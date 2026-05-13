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फर्जी GST फर्मों के अंतरराज्यीय रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर दस्तावेजों का दुरुपयोग, भूलकर भी न करें यह गलती

फर्जी कंपनियां खोलकर सरकार को लगाया करोड़ों का टैक्स फटका, गिरोह के पास बड़ी संख्या में GST आवेदन और विभिन्न राज्यों के दस्तावेज मिले हैं.

(IANS)
प्रतीकात्मक तस्वीर ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 6:12 PM IST

4 Min Read
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हमीरपुर: नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं के आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल कर फर्जी GST फर्में बनाकर टैक्स चोरी करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है. सदर कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में बिहार मूल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था. पुलिस और राज्य कर विभाग की जांच में बिजली बिल, किरायानामा और मोबाइल नंबरों में हेरफेर कर GST पंजीयन कराने, बिना वास्तविक माल के खरीद-बिक्री दर्शाकर फर्जी बिलिंग करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पासऑन करने का मामला सामने आया है.

राज्य कर विभाग की प्रारंभिक जांच में करीब सात करोड़ रुपये के फर्जी कारोबार (टर्नओवर) का मामला सामने आया है. इस पर देय GST के आधार पर करीब 1.40 करोड़ रुपये के टैक्स नुकसान का आकलन किया गया है. पुलिस के अनुसार गिरोह के लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST आवेदन और विभिन्न राज्यों के दस्तावेज मिले हैं.

25 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था मुकदमा

सदर कोतवाली में 25 अगस्त 2025 को राज्य कर अधिकारी राजेंद्र सिंह प्रताप की प्राथमिकी पर मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस को डिजिटल साक्ष्य मिले, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई. पुलिस ने निशांत झा पुत्र सुदिष्ट झा निवासी मधुबनी बिहार, हाल निवासी संगम विहार दिल्ली को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से टारगेट करते थे. एयरपोर्ट और निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर व्हाट्सएप पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेज मंगाए जाते थे. कई मामलों में OTP भी हासिल कर लिया जाता था. इसके बाद मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाते थे, जिससे वास्तविक व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था.

बिजली बिल और किरायानामा में छेड़छाड़

जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा विभिन्न राज्यों के बिजली बिलों में नाम बदलकर उनका इस्तेमाल किया जाता था. फर्जी किरायानामा तैयार कर GST पंजीयन कराया जाता था. इसके बाद बिना वास्तविक माल के खरीद-बिक्री दर्शाकर फर्जी बिलिंग और ITC पासऑन किया जाता था.

झांसी जोन में 21 संदिग्ध फर्में चिह्नित

जोनल एडिशनल कमिश्नर राज्य कर झांसी डीके सचान ने बताया कि झांसी जोन में अब तक 21 संदिग्ध फर्में चिन्हित की गई हैं. इनमें हमीरपुर की तीन फर्में शामिल हैं. विभिन्न जनपदों में इसी प्रकार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि झांसी मंडल के अलग-अलग जनपदों में अब तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल फर्जी बिलिंग का मामला नहीं, बल्कि पूरी तरह फर्जी फर्में बनाकर GST सिस्टम का दुरुपयोग करने का मामला है. आरोपियों ने बिजली बिल और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर पंजीयन कराए. विभाग ने सभी संदिग्ध GST पंजीयन निरस्त कर दिए हैं.

कई राज्यों तक फैले नेटवर्क के तार
कोतवाली प्रभारी देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर फैला हुआ है. आरोपियों के लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से जुड़े दस्तावेज और फॉर्मेट मिले हैं. प्रारंभिक जांच में बड़ी संख्या में आधार-पैन कार्ड और GST आवेदन से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं. उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को टारगेट करते थे. फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन फर्मों को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था. मामले में गिरफ्तार निशांत झा के अलावा दीपक मिश्रा और चंदन मिश्रा के नाम भी सामने आए हैं. दोनों मूल रूप से बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं.


लोगों से सावधानी बरतने की अपील
सहायक आयुक्त राज्य कर दीपक सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा रिकवरी, पेनाल्टी और ब्याज की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर चलाए गए अभियान के दौरान यह मामला सामने आया. वहीं, जोनल एडिशनल कमिश्नर राज्य कर झांसी डीके सचान ने लोगों से अपील की है कि नौकरी या व्यापार के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरण और OTP साझा न करें. उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही लोगों को बड़ी टैक्स देनदारी और कानूनी कार्रवाई में फंसा सकती है.

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