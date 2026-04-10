अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, अलग-अलग राज्यों से 16 गिरफ्तार
बलौदाबाजार पुलिस ने अंतराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है.पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 10, 2026 at 6:57 PM IST
बलौदाबाजार-भाटापारा : बलौदाबाजार पुलिस ने संगठित अपराध करने वाले ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस गिरोह का जाल एक दो नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ था. इस गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस ने सतत निगरानी के साथ तकनीकी जांच और जमीनी कार्रवाई का सहारा लिया. कार्रवाई के बाद गिरोह से जुड़े 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल के निवासी शामिल हैं, जिससे इस गिरोह की व्यापक पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है.ये गिरोह ऑनलाइन गेम के जरिए हार जीत पर पैसा लगवाते थे.
कैसे काम करता था गिरोह ?
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य सोशल नेटवर्क, मोबाइल कॉल और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे. अलग-अलग क्षेत्रों में रहने के बावजूद ये लोग जरूरत के अनुसार स्थान बदलते थे ताकि पुलिस की नजर से बच सकें. गिरोह का मुख्य उद्देश्य त्वरित आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, जिसके लिए ये लोग आपराधिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे. पुलिस को शक है कि इस गिरोह ने कई राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया है और अब इन सभी मामलों को जोड़कर जांच की जा रही है.
पुलिस की रणनीति से टूटा नेटवर्क
इस पूरे मामले में पुलिस की रणनीति अहम रही. लगातार मिल रही सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी. कई दिनों तक चली गुप्त निगरानी के बाद पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया. इस दौरान पुलिस टीमों ने कई राज्यों में समन्वय बनाकर ऑपरेशन को सफल बनाया.
आरोपियों से पूछताछ जारी
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की है. पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं. जानकारी के अनुसार आरोपियों के पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है, जिनकी जांच की जा रही है. इन सबूतों के आधार पर गिरोह के नेटवर्क और उसके काम करने के तरीके को और गहराई से समझने की कोशिश की जा रही है.
|आरोपियों ने कई राज्यों में ऑनलाइन गेम के जरिए धन अर्जित किय है. इस धन को लेने के लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया. इसलिए पुलिस अलग-अलग स्थानों पर दर्ज मामलों की जानकारी जुटाकर पता लगा रही है. नेपाल से जुड़े आरोपी के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जानकारी साझा की जा रही है. इससे साफ है कि ये गिरोह केवल एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी गतिविधियां सीमाओं के पार तक फैली हुई थीं -भावना गुप्ता, एसपी
कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी सफलता
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह की गिरफ्तारी कानून-व्यवस्था के लिहाज से बड़ी सफलता है. लंबे समय से सक्रिय इस नेटवर्क के पकड़े जाने से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी. अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है. पुलिस रिमांड लेकर उनसे और गहन पूछताछ करने की तैयारी में है. जांच एजेंसियां इस गिरोह से जुड़े बैंक खातों, लेन-देन और अन्य आर्थिक पहलुओं की भी जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा रहा था.
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