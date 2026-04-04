महासमुंद में 281 किलो गांजा जब्त, पांच तस्कर गिरफ्तार, एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स की कार्रवाई
महासमुंद में नशे के खिलाफ एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 4:11 PM IST
महासमुंद: छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इस कड़ी में महासमुंद पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने शनिवार को 281.900 किलो गांजा जब्त किया है. इस गांजे की कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने गांजे की खेप के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं.
दो लग्जरी गाड़ियों में गांजे की तस्करी
महासमुंद पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है. पुलिस को पता चला था कि ओडिशा से गांजा तस्कर गांजा लेकर आ रहे हैं. इस सूचना पर महासमुंद पुलिस ने सिंघोड़ा इलाके में एनएच-53 के रेहटीखोल में नाकाबंदी की. इस नाकेबंदी के दौरान दो लग्जरी कार को रोका गया. इस कार के जरिए गांजे की तस्करी की जा रही थी.
एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज
पुलिस को दोनों वाहनों से गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई. कुल 281 किलो 900 ग्राम गांजा मिला. पुलिस ने आरोपियों से पूछातछ की तो पता चला कि गांजे को ये लोग ओडिशा के फुलवानी से महाराष्ट्र के पुणे लेकर जा रहे थे. पुलिस ने तस्करों के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पुलिस ने गांजा जब्त कर लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.
गांजा तस्करी करते पांच आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने दो लग्जरी वाहन को जब रोका तो उसमें कुल पांच लोग सवार थे. इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो सभी ने गांजा तस्करी की बात को स्वीकार कर लिया. उसके बाद महासमुंद पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं.
गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी
- प्रशांत शंकर गोले
- क्षितिज वीरसेन जाधव
- अक्षय नंदकुमार निगम
- अभिषेक डेविड जगले
- महेश काटकर
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. अदालत ने सभी पांच आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.छापेमारी, चेकिंग और गिरफ्तारी की यह पूरी कार्रवाई एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने की है.