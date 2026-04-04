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रेवाड़ी में ट्रेनों में चोरी के इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश, सुनार सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

60 लाख रुपये के जेवरात की हुई थी चोरीः दिल्ली के मयूर विहार निवासी सरिता राठी गत 22 फरवरी को बीकानेर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से नौखा से दिल्ली जा रही थी. जब ट्रेन यहां जंक्शन पर पहुंची, तो उसका पर्स चोरी हो गया. सरिता शादी समारोह में भाग लेने के लिए गई थी, इसलिए उसके पर्स में लगभग 60 लाख रुपये के जेवरात थे. उसने दिल्ली पहुंचने के बाद जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे स्थानीय जीआरपी के पास प्रेषित किया गया था.

रेवाड़ीः जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है. गिरोह के दो सदस्यों को जीआरपी ने काबू कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से लगभग 30 लाख रुपये के जेवरात और नकदी बरामद किए गए हैं. वहीं चोरी के जेवरात खरीदने के आरोपी एक सुनार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों को कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. डीएसपी राजेश चेंची ने गिरोह का भंडाफोड़ करने वाली जीआरपी टीम की सराहना की है.

31 मार्च को दर्ज हुआ था केसः जीआरपी रेवाड़ी ने 31 मार्च को केस दर्ज करने के बाद लाखों रुपये की चोरी की जांच शुरू की. रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पुलिस ने चोरों का पता लगाने के प्रयास शुरू किए थे. इसी दौरान बीते 1 अप्रैल को जीआरपी को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग रेलवे स्टेशन पर वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं.

चोरी के दोनों आरोपी यूपी के निवासीः सूचना मिलते ही जीआरपी ने स्टेशन पर मौजूद दो लोगों को काबू कर लिया. पूछताछ में एक ने अपना नाम दिल्ली के नांगलोई में रह रहे मूल रूप से यूपी के पैगंबरपुर निवासी रमेश त्यागी और दूसरे ने यूपी के हिसावदा निवासी प्रिंसपाल बताया. जीआरपी ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की, तो आरोपियों ने सरिता राठी का पर्स चोरी के साथ-साथ उसी दिन चोरी की एक और बड़ी वारदात करने की बात स्वीकार की.

असम निवासी के पर्स चोरी में भी शामिल था गैंगः गिरफ्तार आरोपियों ने आसाम के जीडी रोड तेसपुर निवासी मनोहरी बाहेती का पर्स भी चोरी किया था, जिसमें 4 सोने की अंगूठियां और 75 हजार रुपये थे. पूछताछ के बाद जीआरपी ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 30 लाख रुपये के जेवरात और 48 हजार रुपये बरामद किए हैं.

आरोपियों के खिलाफ 21 मामले हैं दर्जः जीआरपी डीएसपी राजेश चेंची ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि "दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान चोरी के जेवरात यूपी के कालिया गढ़ी निवासी सुनार विश्वास गौतम को बेचे थे. इस जानकारी के बाद जीआरपी ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है. उसे कोर्ट से रिमांड पर लिया गया है. एक आरोपी प्रिंसपाल के खिलाफ गाजियाबाद, मेरठ और अंबाला जीआरपी थानों में 21 मामले पहले ही दर्ज हैं." मौके पर एसएचओ कृष्ण कुमार और टीम के सदस्य भी मौजूद थे.