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JPSC-JSSC परीक्षाओं की CBI जांच की मांग, लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो IA दाखिल

जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच JPSC-JSSC परीक्षाओं की CBI जांच की मांग को लेकर मुखर है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Intervention applications in Supreme Court seeking CBI probe into alleged irregularities in JPSC and JSSC competitive examinations in Jharkhand
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के सदस्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 9:03 PM IST

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रांचीः झारखंड में JPSC और JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने सुप्रीम कोर्ट में दो Intervention Applications (IA) दाखिल किए हैं. मंच का कहना है कि झारखंड के लाखों प्रतियोगी छात्रों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग को अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा.

मंच के अनुसार हरिशरण देवगन vs स्टेट ऑफ झारखंड मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को प्रस्तावित थी. दिल्ली में प्रस्तावित BRICS सम्मेलन के मद्देनजर अब इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है. दाखिल दोनों Intervention Applications के जरिए मंच ने इस मामले में हस्तक्षेप की अनुमति मांगी है.

मंच का कहना है कि इसके माध्यम से JPSC-JSSC परीक्षाओं की CBI जांच की छात्रों की मांग के समर्थन में अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखने का अवसर मिलेगा. न्यायालय द्वारा आवेदन पर विचार किए जाने के बाद मंच की ओर से अधिवक्ता छात्रों से जुड़े तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और CBI जांच की आवश्यकता से संबंधित पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रख सकेंगे.

रिफॉर्म मंच का कहना है कि यह मामला केवल किसी एक परीक्षा या अभ्यर्थी तक सीमित नहीं है. यह झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है. मंच ने कहा कि छात्रों की मांग को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रभावी तरीके से रखने के लिए देश के बड़े और प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं के माध्यम से पैरवी की जाएगी.

मंच के सदस्य राजेश प्रसाद ने कहा कि छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग को अब न्यायिक मंच पर मजबूती से रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि अभ्यर्थियों का व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे. मंच का प्रयास है कि मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा जाए और निष्पक्ष जांच की मांग पर प्रभावी तरीके से पैरवी हो.

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने झारखंड के प्रतियोगी छात्रों से संयम बनाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखने की अपील की है. मंच ने कहा कि छात्रों के हित और CBI जांच की मांग को सर्वोच्च न्यायालय में पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा.

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