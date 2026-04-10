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अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, अलग-अलग राज्यों से 16 गिरफ्तार

बलौदाबाजार-भाटापारा : बलौदाबाजार पुलिस ने संगठित अपराध करने वाले ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस गिरोह का जाल एक दो नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ था. इस गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस ने सतत निगरानी के साथ तकनीकी जांच और जमीनी कार्रवाई का सहारा लिया. कार्रवाई के बाद गिरोह से जुड़े 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल के निवासी शामिल हैं, जिससे इस गिरोह की व्यापक पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है.ये गिरोह ऑनलाइन गेम के जरिए हार जीत पर पैसा लगवाते थे.





कैसे काम करता था गिरोह ?



प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य सोशल नेटवर्क, मोबाइल कॉल और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे. अलग-अलग क्षेत्रों में रहने के बावजूद ये लोग जरूरत के अनुसार स्थान बदलते थे ताकि पुलिस की नजर से बच सकें. गिरोह का मुख्य उद्देश्य त्वरित आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, जिसके लिए ये लोग आपराधिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे. पुलिस को शक है कि इस गिरोह ने कई राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया है और अब इन सभी मामलों को जोड़कर जांच की जा रही है.





पुलिस की रणनीति से टूटा नेटवर्क



इस पूरे मामले में पुलिस की रणनीति अहम रही. लगातार मिल रही सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी. कई दिनों तक चली गुप्त निगरानी के बाद पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया. इस दौरान पुलिस टीमों ने कई राज्यों में समन्वय बनाकर ऑपरेशन को सफल बनाया.