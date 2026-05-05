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अंतरराज्यीय गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े, 55 किलो गांजा बरामद, 33 लाख की जब्ती

पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 4 मई 2026 को सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत सांकरा चेक पोस्ट पर पुलिस टीम सघन वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मैनपुर की ओर से आ रही एक संदिग्ध कार को रोककर जांच की गई. वाहन में सवार तीन व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर उनसे पूछताछ की गई और वाहन की बारीकी से तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार की डिक्की से 38 पैकेट्स में छिपाकर रखा गया 54 किलो 970 ग्राम गांजा बरामद किया गया. जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 27 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने तुरंत तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

धमतरी : अंतरराज्यीय गांजा तस्कर के खिलाफ धमतरी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 55 किलो गांजा समेत 33 लाख 53 हजार 500 रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है. पुलिस ने मौके से तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो ओडिशा से महाराष्ट्र गांजा ले जा रहे थे.

पुलिस पूछताछ में खुलासा



पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजा ओडिशा के बलांगीर क्षेत्र से खरीदकर महाराष्ट्र के नासिक ले जा रहे थे. इस तरह यह मामला अंतरराज्यीय तस्करी का सामने आया है, जिसमें राज्यों के बीच संगठित नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है.

55 किलो गांजा बरामद, 33 लाख की जब्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरफ्तार आरोपियों में अमोल अरुण ओढेकर, तनिष गायकवाड , ऋषिकेश सिरसाट महाराष्ट्र के निवासी हैं. तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिहावा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है- सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी



एसपी के सख्त निर्देश, हर वाहन की हो रही गहन जांच



पुलिस अधीक्षक स्वयं नाकों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक वाहन की सूक्ष्मता से जांच की जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए. इसी सतर्कता और मुस्तैदी का परिणाम है कि लगातार तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं.





15 दिन पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई



गौरतलब है कि करीब 15 दिन पूर्व भी सांकरा चेक पोस्ट पर सिहावा पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 127 किलोग्राम गांजा जब्त किया था. उस कार्रवाई में लगभग 72 लाख 71 हजार रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की गई थी.





तस्करी नेटवर्क पर बढ़ता दबाव



लगातार हो रही इन प्रभावी कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि धमतरी पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क पर पुलिस का दबाव लगातार बढ़ रहा है.आने वाले समय में इस तरह की और भी सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.





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