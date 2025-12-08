ETV Bharat / state

मेधावी छात्रों को Exposure और Personality Development के लिए भेजा अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर

अंतर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण के बेनिफिट : इस भ्रमण का सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों को Exposure, Motivation, Personality Development और शैक्षणिक दृष्टि से व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है.

भ्रमण के दौरान मिलेगी नई शिक्षा और अनुभव : अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए जयपुर संभाग के पांच जिलों से 270 विद्यार्थियों का चयन एकेडमिक परफॉर्मेंस और प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. प्रत्येक जिले से कक्षा 8 और 10 में टॉप 20 विद्यार्थी, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों से 10 विद्यार्थी एकेडमिक लेवल और 10 विद्यार्थी प्रतियोगिताओं के आधार पर शामिल करते हुए। छात्रों को जयपुर से कोटा, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर, संभाजी नगर, इंदौर, एलोरा-अजंता गुफाएं, नासिक, दमन बीच, अहमदाबाद, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गांधी आश्रम और अक्षरधाम मंदिर सहित कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व के स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा.

जयपुर : राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप 'अब्दुल कलाम आजाद व्यक्तित्व विकास योजना' के तहत आयोजित अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण में दूरस्थ, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के छात्र शामिल हैं. इनमें से बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो पहली बार प्रदेश की सीमाओं से बाहर जा रहे हैं, जिन्हें एक्स्पोजर के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका मिलेगा.

राष्ट्रीय धरोहर और तकनीकी समझ : एलोरा-अजंता, गांधी आश्रम, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और महाकाल मंदिर जैसे स्थलों का अवलोकन विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और कला की प्रत्यक्ष झलक देता है. ये कोर्स से परे जाकर गहरी समझ विकसित करेगा, जबकि अहमदाबाद, इंदौर और नासिक जैसे शहरों का अनुभव बच्चों में तकनीक, शहरी विकास, जल प्रबंधन, मेट्रो संचालन और आधुनिक प्रशासनिक मॉडल की समझ बढ़ाएगा.

भूगोल और पर्यावरण शिक्षा की प्रैक्टिकल नॉलेज : दमन बीच और विभिन्न प्राकृतिक भू-आकृतियों को देखकर छात्र भौगोलिक विविधता और पर्यावरण संरक्षण की प्रत्यक्ष सीख प्राप्त करेंगे. वहीं, राज्य से बाहर जाकर नए शहर, नई संस्कृति और नए लोगों से मिलने का अवसर बच्चों में आत्मविश्वास, संवाद कौशल और सामाजिक परिपक्वता को बढ़ाएगा. कई छात्र पहली बार लंबी दूरी की बस यात्राओं का अनुभव करेंगे, जिससे उनकी समझ बढ़ेगी. टीमवर्क, अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट और नेतृत्व क्षमता के गुण सीखने में मदद मिलेगी, जो भविष्य में उनके शैक्षणिक और करियर ग्रोथ में मददगार साबित होंगे.

सिर्फ यात्रा नहीं, जीवन का अनुभव-शासन सचिव : अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर गए छात्रों को रवाना करने से पहले उनसे संवाद करते हुए शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि ये भ्रमण केवल पर्यटन नहीं, बल्कि जीवन की सीख देने वाली यात्रा है. इसका उद्देश्य ग्रामीण और अभावग्रस्त क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को देश की प्रगति, विरासत और विविधता का प्रत्यक्ष अनुभव देना है. बहरहाल, राज्य सरकार की ये पहल न केवल छात्रों के ज्ञान का विस्तार करेगी, बल्कि उनके व्यक्तित्व और भविष्य की दिशा को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी.