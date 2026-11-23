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बालोद में अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का खुलासा, ओडिशा से फल-सब्जी की आड़ में ला रहे थे खेप, 69 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद

बालोद में अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का खुलासा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बालोद: जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीम के साथ अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया गया. पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 138.55 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है.

गांजा तस्करी के आरोप में दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 2 किलो से लेकर 138 किलो तक बालोद पुलिस ने परत दर परत कार्रवाई करते हुए ये खुलासा किया है. 2 किलो गांजा बरामद करने के बाद पुलिस 138 किलो गांजा तक पहुंची. दरअसल, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत थाना सनौद पुलिस को 21 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी.