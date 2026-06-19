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ओडिशा से यूपी तक गांजा का साम्राज्य फैलाने वाला सरगना अरेस्ट, अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ महासमुंद पुलिस का बड़ा एक्शन

ओडिशा से यूपी तक गांजा का साम्राज्य फैलाने वाला सरगना अरेस्ट ( Etv Bharat )

महासमुंद : पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 4 करोड़ 56 लाख कीमत का 912 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया था. इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सरगना और फाइनेंसर विनय कुमार शर्मा उर्फ पंडित जी को यूपी के शामली से अरेस्ट किया गया है.आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर महासमुंद लाया गया है.





केले की आड़ में हो रही थी तस्करी



17 अप्रैल 2026 को बसना थाना पुलिस ने पलसापाली बैरियर पर नाकेबंदी के दौरान वाहन को पकड़ा था. वाहन में कच्चे केले की खेप के नीचे 29 प्लास्टिक बोरियों में छिपाकर 912.760 किलोग्राम गांजा रखा गया था, जिसकी कीमत लगभग 4.56 करोड़ रुपये आंकी गई थी. पुलिस ने मौके से चार फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए थे. ये खेप ओडिशा के कंधमाल जिले से उत्तर प्रदेश के शामली भेजी जा रही थी.

ओडिशा से यूपी तक गांजा साम्राज्य फैलाने वाला अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूछताछ में नेटवर्क के सरगना का हुआ था खुलासा

तकनीकी जांच से सामने आया मास्टरमाइंड पुलिस की विवेचना, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और मोबाइल, व्हाट्सएप और गूगल डेटा के सूक्ष्म तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि पूरे नेटवर्क का मुख्य रिसीवर और फाइनेंसर विनय शर्मा है.इसके बाद बसना थाना एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की विशेष टीम को उत्तर प्रदेश भेजा गया, जहां 17 जून 2026 को आरोपी को शामली जिले के झिंझाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.



शराब ठेका की आड़ में गांजा का कारोबार