कैंसर की नकली और अवैध दवाओं का अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 17 गिरफ्तार, 9 करोड़ की दवाएं बरामद
गिरफ्तार आरोपितों में दिल्ली NCR, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान से जुड़े लोग हैं. इनमें मेडिकल स्टोर और अस्पतालों के कर्मचारी भी शामिल हैं.
Published : August 20, 2026 at 5:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इंटर स्टेट सेल की कार्रवाई में नकली और अवैध तरीके से हासिल की गई महंगी एंटी-कैंसर दवाओं की खरीद, भंडारण और बिक्री में शामिल 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपितों के कब्जे और ठिकानों से करीब नौ करोड़ रुपये मूल्य की दवाएं, 50 लाख रुपये नकद और बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री व दस्तावेज बरामद किए हैं.
डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार, गिरोह का नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर के अलावा मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैला था. आरोपित महंगी एंटी-कैंसर दवाओं को तीन प्रमुख माध्यमों से हासिल करते थे. इनमें अधिकृत स्रोतों के बाहर से नकली दवाओं की खरीद, अस्पतालों में मरीजों के लिए रखी दवाओं की कथित हेराफेरी और सरकारी संस्थानों व गोदामों से दवाओं को अवैध रूप से बाहर निकालना शामिल था.
क्राइम ब्रांच को 22 जून को गिरोह के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी. जांच के दौरान दिल्ली के पूर्वी हिस्से, रोहिणी और मुंबई में संदिग्ध ठिकानों की पहचान की गई। इसके बाद 11 जुलाई को इंटर स्टेट सेल की सात टीमों ने ड्रग्स विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली और नवी मुंबई में एक साथ छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान महंगी एंटी-कैंसर दवाएं बरामद हुईं.
जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य दवाओं को बिना वैध बिल, खरीद रिकॉर्ड, लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेजों के खरीदते थे. इसके बाद इन्हें घरों और दूसरे ठिकानों में छिपाकर अलग-अलग बिचौलियों के माध्यम से बाजार में खपाया जाता था. पुलिस को मूल कार्टन और खाली डिब्बे भी मिले, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर दोबारा पैकिंग में किया जाता था. बैच नंबर और एमआरपी जैसी पहचान संबंधी जानकारी को एसीटोन जैसे रसायनों से मिटाने की बात भी जांच में सामने आई है.
पुलिस ने अब तक 588 भरी हुई एंटी-कैंसर दवा की शीशियां, छह खाली शीशियां, सात खाली डिब्बे और अन्य दवाओं की 3,021 यूनिट बरामद की हैं. इसके अलावा करीब 50 लाख रुपये नकद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रजिस्टर, डायरी और पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई है.
गिरफ्तार आरोपितों में दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान से जुड़े लोग शामिल हैं. इनमें मेडिकल स्टोर से जुड़े कर्मचारियों के साथ अस्पतालों में काम करने वाले कुछ कर्मचारी भी शामिल बताए गए हैं. पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों, दवाओं के मूल स्रोत, खरीदारों और पूरे आर्थिक लेनदेन का पता लगाने में जुटी है. जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां व बरामदगी होने की संभावना है.
17 आरोपियों के नाम और भूमिका
1. अभिषेक वैश्य (26), लक्ष्मी नगर, दिल्ली— 12वीं तक पढ़ाई की. वर्ष 2022 से अवैध माध्यमों से एंटी-कैंसर दवाओं की खरीद और सप्लाई में शामिल बताया गया. उसके ठिकाने से रजिस्टर, डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पैकिंग सामग्री, दवाएं और चार लाख रुपये बरामद हुए. 2. शुभम कुमार चौधरी (25), लक्ष्मी नगर, दिल्ली — 12वीं तक पढ़ा है. वर्ष 2023 से बिना वैध बिल के नकद लेनदेन के जरिए एंटी-कैंसर दवाओं की खरीद-बिक्री में शामिल था. उसके पास से दवाएं और 23 लाख रुपये मिले.
3. सूरज चौधरी (22), लक्ष्मी नगर, दिल्ली — शुभम कुमार चौधरी का छोटा भाई है. वर्ष 2024 से भाई के साथ एंटी-कैंसर दवाओं की सप्लाई में शामिल बताया गया. 4. गगन (28), इंदिरापुरम, गाजियाबाद — 12वीं तक पढ़ाई की और वर्ष 2021 से थोक दवा कारोबार से जुड़ा था. वर्ष 2023 से अवैध एंटी-कैंसर दवाओं के कारोबार में शामिल था. वह सतीश कुमार से दवाएं लेकर अभिषेक वैश्य तक पहुंचाता था. लेनदेन से संबंधित डायरी और रजिस्टर मिले.
5. सतीश कुमार (30), गोविंदपुरी, दिल्ली — आठवीं तक पढ़ाई की. करीब 10 वर्ष तक मेडिकल स्टोर में सेल्समैन रहा. पुलिस के मुताबिक वह मुकेश और गगन के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाता था और बिना उचित दस्तावेजों के एंटी-कैंसर इंजेक्शन सप्लाई करता था. 6. मुकेश (30), गुरुग्राम — 12वीं तक पढ़ा है. पहले करीब सात वर्ष तक रिश्तेदार की मेडिकल दुकान पर काम किया. वर्ष 2023 से अस्पतालों से एंटी-कैंसर दवाएं हासिल कर फार्मासिस्ट और ब्रोकरों तक पहुंचाने में शामिल बताया गया. उसके वाहन से 12 वायल, अन्य दवाएं, पैकिंग सामग्री और 16.50 लाख रुपये बरामद हुए.
7. आयुष कुमार (23), नवी मुंबई — पटना से बीकॉम किया है. भाई के साथ मुंबई में दवा कारोबार से जुड़ी फर्म चलाता है. पुलिस के अनुसार गगन से एंटी-कैंसर दवाएं लेकर आगे बाजार में सप्लाई करता था. उसके पास से बिना उचित बिल और लाइसेंस के दवा की वायल मिलीं. 8. विश्वास त्यागी (35), राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद — ओपन स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की. करीब 13-14 वर्ष तक अलग-अलग मेडिकल स्टोर में काम किया. दवा कारोबार की अपनी फर्म चलाता है. पुलिस के अनुसार वास्तविक दवा आपूर्ति के बिना बिल तैयार कराने और बैंकिंग चैनल के जरिए लेनदेन कराने में मदद करता था.
9. परमजीत श्योराण (34), झज्जर, हरियाणा — बी.फार्मा योग्य है और झज्जर में मेडिकल स्टोर चलाता है. गिरोह की सप्लाई चेन में दवाओं के आगे वितरण में शामिल बताया गया. उसके मेडिकल स्टोर से नौ वायल बरामद हुईं. 10. आनंद कुमार (42), नोएडा — धनबाद से बीकॉम किया है और लंबे समय तक धनबाद में फार्मास्युटिकल फर्म चला चुका है. पुलिस के अनुसार सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण कड़ी था. उसके कब्जे और ठिकाने से 337 एंटी-कैंसर वायल और बड़ी मात्रा में अन्य दवाएं मिलीं.
11. श्रीनिवासुलु कलवा (52), हैदराबाद, तेलंगाना — 12वीं तक पढ़ा है और मेडिकल स्टोर चलाता है. अस्पताल से एंटी-कैंसर दवाएं हासिल कर हैदराबाद से जुड़े नेटवर्क में आगे सप्लाई करने का आरोप है. उसके पास से 23 संदिग्ध नकली एंटी-कैंसर दवाएं बरामद हुईं. 12. रामदास सतीश कुमार (42), हैदराबाद, तेलंगाना — 12वीं तक पढ़ा है और पहले एक नामी अस्पताल में काम कर चुका है. पुलिस के मुताबिक मरीजों के लिए रखी एंटी-कैंसर दवाओं को कथित तौर पर बाहर निकालकर सप्लाई चेन में बिचौलिए की भूमिका निभाता था.
13. मालुगारी श्रीनाथ रेड्डी (35), हैदराबाद, तेलंगाना — बी.फार्मा योग्य है और एक नामी अस्पताल में कार्यरत था. पुलिस के अनुसार मरीजों के लिए निर्धारित एंटी-कैंसर दवाओं को कथित तौर पर बाहर निकालकर सह-आरोपियों को सप्लाई करता था. 14. मयंक गर्ग (35), गुरुग्राम, हरियाणा — पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया है. वर्ष 2014 से फार्मास्युटिकल फर्म चला रहा है. पुलिस के अनुसार सह-आरोपियों और अस्पताल कर्मचारियों के माध्यम से नामी अस्पतालों से एंटी-कैंसर दवाएं हासिल कर नेटवर्क में आगे पहुंचाता था. उसके पास से 55 संदिग्ध वायल बरामद हुईं.
15. दीपक उर्फ रवि (33), फरीदाबाद, हरियाणा— 12वीं के बाद डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स किया. एक नामी अस्पताल में ऑन्कोलॉजिस्ट के निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है. पुलिस के मुताबिक उसी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से दवाएं प्राप्त करता था. उसके घर से 108 वायल और 6.50 लाख रुपये बरामद हुए.
16. जसवंत शर्मा (42), फरीदाबाद, हरियाणा — नर्सिंग की पढ़ाई की है और एक नामी अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग में नर्सिंग इंचार्ज था. पुलिस के अनुसार अस्पताल से एंटी-कैंसर वायल निकालकर आगे सप्लाई करने में शामिल था. 17. मनीष शर्मा (28), अलवर, राजस्थान — जयपुर से नर्सिंग की पढ़ाई की और हाल में एक अस्पताल में नौकरी शुरू की थी. पुलिस के मुताबिक अस्पताल में मरीजों के लिए रखे एंटी-कैंसर इंजेक्शन को कथित तौर पर बाहर निकालने में शामिल था. उसकी गिरफ्तारी के बाद पांच भरी और चार खाली वायल बरामद हुईं.
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