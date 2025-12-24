इंटरस्टेट देह व्यापार : फ्लाइट से आती थीं युवतियां, होटल से सेट होते थे ग्राहक, तीन पर मामला दर्ज
भिलाई में इंटरस्टेट देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. बाहरी राज्यों से युवतियों को बुलाकर जिस्मफरोशी का गंदा खेल खेला जा रहा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 24, 2025 at 1:01 PM IST
दुर्ग : दुर्ग पुलिस से इंटरस्टेट देह व्यापार गैंग का पर्दाफाश किया है. गिरोह के तार उत्तरप्रदेश और गुजरात से जुड़े हैं. बीते दिनों जुनवानी के होटल क्राउड में दो युवतियों को हिरासत में लिया गया.इन युवतियों को गुजरात और लखनऊ से बुलाया गया था. दोनों युवतियों से जब भिलाई आने की वजह पुलिस ने पूछा तो दोनों युवतियां जवाब देने के बजाय उल्टा बहसबाजी करने लगी.वहीं जिस होटल में दोनों युवतियां ठहरी हुईं थी वहां के मैनेजर ने भी युवतियों के किसी भी तरह की जानकारी साझा करने में आनाकानी की.जिसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
मुखबिर की सूचना पर हुई थी कार्रवाई
इस पूरे मामले में एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि मुखबिर से सूचना पर होटल क्राउड में कार्रवाई की गई थी. बाहर से युवतियों को बुलाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था. युवतियों के पहुंचने के बाद जब जानकारी मिली तो टीम गठित करके होटल में रेड की कार्रवाई की गई.
जांच में सामने आया कि दोनों युवतियां उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं. वे फ्लाइट से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचीं और वहां से भिलाई आकर होटल क्राउड में ठहरी थीं.इसके बाद वे राजनांदगांव जाने की तैयारी में थीं, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया- पद्मश्री तंवर, एएसपी
होटल मैनेजर और युवतियों के खिलाफ कार्रवाई
एएसपी एवं पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि रेड के दौरान जब पुलिस ने होटल मैनेजर से दस्तावेज और ग्राहकों की जानकारी मांगी, तो उसने विवाद शुरू कर दिया. स्थिति बिगड़ने पर मैनेजर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई. वहीं महिला पुलिस ने युवतियों की तलाशी और पहचान पत्र मांगे जाने पर दोनों युवतियों ने भी झूमाझटकी की. इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की.
होटल के कमरे से जुटाए गए साक्ष्य
पुलिस ने होटल के कमरे से संबंधित साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने सतना मध्यप्रदेश निवासी होटल मैनेजर प्रदीप मिश्रा सहित दोनों युवतियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया.पुलिस अब यह जांच कर रही है कि होटल में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही थीं या नहीं और इसमें कितने लोग शामिल हैं.
