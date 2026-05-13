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फर्जी GST फर्मों के अंतरराज्यीय रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर दस्तावेजों का दुरुपयोग, भूलकर भी न करें यह गलती

प्रतीकात्मक तस्वीर ( (IANS) )

हमीरपुर: नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं के आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल कर फर्जी GST फर्में बनाकर टैक्स चोरी करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है. सदर कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में बिहार मूल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था. पुलिस और राज्य कर विभाग की जांच में बिजली बिल, किरायानामा और मोबाइल नंबरों में हेरफेर कर GST पंजीयन कराने, बिना वास्तविक माल के खरीद-बिक्री दर्शाकर फर्जी बिलिंग करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पासऑन करने का मामला सामने आया है. राज्य कर विभाग की प्रारंभिक जांच में करीब सात करोड़ रुपये के फर्जी कारोबार (टर्नओवर) का मामला सामने आया है. इस पर देय GST के आधार पर करीब 1.40 करोड़ रुपये के टैक्स नुकसान का आकलन किया गया है. पुलिस के अनुसार गिरोह के लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST आवेदन और विभिन्न राज्यों के दस्तावेज मिले हैं. 25 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था मुकदमा सदर कोतवाली में 25 अगस्त 2025 को राज्य कर अधिकारी राजेंद्र सिंह प्रताप की प्राथमिकी पर मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस को डिजिटल साक्ष्य मिले, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई. पुलिस ने निशांत झा पुत्र सुदिष्ट झा निवासी मधुबनी बिहार, हाल निवासी संगम विहार दिल्ली को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से टारगेट करते थे. एयरपोर्ट और निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर व्हाट्सएप पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेज मंगाए जाते थे. कई मामलों में OTP भी हासिल कर लिया जाता था. इसके बाद मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाते थे, जिससे वास्तविक व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था. बिजली बिल और किरायानामा में छेड़छाड़ जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा विभिन्न राज्यों के बिजली बिलों में नाम बदलकर उनका इस्तेमाल किया जाता था. फर्जी किरायानामा तैयार कर GST पंजीयन कराया जाता था. इसके बाद बिना वास्तविक माल के खरीद-बिक्री दर्शाकर फर्जी बिलिंग और ITC पासऑन किया जाता था.