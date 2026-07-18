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मऊ दिशा समिति की बैठक में पहुंचे विधायक अब्बास अंसारी; विधानसभा चुनाव पर कही बड़ी बात

मऊ में दिशा समिति की बैठक में पहुंचे विधायक अब्बास अंसारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मऊ: 4 साल तक जेल में रहने के बाद पहली बार दिशा समिति की बैठक में शामिल हुए विधायक अब्बास अंसारी ने बिजली, सड़क, बुनकरों की बदहाली का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बैठक में बिजली, नाली, सड़क, समेत जनहित से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं. साथ ही कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट भी चर्चा में लाए गए हैं, जिन्हें उनकी विधायक निधि से पूरा करना संभव नहीं है. कोशिश है कि सरकार इसे पास करे. वहीं 2027 का चुनाव साथ लड़ने के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब समय आएगा, तब बताया जाएगा. पता नहीं चुनाव 2027 में होगा या 2028 में पूरे देश में एक साथ होगा, यह अभी तय नहीं है. एक सवाल के जवाब में विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि मैं 4 साल जेल में था, कितनी मलाई काटी है, सब जानते हैं. विधायक ने कहा कि बुनकरों को बदहाली से निकालने के टेक्सटाइल मिल स्थापित करना जरूरी है. विधायक अब्बास अंसारी. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि यह मऊ का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे उन्होंने विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया है. बुनकरों की बदहाल स्थिति को देखते हुए सरकार को मऊ में टेक्सटाइल मिल स्थापित करनी चाहिए, जिससे रोजगार बढ़े और बुनकरों को राहत मिल सके. वहीं, ऊर्जा मंत्री की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बैठक में मौजूद उनके प्रतिनिधि के सामने बिजली संकट और घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों का मुद्दा भी मजबूती से रखा गया है. उन्होंने मांग की है कि ऐसी नीति बने जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी इन लाइनों को हटवा सकें.