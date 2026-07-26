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कोटा में नौकरी का झांसा देकर बेची जा रही थी 2 महीने की बच्ची, ट्रेन से गिरोह की 2 महिला गिरफ्तार

पटना के धनरुआ में नौकरी का झांसा देकर बच्चियां बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह की दो महिलाएं गिरफ्तार, मासूम बच्ची सकुशल बरामद.

Patna child trafficking gang busted
धनरूआ पुलिस ने अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 26, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे धनरूआ में पुलिस ने अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने एक मासूम बच्ची को भी सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है. पुलिस की तत्परता और विभिन्न एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके पिता को सौंप दिया गया.

दो महिलाएं गिरफ्तार: गिरफ्तार महिलाओं की पहचान मिता भौमिक पति विकास भौमिक, निवासी खरसिया, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) और सुनीता भट्टाचार्य पति पार्थ भट्टाचार्य, निवासी दुर्गानगर, जिला नॉर्थ 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है.

नौकरी दिलाने का झांसा देकर बच्चा चोरी: मामले में ग्राम पभेड़ा निवासी राजू गिरी की पत्नी पीड़िता पूजा कुमारी ने आवेदन में बताया कि बीते 23 जून 2026 को गांव की ही सुशीला देवी उसे नौकरी दिलाने के बहाने बच्चों सहित पटना ले गई. वहां सुनीता देवी, उसके पति अनिल राम एवं नीलू देवी ने उसे राजस्थान के कोटा में नौकरी दिलाने का झांसा दिया.

कोटा पहुंचने पर दी जानकारी: पीड़िता के मुताबिक इसी दौरान उसकी दो महीने की बेटी को रिश्तेदार के पास रखने के बहाने अपने साथ ले लिया और बाद में किसी अन्य महिला को सौंप दिया. कोटा पहुंचने पर आरोपितों ने बताया कि बच्ची को बेच दिया गया है और अब उसे वापस लाना संभव नहीं है.

लगातार जांच में जुटी पुलिस: वहीं शिकायत मिलने पर आवेदन के मद्देनजर मामले की गंभीरता को देखते हुए धनरूआ पुलिस लगातार जांच में जुटी रही. तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर जहानाबाद आरपीएफ एवं जीआरपी के सहयोग से एक ट्रेन के स्लीपर कोच से दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया.

बच्ची को पिता को सौंपा गया: मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद जहानाबाद जंक्शन स्थित जीआरपी थाना में मासूम बच्ची को उसके पिता राजू गिरी को सौंप दिया गया. इसके बाद एएसआई नीतू झा दोनों गिरफ्तार महिलाओं को अपने साथ लेकर धनरूआ थाना पहुंचीं, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

अधिकारी का बयान: वहीं घटना को लेकर डीएसपी-2 कन्हैया कुमार सिंह ने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर धनरूआ के पेड गांव की एक महिला और पटना की दो महिला ने तीन बच्चियों को बेच दिया था. उन्होंने बताया कि मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. दो अन्य महिलाओं को जो अंतरराज्यीय गिरोह की सदस्य थी उन्हें पकड़ा गया है.

"नौकरी दिलाने के नाम पर धनरूआ के पेड गांव की एक महिला और पटना की दो महिला ने तीन बच्चियों को बेच दिया था. मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. अंतरराज्यीय गिरोह की दो अन्य महिला सदस्यों को भी पकड़ा गया है." - कन्हैया कुमार सिंह, डीएसपी-2

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