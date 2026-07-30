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विवाद में बीच बचाव करना पड़ा भारी, इलाज के दौरान युवक की मौत, फरार आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार

विवाद में बीच बचाव करना पड़ा भारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग जिले के कोहका स्थित इंदिरावती नगर में पुराने विवाद के दौरान हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक की मौत के बाद स्मृति नगर पुलिस ने पहले से दर्ज मारपीट के मामले में अब हत्या की धारा जोड़ दी है.पुलिस ने फरार आरोपी को जबलपुर से अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुराने विवाद में की गई हत्या

वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 25 जुलाई 2026 की शाम करीब 6 बजे मृतक की पत्नी संतोषी सोनवानी अपनी जेठानी कुंती सोनवानी के साथ दवा लेने इंदिरावती नगर, कोहका जा रही थीं.इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड पानी टंकी के पास उनकी मुलाकात आरोपी श्रेयांश राजमन उर्फ बाबू भाई से हुई. पुराने विवाद को लेकर आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी.महिलाओं के विरोध करने पर संतोषी के पति मुत्जरर कुमार सोनवानी बीच-बचाव के लिए पहुंचे.