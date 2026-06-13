नोएडा में अंतर-राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, मिनटों में चुराते थे गाड़ियां; 2 शातिर गिरफ्तार

नोएडा में अंतर-राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, मिनटों में चुराते थे गाड़ियां; 2 शातिर गिरफ्तार
पलक झपकते ही गाड़ी उड़ाने वाला गैंग पकड़ा गया, नोएडा सेक्टर-20 पुलिस की बड़ी कामयाबी.
Published : June 13, 2026 at 7:11 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर-20 पुलिस ने एक शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस दौरान पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन आरोपियों के पास से दिल्ली-एनसीआर से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें और अवैध हथियार बरामद किए.
एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार दोनों आरोपी शातिर किस्म के चोर है, जिन्होंने दिल्ली से लेकर नोएडा तक वाहन स्वामियों की नाक में दम कर रखा था. एडिशनल डीसीपी ने बताया कि मुखबिर से मिली सटीक सूचना और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए इन दोनों को सेक्टर-28 इलाके से गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपी नोएडा के छलेरा गांव में रह रहे थे.
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य।— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) June 13, 2026
थाना सेक्टर-20 नोएडा:- मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी की 11 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।
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पुलिस ने जब इनकी निशानदेही पर छापेमारी की, तो इनके भी होश उड़ गए. आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग इलाकों से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. इनमें से कई गाड़ियां दिल्ली के ज्योति नगर, न्यू अशोक नगर, बदरपुर और समयपुर बादली थानों से चोरी की गई थीं, जिनकी बाकायदा एफआईआर भी दर्ज है. गिरफ्तार दोनों आरोपी बेहद कम उम्र के हैं, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है.
एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक, 23 वर्षीय सोनू हलदर पर पहले से ही आर्म्स एक्ट, चोरी और आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज है. वहीं, इसका दूसरा साथी 20 वर्षीय नाजिम भी कुछ कम नहीं है, उस पर भी चोरी और आर्म्स एक्ट के तीन गंभीर मामले पहले से दर्ज है. सेक्टर-20 पुलिस ने दोनों शातिरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 317(5) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है.
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