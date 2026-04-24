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अंतराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, घर में घुसते CCTV में कैद 4-5 नकाबपोश, धमतरी के साथ कोरबा-अंबिकापुर में भी वही पैटर्न

अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करने में धमतरी पुलिस को सफलता मिली है. सिलसिलेवार चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी गिरफ्तारी, बाकी की तलाश जारी

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अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करने में धमतरी पुलिस को सफलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 10:11 AM IST

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धमतरी: शहर के आकाशगंगा कॉलोनी में हुई सिलसिलेवार चोरी की घटनाओं का धमतरी पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस कार्रवाई में मध्यप्रदेश के धार जिले से जुड़े एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान हो गई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा पुलिस ने किया है. चोरी की घटना CCTV में भी कैद हुई थी जिसमें 4-5 आरोपी घर में घुसते दिखे.

4 मकानों में हुई थी चोरी

दरअसल, 07 और 08 फरवरी 2026 की दरमियानी रात आकाशगंगा कॉलोनी (फेज-1 और फेज-2) में चार अलग-अलग मकानों में चोरी की घटनाएं सामने आई थीं. ये सभी मकान थाना कोतवाली से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित हैं. घटना के समय घरों के सदस्य या तो मेले में गए हुए थे या किसी कारणवश घर पर मौजूद नहीं थे. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने सूने मकानों को निशाना बनाया.

अंतराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, घर में घुसते CCTV में कैद 4-5 नकाबपोश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन घटनाओं के संबंध में 08 से 10 फरवरी के बीच थाना कोतवाली में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए. पीड़ितों में तुलसी राम ध्रुव, विकास कटेन्द्र, रूपेन्द्र कुमार साहू और उत्तम कुमार तिवारी शामिल हैं. आरोपियों ने सोने-चांदी के आभूषण, नगदी और अन्य कीमती सामान चोरी किया. कुल मिलाकर करीब 1 लाख 28 हजार 200 रुपये की संपत्ति चोरी होने का अनुमान है.

सभी चोरी का पैटर्न एक जैसा

जांच में सामने आया कि सभी वारदातों में आरोपियों का तरीका एक जैसा था. वे केवल उन्हीं मकानों को निशाना बनाते थे, जिनमें ताला लगा होता था. रात 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच ताला तोड़कर घर में घुसते, अलमारी और कमरों की तलाशी लेते और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे. एक मामले में सीसीटीवी फुटेज में चार संदिग्धों को घर में घुसते हुए देखा गया, जिसके बाद वे बस स्टैंड से फरार हो गए.

CCTV जांच, कोरबा-अंबिकापुर में भी ऐसी ही वारदात

घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से जांच शुरू की. टावर डंप, सीसीटीवी फुटेज और रूट एनालिसिस के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. इसी दौरान कोरबा और अंबिकापुर में भी इसी तरह की चोरी की घटनाएं सामने आईं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि एक ही गिरोह अलग-अलग जिलों में सक्रिय है.

मध्यप्रदेश के धार गैंग की पहचान

तकनीकी जांच में यह भी पता चला कि गिरोह का केवल एक सदस्य मोबाइल फोन का सीमित उपयोग करता था, जबकि आपसी संपर्क के लिए सोशल मीडिया चैट का इस्तेमाल किया जाता था. देशभर के पुलिस नेटवर्क में सीसीटीवी तस्वीरें साझा करने पर आरोपियों की पहचान मध्यप्रदेश के धार जिले के टाटा थाना क्षेत्र के सक्रिय चोर गिरोह के रूप में हुई.

इसी गिरोह ने हाल ही में कोरबा, अंबिकापुर और राजनांदगांव में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है. फिलहाल तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिनमें से दो की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

28 साल का एक आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर मध्यप्रदेश भेजा गया. टीम ने करीब 9 दिनों तक लगातार निगरानी रखी. अलग-अलग वेशभूषा में काम करते हुए आखिरकार पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की. गिरफ्तार आरोपी का नाम दिनेश बवानिया (28 वर्ष) है.

चोरी में इस्तेमाल सामान मिले

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार जैसे पाना और पेचकस बरामद किए हैं. साथ ही एक मामले में चोरी हुई सोने की अंगूठी भी जब्त की गई है, जिसकी पहचान की प्रक्रिया जारी है. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि चोरी का सामान आपस में बांटकर बेच दिया जाता था.

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