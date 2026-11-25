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इंटरस्टेट महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार, 6 लाख का गांजा बरामद

रायपुर इंटरस्टेट महिला गांजा तस्कर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: डीडी नगर पुलिस ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में एक इंटरस्टेट महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो महाराष्ट्र के मुंबई की रहने वाली है.महिला आरोपी का नाम सोनाली मोटे हैं. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पुलिस थाने की संयुक्त टीम ने महिला को पकड़ा.

गांजा के साथ रेलवे स्टेशन पर घूम रही थी महिला क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और डीडी नगर पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की है. सरोना स्थित रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर महिला अपने पास गांजा रखी हुई थी और ग्राहक की तलाश में घूम रही थी. इस सूचना के आधार पर उसे घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया. महिला के कब्जे से 12 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 6 लाख रुपए है.