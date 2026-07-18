मऊ दिशा समिति की बैठक में पहुंचे विधायक अब्बास अंसारी; विधानसभा चुनाव पर कही बड़ी बात
उन्होंने कहा कि बुनकरों का मुद्दा मऊ का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे उन्होंने विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 7:32 AM IST
मऊ: 4 साल तक जेल में रहने के बाद पहली बार दिशा समिति की बैठक में शामिल हुए विधायक अब्बास अंसारी ने बिजली, सड़क, बुनकरों की बदहाली का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बैठक में बिजली, नाली, सड़क, समेत जनहित से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं. साथ ही कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट भी चर्चा में लाए गए हैं, जिन्हें उनकी विधायक निधि से पूरा करना संभव नहीं है. कोशिश है कि सरकार इसे पास करे.
वहीं 2027 का चुनाव साथ लड़ने के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब समय आएगा, तब बताया जाएगा. पता नहीं चुनाव 2027 में होगा या 2028 में पूरे देश में एक साथ होगा, यह अभी तय नहीं है.
एक सवाल के जवाब में विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि मैं 4 साल जेल में था, कितनी मलाई काटी है, सब जानते हैं. विधायक ने कहा कि बुनकरों को बदहाली से निकालने के टेक्सटाइल मिल स्थापित करना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि यह मऊ का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे उन्होंने विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया है. बुनकरों की बदहाल स्थिति को देखते हुए सरकार को मऊ में टेक्सटाइल मिल स्थापित करनी चाहिए, जिससे रोजगार बढ़े और बुनकरों को राहत मिल सके.
वहीं, ऊर्जा मंत्री की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बैठक में मौजूद उनके प्रतिनिधि के सामने बिजली संकट और घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों का मुद्दा भी मजबूती से रखा गया है. उन्होंने मांग की है कि ऐसी नीति बने जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी इन लाइनों को हटवा सकें.
ओम प्रकाश राजभर के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 में उनकी पार्टी को सभी सीटें नहीं मिलेंगी, अब्बास ने कहा कि वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे चाचा समान हैं और मेरे पिता के घनिष्ठ मित्र रहे हैं. मैं उनका सम्मान करता हूं.
रतनपुर सड़क की बदहाली पर विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि अगर कोई गर्भवती महिला उस रास्ते से गुजरे तो रास्ते में ही प्रसव हो जाए. उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने दिशा समिति की बैठक में जिलाधिकारी के सामने भी मुद्दा उठाया है.
विधानसभा में भी आवाज बुलंद की है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि सड़क निर्माण का बजट इतना बड़ा है कि इसे विधायक निधि से पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से इसकी स्वीकृति मिल सके.
अब्बास अंसारी ने कहा कि मऊ में 100 बेड के अस्पताल की सुविधा शुरू हुई है. थैलेसीमिया मरीजों के इलाज की व्यवस्था बनी है. अब जिले को एआई सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाओं की भी जरूरत है, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके.
उन्होंने मीडिया को भी नसीहत देते हुए कहा कि आप खबर दिखाइए, लिखिए और अपने बॉस तक भी पहुंचाइए, लेकिन जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दीजिए.
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