शामली में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, 16 चोरी की बाइक बरामद
सभी आरोपी एक ही गांव के हैं. आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, तीन छुरे भी बरामद किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 2:58 PM IST
शामली : कांधला थाना क्षेत्र में पुलिस ने चार अंतरराज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 16 बाइक बरामद की है. आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और तीन छुरे भी बरामद किए गए हैं. खास बात यह है कि पकड़े गए चारों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया, वह एक-एक कर मोटरसाइकिल को चोरी करते थे. उसके बाद उन्हें ग्राम गढ़ी राम कर के जंगल में पुराने भवन में छिपा देते थे. बाइक को चोरी करने के लिए उनके पास एक मास्टर चाबी थी, जिससे वह बाइक चोरी करते थे और ज्यादातर हीरो कंपनी की बाइक को ही निशाना बनाते थे. क्योंकि हीरो कंपनी की गाड़ी का लॉक आसानी से खुल जाता है.
आरोपी अब तक करीब 50 से 60 बाइक चोरी कर चुके हैं. गांव के लोगों को कम दाम में बाइक बेच देते थे और जब वह लोग कागजात आदि मांगते थे तो यह कह देते थे कि आपका कागज जल्द ही बनवा देंगे. पुलिस के मुताबिक, गिरोह हरियाणा के पानीपत, राजधानी दिल्ली और शामली जनपद में कई जगह बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है.
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, कांधला पुलिस ने चार अंतरराज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से चोरी की 16 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं, जो की हरियाणा राज्य के पानीपत, राजधानी दिल्ली और शामली में विभिन्न जगहों से चोरी की गई हैं. यह पहले भी मेरठ के कंकरखेड़ा शामली के थाना बाबरी से चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं और इनके कई साथी राजधानी दिल्ली के इस गिरोह में शामिल हैं, उनकी लगातार तलाश की जा रही है.
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