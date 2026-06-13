ETV Bharat / state

नोएडा में अंतर-राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, मिनटों में चुराते थे गाड़ियां; 2 शातिर गिरफ्तार

पलक झपकते ही गाड़ी उड़ाने वाला गैंग पकड़ा गया, नोएडा सेक्टर-20 पुलिस की बड़ी कामयाबी.

नोएडा में पकड़ा गया शातिर चोर गिरोह
नोएडा में पकड़ा गया शातिर चोर गिरोह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 13, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर-20 पुलिस ने एक शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस दौरान पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन आरोपियों के पास से दिल्ली-एनसीआर से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें और अवैध हथियार बरामद किए.

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार दोनों आरोपी शातिर किस्म के चोर है, जिन्होंने दिल्ली से लेकर नोएडा तक वाहन स्वामियों की नाक में दम कर रखा था. एडिशनल डीसीपी ने बताया कि मुखबिर से मिली सटीक सूचना और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए इन दोनों को सेक्टर-28 इलाके से गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपी नोएडा के छलेरा गांव में रह रहे थे.

पुलिस ने जब इनकी निशानदेही पर छापेमारी की, तो इनके भी होश उड़ गए. आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग इलाकों से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. इनमें से कई गाड़ियां दिल्ली के ज्योति नगर, न्यू अशोक नगर, बदरपुर और समयपुर बादली थानों से चोरी की गई थीं, जिनकी बाकायदा एफआईआर भी दर्ज है. गिरफ्तार दोनों आरोपी बेहद कम उम्र के हैं, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है.

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक, 23 वर्षीय सोनू हलदर पर पहले से ही आर्म्स एक्ट, चोरी और आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज है. वहीं, इसका दूसरा साथी 20 वर्षीय नाजिम भी कुछ कम नहीं है, उस पर भी चोरी और आर्म्स एक्ट के तीन गंभीर मामले पहले से दर्ज है. सेक्टर-20 पुलिस ने दोनों शातिरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 317(5) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें:

  1. नोएडा: रेकी कर घरों में चोरी करने वाले गिरोह के मास्टरमइंड सहित तीन गिरफ्तार, पूछताछ में खोले कई बड़े राज
  2. दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मोबाइल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, जानिए कैसे काम करता था गैंग

TAGGED:

THEIF ARRESTED IN NOIDA
NOIDA POLICE BUSTED BIKE THEFT GANG
NOIDA POLICE ARREST BIKE THIEVES
NOIDA SECTOR 20 POLICE ACTION
THEFT GANG BUSTED IN NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.