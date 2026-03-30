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शामली में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, 16 चोरी की बाइक बरामद

शामली : कांधला थाना क्षेत्र में पुलिस ने चार अंतरराज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 16 बाइक बरामद की है. आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और तीन छुरे भी बरामद किए गए हैं. खास बात यह है कि पकड़े गए चारों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया, वह एक-एक कर मोटरसाइकिल को चोरी करते थे. उसके बाद उन्हें ग्राम गढ़ी राम कर के जंगल में पुराने भवन में छिपा देते थे. बाइक को चोरी करने के लिए उनके पास एक मास्टर चाबी थी, जिससे वह बाइक चोरी करते थे और ज्यादातर हीरो कंपनी की बाइक को ही निशाना बनाते थे. क्योंकि हीरो कंपनी की गाड़ी का लॉक आसानी से खुल जाता है.

आरोपी अब तक करीब 50 से 60 बाइक चोरी कर चुके हैं. गांव के लोगों को कम दाम में बाइक बेच देते थे और जब वह लोग कागजात आदि मांगते थे तो यह कह देते थे कि आपका कागज जल्द ही बनवा देंगे. पुलिस के मुताबिक, गिरोह हरियाणा के पानीपत, राजधानी दिल्ली और शामली जनपद में कई जगह बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है.