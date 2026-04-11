ETV Bharat / state

शादी समारोह में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश, 40 लाख के जेवर बरामद

उदयपुर: शादी–समारोहों को निशाना बनाने वाले एक अंतरराज्यीय कडिया सांसी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने इस गिरोह के दो शातिर बदमाशों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था. इनके कब्जे से करीब 40 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं.

दरअसल, गत 11 मार्च को महाप्रज्ञ विहार स्थित तेरापंथ भवन में एक शादी समारोह के दौरान चोरी की वारदात हुई थी. इस मामले की दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि समारोह के दौरान दूल्हे पक्ष द्वारा सुरक्षित रखा गया आभूषणों से भरा बैग अचानक गायब हो गया. उस समय परिवार के सदस्य मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाश मेहमान बनकर कार्यक्रम में शामिल हुए और मौका देखकर बैग लेकर फरार हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी राजेश यादव के निर्देशन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में जांच शुरू की गई. टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया.