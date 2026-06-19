ओडिशा से यूपी तक गांजा का साम्राज्य फैलाने वाला सरगना अरेस्ट, अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ महासमुंद पुलिस का बड़ा एक्शन
महासमुंद पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के मुख्य आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 4:24 PM IST
महासमुंद : पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 4 करोड़ 56 लाख कीमत का 912 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया था. इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सरगना और फाइनेंसर विनय कुमार शर्मा उर्फ पंडित जी को यूपी के शामली से अरेस्ट किया गया है.आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर महासमुंद लाया गया है.
केले की आड़ में हो रही थी तस्करी
17 अप्रैल 2026 को बसना थाना पुलिस ने पलसापाली बैरियर पर नाकेबंदी के दौरान वाहन को पकड़ा था. वाहन में कच्चे केले की खेप के नीचे 29 प्लास्टिक बोरियों में छिपाकर 912.760 किलोग्राम गांजा रखा गया था, जिसकी कीमत लगभग 4.56 करोड़ रुपये आंकी गई थी. पुलिस ने मौके से चार फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए थे. ये खेप ओडिशा के कंधमाल जिले से उत्तर प्रदेश के शामली भेजी जा रही थी.
पूछताछ में नेटवर्क के सरगना का हुआ था खुलासा
तकनीकी जांच से सामने आया मास्टरमाइंड पुलिस की विवेचना, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और मोबाइल, व्हाट्सएप और गूगल डेटा के सूक्ष्म तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि पूरे नेटवर्क का मुख्य रिसीवर और फाइनेंसर विनय शर्मा है.इसके बाद बसना थाना एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की विशेष टीम को उत्तर प्रदेश भेजा गया, जहां 17 जून 2026 को आरोपी को शामली जिले के झिंझाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.
शराब ठेका की आड़ में गांजा का कारोबार
पुलिस के मुताबिक आरोपी विनय शर्मा उर्फ पंडित जी शराब, भांग और गांजा कारोबार का बड़ा सरगना है. वह उत्तर प्रदेश समेत आंध्र प्रदेश में 10 से अधिक शराब ठेकों का संचालन करता है और इन्हीं की आड़ में अंतरराज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों का कारोबार संचालित कर रहा था.
पहले चार आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने वाहन चालक एवं कैरियर अब्दुल नईम (झारखंड), मुख्य बिचौलिया राम कुमार सिंह उर्फ रामजी ठाकुर और ओडिशा के कंधमाल निवासी गांजा सप्लायर रमाकांत बेहरा और बबलू नायक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है.
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