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इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ का गांजा जब्त, मुंबई की जा रही थी सप्लाई

महासमुंद पुलिस ने इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गांजा समेत 1 करोड़ 36 लाख का सामान जब्त किया है.

Interstate ganja smuggling gang busted
इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 6:02 PM IST

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महासमुंद : नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए महासमुंद पुलिस ने एक बार फिर सफलता हासिल की है. जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम ने एनएच-53 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 312.590 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है. इस बड़ी कार्रवाई में कुल 1 करोड़ 71 लाख 42 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की गई है. जिसमें मादक पदार्थ, एक ट्रक, एक लग्जरी कार और मोबाइल फोन शामिल हैं.

मुंबई ले जाई जा रही थी गांजा की खेप

पुलिस के मुताबिक ये खेप ओडिशा से उठाई गई थी और मुंबई के एक बड़े डीलर तक पहुंचाने की तैयारी चल रही थी. इस रैकेट के तार मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं. बता दें कि पुलिस को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा के सोनपुर जिले से भारी मात्रा में गांजा लेकर एक ट्रक महासमुंद होते हुए मुंबई की ओर जा रहा है.

इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ (Etv Bharat)

पुलिस ने टीम बनाकर संदिग्ध ट्रक की ली तलाशी

सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत रणनीति बनाई और रेहटीखोल के पास एनएच-53 पर घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की गयी.कुछ ही देर में संदिग्ध ट्रक पहुंचा जिसे पुलिस ने उसे रोका और गहन तलाशी ली. ट्रक के पीछे फैक्ट्री के लिए केमिकल के नीचे रखी बोरियों में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद किया गया. जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 56 लाख रुपए आंकी गई है. गांजा मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक चालक और उसके साथी को तुरंत अरेस्ट कर लिया.

अलग-अलग राज्यों के हैं आरोपी

दोनों आरोपियों की पहचान कर्नाटक निवासी इम्तियाज खान जबकि दूसरे की पहचान मध्यप्रदेश की रवि प्रकाश के रूप में हुई है. शुरुआती पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वो गांजा सोनपुर से लाकर मुंबई में खपाने ले जा रहे थे. गिरफ्तार तस्करों ने आगे की जानकारी पुलिस को बताई. जिसके बाद महज 12 घंटे के अंदर ओडिशा के बरहमपुर से जुड़े इस नेटवर्क के तीन और महत्वपूर्ण सदस्यों को दबोचा गया.

तीन अन्य आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

इस केस में पकड़े गए अन्य आरोपी सप्लायर और लॉजिस्टिक मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे. गांजा की आपूर्ति, वाहन व्यवस्था और रूट प्लानिंग में सीधे शामिल थे. जो तीन अन्य आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उनमें यूपी का नदीम अंसारी, एमपी का जिया उल हक़ और जम्मू कश्मीर का रहने वाला सुखविंदर उर्फ बुलबुल है. जांच में खुलासा हुआ कि ये गिरोह एक बड़े इंटरस्टेट तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है. जो गांजा मुख्य रूप से ओडिशा से उठाया जाता था फिर मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों के रास्ते मुंबई पहुंचाया जाता था. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय स्रोतों, अन्य कड़ियों और बड़े डीलरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(B) के तहत मामला दर्ज किया गया है..उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है..पुलिस अब आगे की जांच में अन्य सहयोगियों और फाइनेंशियल लिंकेज पर भी फोकस कर रही है-ललिता मेहर, SDOP सरायपाली




ये कार्रवाई महासमुंद पुलिस के ऑपरेशन निश्चय का हिस्सा है.गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में जिले में 68 मामलों में 4681 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया जा चुका है.इन कार्रवाई में 181 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.जिनमें बड़ी संख्या अन्य राज्यों के लोगों की है. आपको बता दें कि नशा मुक्त समाज की दिशा में ये कदम युवाओं को नशे की लत से बचाने और समाज को स्वस्थ बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है.

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