INTERVIEW: 26 साल की उम्र में सरगुजा के साहित्यकार अमित को युवा रत्न सम्मान, संघर्ष भरे जीवन में साहित्य का सफर

सरगुजा के अमित यादव को छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्मानित किया है. वे 3 किताबें लिख चुके हैं. ETV भारत ने उनसे EXCLUSIVE बातचीत की.

Litterateur Amit Yadav INTERVIEW
26 साल की उम्र में सरगुजा के साहित्यकार अमित को युवा रत्न सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 2:58 PM IST

सरगुजा: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में नवरत्नों की खोज की, यह नवरत्न युवा हैं और युवा रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, इनमें से एक रत्न सरगुजा के अमित यादव हैं. 26 वर्ष की उम्र में इस युवक ने ना सिर्फ लेखन किया, बल्कि लेखन के जरिए अपनी पहचान बनाई और छत्तीसगढ़ सरकार से सम्मान पाया है.

INTERVIEW सरगुजा के अमित यादव, युवा रत्न सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: अमित, कब से यह शौक जन्म लिया आपके अंदर और कैसे शुरुआत हुई?

जवाब: लिखने की शुरुआत तो 2017 से, जब मैं 12वीं क्लास में था तब बड़े-बड़े लेखकों की रचनाओं को देखकर ही ये लिखने का विचार मन में आया. तब से ही इसकी शुरुआत हुई है.

सवाल: क्या-क्या लिख चुके हैं आप, पुस्तकें या कविताएं क्या-क्या अब तक की रचनाएं हैं?

जवाब: मैंने तीन किताबें लिखी हैं, अनकहे अल्फाज़, अमित हिडन वर्ड्स और मैं तुम्हें जानता हूं. इसके अलावा दो किताबें कंपाइल की है और 25 से अधिक किताबों का हिस्सा रह चुका हूं जिसमें सह लेखक के तौर पर मैं हूं. अभी मैं गीत भी लिख रहा हूं, लगभग चार गीत मेरे रिलीज हो चुके हैं और भी गीत चल रहे हैं.

सवाल: अमित ये सम्मान मिला आपको, किस तरह का कार्यक्रम था और वहां क्या हुआ?

जवाब: पहली बार यह छत्तीसगढ़ में हुआ और युवाओं के बारे में यह सरकार बहुत ज्यादा सोच रही है. पहले ही हमारे पास आया था कि छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान का आवेदन आप कर सकते हैं. जिसकी उम्र 15 वर्ष से 29 वर्ष हो और अलग-अलग 15 क्षेत्र थे तो साहित्य का भी क्षेत्र था तो उसी से मैंने यहां सरगुजा में खेल युवा कल्याण विभाग में अपना फॉर्म भरा. इसके बाद मुझे फोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है. आपको रायपुर में CM साहब पुरस्कार देंगे. फिर हम लोग वहां रायपुर पहुंचे वहां कार्यक्रम में सीएम साहब आए और पुरस्कार दिए.

Litterateur Amit Yadav INTERVIEW
संघर्ष भरे जीवन में साहित्य का सफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: यहां से रायपुर तक जाने के लिए क्या कोई गाड़ी मिली आपको सरकार की तरफ से कैसे गए आप?

जवाब: कोई जाने के लिए गाड़ी तो नहीं थी और कॉल भी ऐसे समय में आया कि संडे का दिन था और 11 बजे युवा खेल विभाग रायपुर से कॉल आया, तब तक तत्काल की टिकटें भी खत्म हो चुकी थी. ज्यादा सही ट्रेन से लगता है क्योंकि पैसे भी कम लगते हैं, ऐसे में मैं और पापा जनरल से गए.

सवाल: जगह थी ट्रेन के जनरल में?

जवाब: हम लोग थोड़ा पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे तो बैठने के लिए सीट मिल गई लेकिन हम लोग के बाद वहां पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी. एक बार हम लोग जो वहां बैठे तो सीधे सुबह रायपुर में उतरे हैं और हमें हिलने तक का भी समय नहीं मिला इतनी भीड़ थी वहां.

सवाल: अमित आप के जीवन में परिवार का स्ट्रगल क्या था? पिताजी क्या करते हैं? कैसे घर का पालन पोषण होता है? और आपको सपोर्ट कैसे मिलता है?

जवाब: पापा वैसे जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी में नाइट ड्यूटी करते हैं और सुबह नल चालू करते हैं. उससे पहले पापा लगभग 15 साल पहले पेंटिंग का काम करते थे एक एक्सीडेंट के बाद वो पूरा अपना काम छोड़ दिए. उसके बाद मेरे दो बड़े भैया हैं, सबसे बड़े वाले भैया ड्राइविंग का काम करते थे और उनसे जो छोटे हैं वो दुकान पर ही काम करते थे नारियल दुकान पर. उसके बाद फिर शोरूम में वो काम करने लगे. साथ-साथ मैं भी 12वीं के बाद काम करने लगा क्योंकि काम करने वाले हम लोग भाई ही थे तो हाथ बटाना जरूरी था. मैं भी 12वीं के बाद से ही एक साल ड्रॉप भी कर दिया था. फिर मैं प्राइवेट नौकरी करने लग गया, तो अभी मैं भी एक प्राइवेट एनजीओ के लिए नौकरी करता हूं.

Litterateur Amit Yadav INTERVIEW
सरगुजा के अमित यादव को छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्मानित किया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: समय मिल जाता है? काम, परिवार की जिम्मेदारी, तो लेखन के लिए समय कैसे निकालते हैं?

जवाब: लेखन का ये है कि लिखना मेरा शौक है. जुनून के बिना कभी लिखा नहीं है मैंने. जब दिन भर थका रहता हूं काम करके तो रात में लिखता हूं. क्योंकि लेखकों को समय और शांत माहौल चाहिए लिखने के लिए, तो रात का समय सबसे अच्छा होता है. मैं जब ऑफिस से आ जाता हूं सब सो जाते हैं, तब लोग जैसे ज्यादातर अपना मोबाइल देखते हैं तो मैं उसमें से मैं भी देखता हूं, लेकिन ज्यादातर समय अपना निकालकर मैं लिखने का काम करता हूं.

सवाल: क्या चाहते हैं अब आगे? बड़ी कम उम्र है आपकी इस उम्र में सरकार से एक बड़ा सम्मान आपको मिला है. आगे कहां देखते हैं अपने आप को?

जवाब: आगे मैं इसी क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाना चाह रहा हूं. पहले से भी लगा हूं और आगे और भी तैयारी चल रही है. अपनी अगली किताब पर मेरा काम चल रहा है लेकिन, अभी कुछ ऑफिस के काम की वजह से वो डाउन है. उसको धीरे से मैं पूरा करूंगा. चौथी किताब कहानियों की किताब की तरफ अभी मैं चल रहा हूं. तो शायद एक साल के अंदर या मां भगवती की कृपा हो. गणपति की कृपा हो तो बहुत जल्द चौथी किताब भी मेरी आ जाए.

सवाल: जो युवा हैं उनका कोई ना कोई रोल मॉडल होता है. चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, क्रिकेट हो या साहित्य हो, क्या कोई आपका भी ऐसा रोल मॉडल हुआ जिसको बचपन से देखकर ये लगा हो कि मैं इनके जैसा साहित्यकार बनूं या इनके जैसा लिख सकूं?

जवाब: मैं सबको पढ़ता हूं, सब मेरे को अच्छे लगते हैं. सभी लेखक, वो छोटे हो या बड़े. हालांकि मैं ज्यादातर मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा हूं. मैथिलीशरण गुप्त को पढ़ा हूं. हिंदी में मेरी पहले से बहुत ज्यादा ही रुचि है.

सरगुजा की महक जिस साहित्य में हो, जिस हिंदी में सरगुजिया झलक आए, ऐसा कुछ अमित करते रहते हैं. ये उनके साथ सरगुजा के लिए गर्व का विषय है कि उन्हें युवा रत्न सम्मान सरकार ने दिया है.

संपादक की पसंद

