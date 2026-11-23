बालोद में अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का खुलासा, ओडिशा से फल-सब्जी की आड़ में ला रहे थे खेप, 69 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद
तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन, बाइक, मोबाइल और नकदी समेत कुल 85 लाख 72 हजार रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 5:09 PM IST
बालोद: जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीम के साथ अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया गया. पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 138.55 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है.
2 किलो से लेकर 138 किलो तक
बालोद पुलिस ने परत दर परत कार्रवाई करते हुए ये खुलासा किया है. 2 किलो गांजा बरामद करने के बाद पुलिस 138 किलो गांजा तक पहुंची. दरअसल, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत थाना सनौद पुलिस को 21 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी.
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम अरकार निवासी भीषम सतनामी (28 साल) के घर दबिश दी और 1.995 किलोग्राम गांजा बरामद किया. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने गांव के ही कामता प्रसाद कोसरे से गांजा खरीदने की बात कबूली. इसके बाद पुलिस ने कामता प्रसाद को हिरासत में लेकर 3 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल जब्त किया.
फल-सब्जी की आड़ में ओडिशा से लाते थे गांजा
कामता प्रसाद ने भी पूछताछ में बड़ा खुलासा किया. ग्राम खप्परवाड़ा (थाना गुण्डरदेही) निवासी दो सगे भाइयों ओमप्रकाश पटेल (28) और कुलेश्वर पटेल (24) का नाम सामने आए. इसके बाद पुलिस ने गांव के बाहर घेराबंदी कर दोनों भाइयों को दबोचा.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि साल 2023 में खेती छोड़कर उन्होंने एक पिकअप वाहन खरीदा था. वाहन की किश्त चुकाने में परेशानी होने पर उन्होंने इसे भिलाई फल मंडी में किराये पर लगा दिया और फल-सब्जी लाने के बहाने ओडिशा के बालीगुड़ा क्षेत्र से 10 से 20 किलो की खेप में गांजा लाकर स्थानीय स्तर पर खपाने लगे.
दीवान और लोहे की पेटी में छिपाकर रखा था माल
दोनों भाइयों की निशानदेही पर पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली, जहां लोहे की पेटी और दीवान के भीतर छिपाकर रखे गए 134 पैकेटों से 136.56 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. जिसकी कीमतर करीब 69 लाख 27 हजार रुपए आंकी गई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल महिंद्रा पिकअप (CG 07 CQ 1575), एक मोटरसाइकिल (CG 08 BF 9607), 4 मोबाइल फोन और 13 हजार रुपए नकद भी जब्त किए हैं. पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) के साथ धारा 29 भी जोड़ दी है और सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.