नोएडा में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, दो शातिर चोर गिरफ्तार, रेकी कर उड़ाते थे गाड़ियां

नोएडा पुलिस ने वाहन चोरी रैकेट का भड़फोड़ करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया.

नोएडा में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश
नोएडा में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 7:15 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-58 पुलिस ने एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यह गैंग दिल्ली-एनसीआर में सौ से ज्यादा दोपहिया वाहनों की चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है. पुलिस ने इस गिरोह के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 15 गाड़ियां बरामद की है.

नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद के मुताबिक, गिरफ्तार चोर पलक झपकते ही भीड़भाड़ वाले इलाकों से दोपहिया वाहन (बाइक या स्कूटी) पार कर देते थे. थाना सेक्टर-58 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से खोड़ा रोड स्थित एनआईबी चौकी बॉर्डर के पास से अनुराग पांडे और देवदत्त शर्मा नाम के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से पुलिस ने नोएडा और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से चोरी की गई 15 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की है.

नोएडा में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)

डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, वो चौंकाने वाले हैं. ये शातिर चोर पहले भीड़भाड़ वाली मार्केट और कंपनियों की पार्किंग की रेकी करते थे. फिर मौका मिलते ही वाहन चोरी कर उसे किसी सुनसान जगह पर छिपा देते थे. पकड़े जाने के डर से ये लोग समय-समय पर गाड़ियां छिपाने की जगह बदलते रहते थे. आरोपियों ने कुबूल किया है कि वे अब तक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 100 से ज्यादा वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं.

डीसीपी यमुना प्रसाद के मुताबिक, बरामद वाहनों में सेक्टर-76, सेक्टर-20 और सेक्टर-58 नोएडा के साथ-साथ दिल्ली के जगतपुरी और गाजीपुर इलाकों से चोरी की गई गाड़ियां शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ नोएडा और दिल्ली के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, ये दोनों पेशेवर अपराधी हैं और पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं.

