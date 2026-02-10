ETV Bharat / state

नशे के इंटरस्टेट सिंडिकेट का रायपुर में पर्दाफाश, 14 आरोपी अरेस्ट, 30 लाख का गांजा बरामद

थाना उरला और एंटी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई, कि उरला क्षेत्रांतर्गत बेन्द्री रोड स्थित नउवा तालाब के पास 2 व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने की फिराक में हैं. इस सूचना के आधार पर एंटी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट और थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया. पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम संदीप केसरवानी एवं राजेश यादव बताया.

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. तीनों थाने के पुलिस बल और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तीन थाना क्षेत्र में 14 आरोपियों के कब्जे से लगभग 60 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जिसका बाजार मूल्य लगभग 30 लाख हैं. पकड़े गए आरोपी गांजा की तस्करी के लिए रेल मार्ग का उपयोग करते थे: स्मृतिक राजनाला, डीसीपी, क्राइम एवं साइबर

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ, कि गांजा की तस्करी करने के लिए तस्कर रेल मार्ग का उपयोग किया करते है. रायपुर के जिन थाना क्षेत्रों में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई उसमें कोतवाली, सिविल लाइन और उरला थाना शामिल है. पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 20 B नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.

रायपुर: नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है. सोमवार को तीन थाना क्षेत्रों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर तीन थाना क्षेत्रों से, गांजे की तस्करी करने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए आरोपियों में दूसरे राज्य के लोग भी शामिल हैं.

दोनों के पास रखे बैग से गांजा बरामद किया गया. पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ उरला क्षेत्रांतर्गत राजेन्द्र नगर उरला स्थित किराये के मकान में रहना तथा मकान में और भी मादक पदार्थ गांजा छिपाकर रखना बताया गया. जिस पर टीम के सदस्यों ने मकान में रेड की कार्रवाई की. रेड के दौरान मकान में 2 महिला सहित कुल 5 व्यक्ति उपस्थित थे. कमरों की तलाशी लेने पर वहां से 40 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 20,22,300 रूपये है.

सभी आरोपियों के खिलाफ थाना उरला में अपराध धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों द्वारा गांजे को ओडिशा से लाकर उरला के किराये के मकान में भण्डारण करना और मांग के आधार पर रायपुर सहित देश भर के अलग - अलग राज्यों में सप्लाई और बिक्री करना बताया गया है. मकान मालिक के भूमिंका की भी जांच की जा रही है.





सिविल लाइन इलाके में एक्शन

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने खजाना चौक के पास गांजा बिक्री करने की फिराक में घूम रहे आरोपी शाहरूख खान एवं राहुल कुशवाह, निवासी आगरा को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों के पास से पांच किलो से ज्यादा मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया.



कोतवाली इलाके से तस्कर गिरफ्तार

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली स्थित पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास गांजा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक तलाशते आरोपी ऋषभ ताण्डी उर्फ रिक्की ताण्डी एवं सौरभ ताण्डी को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से लगभग 4 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त कर आरोपियों के खिलाफ धारा 20 बी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.

गिरफ्तार आरोपियों से मामले में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंक के आधार पर अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तार से पूछताछ करते हुये मामले में एंड टू एंड कार्रवाई की जाएगी.

महाराष्ट्र में 80 किलो गांजा और लाखों की एमडी ड्रग्स जब्त, बड़े गिरोह के खुलासे की उम्मीद

गांजा तस्करी और पुलिस स्टाफ की हत्या की कोशिश मामले में गिरफ्तारी, महासमुंद पुलिस ने MP से 2 आरोपियों को पकड़ा

महासमुंद में गांजा तस्करी पर 3 बड़ी कार्रवाई, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने 132 किलो गांजा किया जब्त