ETV Bharat / state

अंतरराज्यीय गांजा तस्कर अरेस्ट, 10 लाख का माल बरामद, ग्राहक की तलाश कर रहे थे आरोपी

रायपुर : छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार सूखा नशा और गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. फिर एक बार रायपुर जिले के मुजगहन थाना अंतर्गत पुलिस ने महाराष्ट्र के 2 गांजा तस्करों को अरेस्ट किया है. गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 21 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपए हैं. आरोपियों को पुलिस ने धनेली ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया, जो ग्राहक की तलाश कर रहे थे. मुजगहन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है.







न्यू धमतरी रोड के पास धरे गए गांजा तस्कर



रायपुर पश्चिमी जोन के डीसीपी संदीप कुमार पटेल ने बताया कि रायपुर में लगातार गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है. शुक्रवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नया धमतरी रोड में धनेली स्थित ओवर ब्रिज के नीचे 2 संदिग्ध व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं.

सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है- संदीप कुमार पटेल,डीसीपी

कौन हैं आरोपी ?