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कानपुर में साइबर ठगी के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, तीन साल में उड़ा दिए 15 करोड़, ये था तरीका

कानपुर: शिवराजपुर पुलिस और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए 5 आरोपी कानपुर के ही रहने वाले हैं, जबकि एक कन्नौज का है. इनके खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे दर्जा हैं. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और प्रतिबिंब पोर्टल के इनपुट्स के आधार पर शिवराजपुर क्षेत्र के पास विकसित हुए साइबर हॉटस्पॉट पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी (Video Credit; ETV Bharat)

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि यह गिरोह पिछले लगभग 3 से वर्षों से सक्रिय था और देश भर में करीब 2,500 लोगों से 15 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है. गिरोह के सदस्य खुद को सीबीआई, पुलिस व अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर फर्जी मामलों में गिरफ्तारी का डर दिखाते थे और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रकम वसूलते थे. इसके अतिरिक्त यह गैंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, टेलीग्राम ग्रुप्स और इंपर्सनेशन कॉल्स के जरिए भी ठगी करता था.

पकड़े गए आरोपियों में सूरज कुमार और राजन कटियार पिछले 3 साल से काम कर रहे थे और स्थानीय युवाओं को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने, बैंक खाते लेने तथा एप के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने की ट्रेनिंग देते थे, जबकि अशरफ करीब 1 साल पहले इस गिरोह से जुड़ा था. आरोपी बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, इनमें अशरफ हाईस्कूल पास है, जबकि बाकी आरोपी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट हैं.

आरोपियों के काम करने के तरीके के बारे में डीसीपी ने बताया कि ठगी की रकम को पी2पी माध्यम से तुरंत यूएसडीटी में परिवर्तित कर दिया जाता था ताकि मनी ट्रेल स्थापित न हो सके. इसके बाद ये लोग एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल लेते थे. इस लेनदेन के लिए गिरोह ने पिछले 3 वर्षों में लगभग 450 फर्जी और किराए के बैंक खातों का उपयोग किया. ये खाते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जनधन खाता बताने और फिक्स अमाउंट 5,000 से 10,000 रुपये प्रति खाता देने का लालच देकर खुलवाए गए थे. जांच में शुभांशी नाम की एक ग्रामीण महिला के जनसेवा केंद्र के खाते से अकेले 10 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन सामने आया है, जिस पर 15 शिकायतें दर्ज हैं. पूछताछ में पता चला कि उक्त महिला को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके खाते का इस प्रकार उपयोग हो रहा था.

पुलिस को वर्तमान में आरोपियों के पास से 25 चालू खाते मिले हैं, जिन पर कुल 27 कंप्लेंट्स दर्ज हैं. इसके अलावा कई ऐसे निष्क्रिय खाते भी बरामद हुए हैं, जो एनसीआरपी पर शिकायत के बाद बंद हो चुके थे. पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 05 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट, 10 बैंक पासबुक, 02 चेकबुक और 12 एटीएम/डेबिट कार्ड बरामद किए हैं. इस गिरोह के खिलाफ उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

गिरफ्तार आरोपी