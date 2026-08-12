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18 साल की सियासत फिर भी जीत से दूर; जानें इस बार राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की चुनावी रणनीति

उलेमा काउंसिल के संस्थाक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमीर रशादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: नई दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जिस गुस्से और सदमे में मौलाना आमिर रशादी ने दिल्ली के जंतर-मंतर तक ट्रेन से लोगों को लेकर पहुंचे थे, उसी गुस्से ने आगे चलकर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का गठन कराया. 18 साल बीत चुके हैं और पार्टी यूपी, असम, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन जीत नहीं मिली. अब फिर से यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पार्टी तैयार है. ETV भारत ने उलेमा काउंसिल के संस्थाक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमीर रशादी से एक्सक्लूसिव बातचीत की. पेश है लखनऊ से संवाददाता खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट. कैसे खड़ी हुई उलेमा काउंसिल पार्टी: राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जन्म ही 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर की प्रतिक्रिया में हुआ था. इसके फौरन बाद से पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी खुद स्वीकार करते हैं कि इन 18 वर्षों में यूपी के अलावा असम, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. आजमगढ़ की दीदारगंज सीट पार्टी के लिए हमेशा खास रही है. यहां से मौलाना रशादी के परिवार के सदस्य हुजैफा आमिर रशादी चुनाव लड़ चुके हैं और इस सीट पर पार्टी को स्थानीय स्तर पर अच्छा जनसमर्थन भी मिलता रहा है. भले ही जीत का आंकड़ा अब तक शून्य है, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पूर्वांचल के मुस्लिम-बहुल इलाके रहे हैं. खासकर, आजमगढ़ और आसपास के जिले में पार्टी का अच्छा-खासा बेस है. मौलाना आमीर रशादी से एक्सक्लूसिव बातचीत. (Photo Credit: ETV Bharat) मायावती की मददगार बनी पार्टी: ETV भारत से विशेष बातचीत में मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब बसपा प्रमुख मायावती सत्ता से बाहर हुईं और उन्होंने अपने करीबी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से मदद मांगी. पार्टी ने उस चुनाव में अपने करीब 80 उम्मीदवार वापस बुला लिए थे, ताकि बसपा को फायदा मिल सके. मौलाना रशादी के मुताबिक, मायावती ने खुद माना था कि दो दर्जन से ज्यादा विधायक इसी मदद की बदौलत जीते. लेकिन जब काउंसिल ने अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात उठाई, तो मायावती ने बातचीत ही बंद कर दी और तब से रिश्ता ठंडा पड़ा है. 2027 की नई रणनीति क्या है: मौलाना आमिर रशादी के मुताबिक, 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या अभी तय नहीं है. पार्टी 20 सीटों पर भी लड़ सकती है. 50 पर भी और अगर हालात साथ दें तो 200 सीटों तक पहुंच सकती है. फैसला जमीनी मजबूती के आधार पर होगा. जहां पार्टी का जनाधार है, समर्थक हैं और मजबूत उम्मीदवार मौजूद है, वहीं टिकट दिया जाएगा. इसके लिए जिला और प्रदेश स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों से लगातार बैठकें और रिपोर्टिंग का दौर चल रहा है. रणनीति में अहम बदलाव यह है कि पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रहना चाहती. मौलाना रशादी का कहना है कि टिकट वितरण में समाज के हर धर्म और तबके की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. पूर्वांचल के कई जिलों, खासकर आजमगढ़ और आसपास पार्टी विशेष जोर लगाने की तैयारी में है. सपा-कांग्रेस के समीकरण पर असर: उत्तर प्रदेश में लगभग 20 फीसदी मुस्लिम आबादी है और यह वोट बैंक करीब 143 सीटों पर नतीजे बनाने-बिगाड़ने की ताकत रखता है. इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है. जबकि 73 सीटों पर यह आंकड़ा 30 फीसदी से ऊपर है. करीब तीन दर्जन सीटें ऐसी भी हैं, जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं.