंने कहा कि पिछली कार्यकारिणी 350 लोगों की थी लेकिन इस बार कार्यकारिणी छोटी रखी जाएगी.

अच्छा काम करने वालों को मिलेगा मौका : विकास चिकारा ने कहा कि जो साथी पुराने कार्यकारिणी में भी अच्छा काम कर रहे थे उनको भी मौका देंगे. वहीं जो साथी पुरानी कार्यकारिणी में नहीं आ पाए थे लेकिन संगठन के साथ जुड़कर लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे और काम कर रहे थे ऐसे लोगों को भी हम कमेटी में शामिल करेंगे. उन्होंने कहा कि चयन का आधार केवल यही है कि जो भी कार्यकर्ता राहुल गांधी और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचा रहा है और संवैधानिक दायरे में रहकर लोग हित से जुड़े मुद्दे उठा रहा है उसे हम कार्यकारिणी में मौका देंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान में चले संगठन सृजन अभियान के तहत युवक कांग्रेस के कई साथी राजस्थान कांग्रेस कमेटी में चले गए हैं. वहीं कुछ साथी निकाय पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं. ऐसे में हम उनकी जगह दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे हैं.

इसे भी पढ़ें: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, राजस्थान से 8 महिला नेताओं को मिली जगह

गुटबाजी के चलते भंग की थी कार्यकारिणी : दरअसल राजस्थान युवा कांग्रेस में गुटबाजी और धड़ेबंदी चरम पर है, इसी के चलते संगठनात्मक कामकाज भी प्रभावित हो रहे थे तो वहीं अधिकांश पदाधिकारियों ने संगठनात्मक कामकाज से दूरी ही बना ली थी. यही वजह है कि करीब 2 महीने पहले 200 से ज्यादा पदाधिकारियो को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे. वहीं अब पार्टी हाईकमान ने संपूर्ण कार्यकारिणी भंग करके नए कार्यकारणी गठन के निर्देश दिए थे.

