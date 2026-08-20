ETV Bharat / state

भागवत कथाओं में चेन काटने वाले 4 आरोपी अरेस्ट, पंजाब से जुड़ा कनेक्शन

देहरादून: भागवत कथा और धार्मिक आयोजनों में महिलाओं को निशाना बनाकर चेन और मंगलसूत्र चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने पंजाब के पटियाला के समाना गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो महिलाएं शामिल हैं. आरोपियों के कब्जे से चोरी की तीन पीली धातु की चेन,10 हजार रुपये नकद, चेन काटने वाला कटर और वारदात में इस्तेमाल होंडा सिटी कार बरामद हुई है.

गिरफ्तार आरोपी भागवत कथाओं में शामिल होकर महिलाओं को निशाना बनाते थे. वे सोशल मीडिया के माध्यम से भागवत कथा स्थलों की जानकारी प्राप्त करते थे. भजन-कीर्तन के बहाने मौका देखकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे.

बता दें 10 अगस्त को पटेल नगर क्षेत्र के जीएमएस रोड स्थित एक होटल में भागवत कथा का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान चार महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र चोरी कर लिए गए. पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पटेल नगर कोतवाली में चोरी के तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए. एक ही आयोजन में चोरी की कई घटनाएं होने के बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई. टीमों ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पीड़ित महिलाओं समेत वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों के हुलिए जुटाए.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात में पंजाब के पटियाला का चर्चित चेन चोर गिरोह शामिल हो सकता है. इसके बाद पुलिस ने गिरोह के बारे में जानकारी जुटाने के साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. 19 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह के कुछ सदस्य दोबारा देहरादून पहुंचे हैं. किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने हरिद्वार बायपास रोड पर घेराबंदी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.