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21 साल बाद पुलिस कस्टडी से फरार डकैत गिरफ्तार, 30000 का घोषित था इनाम

नई दिल्‍ली: लंबे समय से फरार कुख्यात अंतरराज्यीय डकैत धर्मपाल को दिल्‍ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. धर्मपाल बावरिया उर्फ धर्म सिंह उर्फ धर्म चंद उर्फ पेटू बावरिया हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दर्ज डकैती, लूट और अन्य संगीन अपराधों के 11 मामलों में वांछित था. आरोपी पर हरियाणा पुलिस की ओर से 20 हजार रुपये और उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. वह 21 साल से पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया की धर्मपाल कुख्यात हवा सिंह बावरिया गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है. यह गिरोह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में डकैती और लूट की कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है. आरोपी के खिलाफ डकैती, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के 11 मामले दर्ज हैं. जांच में सामने आया कि वर्ष 2005 में धर्मपाल को हरियाणा की अदालत में पेशी के बाद लखनऊ जेल ले जाया जा रहा था. इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ का फायदा उठाकर वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया. उसके साथ कुख्यात अपराधी हवा सिंह भी भाग निकला था. इसके बाद दोनों अपराधियों की तलाश में कई राज्यों की पुलिस जुटी रही, लेकिन धर्मपाल लगातार अपनी पहचान, नाम और ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा.