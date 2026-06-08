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अंतरराज्यीय गांजा तस्कर माल समेत गिरफ्तार, मेचका क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई आपको बता दें कि एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में जिलेभर में अवैध मादक पदार्थों, शराब, जुआ और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत ओडिशा और महाराष्ट्र की सीमा से लगे क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी लगातार बढ़ाई गई है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा के भवानीपटनम से एक लाल रंग की कार क्रमांक GJ-03-PD-5152 में बड़ी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर धमतरी की ओर आ रहे हैं. सूचना मिलते ही मेचका पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और जांच शुरू की.

धमतरी : धमतरी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए मेचका क्षेत्र में 44 किलो गांजा के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा, कार, मोबाइल फोन और नकदी सहित कुल 15.02 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है. पिछले छह सप्ताह में गांजा तस्करी के खिलाफ यह धमतरी पुलिस की लगातार छठी बड़ी कार्रवाई है.



तलाशी के दौरान कार से 44 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख 80 हजार बताई गई है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गांजा को ओडिशा से गुजरात ले जाकर बेचने की योजना बना रहे थे. गांजा परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उनके पास नहीं मिला. गिरफ्तार आरोपियों के नाम समीर खमीसा सिंधी, निवासी रवि पार्क, बावड़ी रोड, मोरबी और मोहम्मद रफीक लोधी, निवासी कालावाड, जिला जामनगर गुजरात के हैं.





जब्त सामग्री



44 किलो गांजा – अनुमानित कीमत 8.80 लाख रुपए

कार – 6 लाख रुपए

3 मोबाइल फोन – कीमत 15 हजार रुपए

नकदी – 7500 रुपए





कुल जब्त संपत्ति की कीमत 15 लाख 2 हजार 500 रुपए आंकी गई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.





छह सप्ताह में तस्करों पर लगातार कार्रवाई



धमतरी पुलिस ने हाल के छह सप्ताह में गांजा तस्करी के खिलाफ कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं. इनमें सांकरा चेक पोस्ट पर 127.09 किलो गांजा के साथ 72.71 लाख रुपये की जब्ती, वाहन से 54.970 किलो गांजा और 33.53 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करना, वाहन की डिक्की से 37.800 किलो गांजा बरामद करना, कपड़ा बिक्री की आड़ में 131 किलो गांजा तस्करी का खुलासा और दिल्ली के आरोपी से 7.724 किलो गांजा जब्त करने जैसी कार्रवाई शामिल हैं. धमतरी पुलिस का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों को मादक पदार्थ तस्करी के सुरक्षित मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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