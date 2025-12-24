ETV Bharat / state

इंटरस्टेट देह व्यापार : फ्लाइट से आती थीं युवतियां, होटल से सेट होते थे ग्राहक, तीन पर मामला दर्ज

दुर्ग : दुर्ग पुलिस से इंटरस्टेट देह व्यापार गैंग का पर्दाफाश किया है. गिरोह के तार उत्तरप्रदेश और गुजरात से जुड़े हैं. बीते दिनों जुनवानी के होटल क्राउड में दो युवतियों को हिरासत में लिया गया.इन युवतियों को गुजरात और लखनऊ से बुलाया गया था. दोनों युवतियों से जब भिलाई आने की वजह पुलिस ने पूछा तो दोनों युवतियां जवाब देने के बजाय उल्टा बहसबाजी करने लगी.वहीं जिस होटल में दोनों युवतियां ठहरी हुईं थी वहां के मैनेजर ने भी युवतियों के किसी भी तरह की जानकारी साझा करने में आनाकानी की.जिसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

मुखबिर की सूचना पर हुई थी कार्रवाई

इस पूरे मामले में एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि मुखबिर से सूचना पर होटल क्राउड में कार्रवाई की गई थी. बाहर से युवतियों को बुलाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था. युवतियों के पहुंचने के बाद जब जानकारी मिली तो टीम गठित करके होटल में रेड की कार्रवाई की गई.

इंटरस्टेट देह व्यापार का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)