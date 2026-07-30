विवाद में बीच बचाव करना पड़ा भारी, इलाज के दौरान युवक की मौत, फरार आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार
कोहका में विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे युवक को गंभीर चोट लगी थी.जिसकी अस्पताल में चार दिन बाद मौत हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 30, 2026 at 6:51 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले के कोहका स्थित इंदिरावती नगर में पुराने विवाद के दौरान हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक की मौत के बाद स्मृति नगर पुलिस ने पहले से दर्ज मारपीट के मामले में अब हत्या की धारा जोड़ दी है.पुलिस ने फरार आरोपी को जबलपुर से अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
पुराने विवाद में की गई हत्या
वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 25 जुलाई 2026 की शाम करीब 6 बजे मृतक की पत्नी संतोषी सोनवानी अपनी जेठानी कुंती सोनवानी के साथ दवा लेने इंदिरावती नगर, कोहका जा रही थीं.इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड पानी टंकी के पास उनकी मुलाकात आरोपी श्रेयांश राजमन उर्फ बाबू भाई से हुई. पुराने विवाद को लेकर आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी.महिलाओं के विरोध करने पर संतोषी के पति मुत्जरर कुमार सोनवानी बीच-बचाव के लिए पहुंचे.
आरोपी ने पहले जान से मारने की धमकी दी और फिर गाड़ी के पहिए खोलने वाले पाना-पेचिस से कुमार सोनवानी के सिर पर हमला कर दिया. हमले में उनके सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.घायल युवक को तत्काल श्री शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 29 जुलाई की रात करीब 8 बजे उनकी मौत हो गई- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी
सीएसपी के मुताबिक पुलिस ने बीएनएस की धारा 296, 351(3) और 115(2) के तहत मामला दर्ज किया था. युवक की मौत के बाद प्रकरण में बीएनएस की धारा 103 (हत्या) जोड़ दी गई है. पुलिस ने फरार आरोपी श्रेयांश राजमन उर्फ बाबू भाई को जबलपुर से अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की विवेचना जारी है.
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