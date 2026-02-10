ETV Bharat / state

इंटरस्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट: मध्य प्रदेश में शुरू हुई बाघिन की तलाश

मध्यप्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शुभ रंजन सेन का कहना है कि राजस्थान के लिए आरएफ 327 टाइगर को ट्रेंकुलाइज कर लिया था, रेडियो कॉलर पहना दिया था, लेकिन वह भेजने लायक नहीं था. इसलिए वापस रेडियो कॉलर खोला गया है. अब दूसरी बाघिन को चिन्हित किया जा रहा है.

कोटा: राजस्थान में बाघ-बाघिन की जीन पूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए इंटरस्टेट टाइगर ट्रांस रीलोकेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. इसके दूसरे चरण के तहत मध्यप्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन की तलाश तेज हो गई है. इस बार मध्य प्रदेश प्रशासन ही बाघिन की तलाश कर रहा है और ट्रेंकुलाइज करने के बाद उसे कॉलर आईडी पहनाई जाएगी. इसके बाद बाघिन के संबंध में राजस्थान सरकार के वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट को अवगत करा दिया जाएगा. इसके बाद हवाई मार्ग से राजस्थान लाया जाएगा.

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के मुख्य वन वन संरक्षक और फील्ड डायरेक्टर डायरेक्टर सुगनाराम जाट का कहना है कि बाघिन की तलाश मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वहां का प्रबंधन एनटीसीए के नियमों के अनुसार ही कर रहा है. इसके बाद चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन राजस्थान से संपर्क करेंगे. इसके बाद हमारी टीम एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से बाघिन को राजस्थान लेकर आएगी. जिसे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा. यह काम इसी महीने किया जाना है.

पर्यटन जोन की बाघिन को पहना दिया था रेडियो कॉलर: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने 3 साल की बाघिन आरएफ 327 को ट्रेंकुलाइज कर उसे रेडियो कॉलर भी पहना दिया था, लेकिन बाघिन के राजस्थान भेजने से वहां के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने नाराजगी जता दी और उसका विरोध कर दिया था. जिसके बाद इस बाघिन का रेडियो कॉलर खोला गया है और अब दूसरी बाघिन की तलाश शुरू कर दी है. बांधवगढ़ के टूरिस्ट एरिया के आरएफ 327 की अच्छी साइटिंग होती थी. इसलिए विरोध हुआ. अब दूसरे जोन व एरिया की बाघिन की तलाश की जा रही है. एमपी के सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू शुभ रंजन सेन का कहना है कि राजस्थान के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को भी टाइगर देने हैं. इसके लिए लगातार तलाशी अभियान जारी है.