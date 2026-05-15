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पलामू रेंज में कितना बड़ा है मवेशी तस्करों का नेटवर्क? पुलिस की रडार पर स्मगलर, रूट हुए सेनेटाइज

पलामू: मवेशी तस्करों के लिए पलामू रेंज सॉफ्ट टारगेट पर है. मवेशी तस्करों का इंटरस्टेट रैकेट पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के रूट का इस्तेमाल करता है. तस्करी के कई नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैले हुए हैं. दरअसल तस्कर मवेशी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के रास्ते पश्चिम बंगाल तक भेजने की कोशिश करते हैं.

पुलिस की रडार पर मवेशी तस्कर

पुलिस ने मवेशी तस्करों के इस नेटवर्क को रडार पर लिया है. पुलिस तस्करों के रूट एवं उनसे जुड़े हुए लोगों के डाटा को खंगाल रही है. पुलिस ने एक कार्य योजना तैयार की है और मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई है.

जानकारी देते पलामू रेंज के डीआईजी (Etv bharat)

मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

एक बार पकड़े जाने के बाद में वैसे तस्कर लगातार अपने पैटर्न को बदलते हैं. पुलिस नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर निगरानी को बढ़ाया है, लेकिन कई मामलों में तस्कर ग्रामीण इलाके के रूट का इस्तेमाल करते हैं. पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. तस्करी करने वाले और पुराने इतिहास वाले का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया गया है. सभी जिलों को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.



पश्चिम बंगाल और बिहार जाते हैं मवेशी